Další Tesle za jízdy upadl nárazník, firma místo opravy řekla, že šlo o boží vůli

Už roky známý a opakovaně dobře zdokumentovaný problém je zcela nepochybně dán nekvalitou výroby, která dovoluje samovolně upadávání zadních nárazníků za deště. Automobilka na to přesto i nyní zareagovala se svou typickou arogancí.

O kvalitě Tesel, či spíše o jejich nekvalitě, již byla sepsána řada článků. Stejně tak i o chování samotné automobilky, která povětšinou odmítá přijmout odpovědnost za svá pochybení a místo toho neustále upravuje záruční podmínky. Do této řeky dnes zabrousíme znovu, tentokrát ovšem v rámci problému, který je již skoro dva roky dobře znám. Přesto značka zjevně neudělala nic či jen velmi málo pro jeho vymýcení. Daleko více se ovšem snaží na onom poli zřeknutí se odpovědnosti, neboť momentálně se již odvolává i na „vůli shůry“.

Abychom nemluvili jen obecně, rovnou přejdeme k detailům. Hlavní postavou příběhu je vedle jedné nepovedené Tesly Logan Derouanna, který si loni v březnu pořídil Teslu Model 3 Standard Range Plus. Od té doby najel 14 tisíc mil (cca 22 500 km), což na rok a něco není úplně malá porce. Na druhou stranu na více než roční nájezd není až tak extrémní, rozhodně ne do takové míry, aby se vůz po tak krátké době po opuštění výrobní linky začal rozpadat. Přesně to se ovšem stalo. Vozu totiž samovolně upadl zadní nárazník.

„Jel jsem v dešti s přítelkyní a jejím otcem a jelikož jsem odbočoval doprava, zpomaloval jsem, když tu náhle jsme všichni uslyšeli velký hluk. Myslel jsem, že do mne zezadu někdo narazil, takže jsem zastavil na nejbližším parkovišti a šel se podívat ven. Celý zadek vozu chyběl,“ uvedl Derouanna s tím, že ihned po incidentu zavolal asistenční službu Tesly. Následně pak došel na místo, kde mu nárazník upadl, ale nevšiml si ničeho, co by problém mohlo způsobit. Záběry natočené kamerou samotného auta pak ukázaly, že nárazník upadl zcela samovolně.

Snad více než upadlý nárazník ovšem majitele vozu zaskočilo chování Tesly. Když se totiž ani po hodině neobjevila žádná odtahovka, zavolal na asistenční centrum znovu. Tam se dozvěděl, že firma připravuje kalkulaci, na kolik jej odtah vyjde. Automobilka totiž nehodlala nic slyšet o úhradě nákladů, místo toho Derouannu neustále přepojovala a přepojovala... „až mi jeden člověk oznámil, že šlo o boží vůli“.

Ano, čtete správně, Tesla skutečně sdělila zákazníkovi, že nárazník jeho vozu upadl nikoliv proto, že by jej ve Fremontu špatně připevnili, ale kvůli zásahu shůry. Svůj názor si pak rozmyslela až ve chvíli, kdy se jí ozval právník Derouannova otce. Náhle tak nebyl problém s veškerou úhradou nákladů, stejně jako s odtahem zdarma.

Celé věci na pikantnosti dodává nejen zmíněný fakt, že vůz celý incident sám natočil a prokázal tak výrobní vadu, ale i to, že Derouanna není pouze majitelem Modelu 3 a dlouholetým fanouškem značky, ale také jedním z jejích akcionářů. Možná ale díky tomu pochopí, že Tesla ve své současné podobě opravdu nemá hodnotu okolo 300 miliard dolarů.

Logan Derouanna je jak majitelem Tesly Model 3, tak i akcionářem značky. I tak se ovšem dočkal velmi arogantní reakce značky, když chtěl, aby uhradila náklady spojené s upadlým zadním nárazníkem a auto ve své režii odtáhla.



Pozoruhodné je, že vůz celý incident sám natočil.

