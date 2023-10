Další továrna koncernu VW na elektromobily stojí kvůli nezájmu o ně, reakcí zaměstnanců je stávka před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Nastalá situace je tragikomická hned dvakrát. Jednak dál ukazuje, jak obrovský význam měly německé firemní dotace pro celoevropský odbyt elektrických aut, zejména v případě koncernu VW. A pak se člověk musí drbat na hlavě, když někdo na zastavení výroby reaguje stávkou.

Člověk opravdu nepotřebuje doktorát z raketových věd, aby dávno tušil, co se bude letos v září a v říjnu dít okolo prodejů elektromobilů a všeho, co na ně navazuje. Když se „elektrický lid” radoval z rekordních srpnových výsledků a ohromného meziročního růstu prodejů těchto aut napříč kontinentem, varovali jsme, že zkratkovité zprávy o tomto dění nemalují celý obrázek. Označili jsme to za poslední záchvěv uměle vybuzený koncem německých dotací pro firmy, po kterém bude následovat ještě větší pád. A vzhledem k tomu, že tehdejší německé prodeje elektroaut tvořily jasnou většinu jejich celoevropských registrací, bylo jasné, že nepůjde o žádnou lokální avantýru, ale o změnu ovlivňující situaci napříč kontinentem.

Nakonec jsme ani nemuseli čekat na samotné zářijové prodejní výsledky z Německa, ty reflektují jen registrace beztak dříve objednaných aut. A nové objednávky musely klesnout už v průběhu léta opravdu razantně, když VW už tehdy rozjel rozsáhlé propouštění v továrnách na elektromobily, zastavoval výrobu a rušil stavby nových fabrik. Nebylo tedy až takovým překvapením, když se tento vývoj potvrdil zhroucením prodejů elektroaut v Německu o 73,4 procenta, který nakonec nejvíc odnesl právě VW. Ten dnes na domácím trhu - podržte se - prodává skoro 6krát víc dieselových než elektrických aut.

O mnoho lépe na tom není ani Škoda, jejíž prodeje elektroaut šly v Německu také do kopru a prodává asi 4krát víc dieselů. Anebo Audi, kde lze mluvit o úplném rozkladu prodejů elektrických vozů (jen 1 845 aut) a naprosté dieselové dominanci (6,1krát víc!). „What could possibly go wrong?” zeptali by se asi Clarkson a spol., co se jen mohlo pokazit? No, i to si domyslíte - pokud Audi nemá komu elektromobily prodávat, logicky je nemusí ani vyrábět.

Jednou z významných továren značky na elektrická auta je fabrika v Bruselu resp. v přilehlém Vorstu. Právě vedení tohoto závodu zkraje týdne na mimořádné závodní radě oznámilo, že výroba soustředěná na elektrické Audi Q4 bude zastavena. Je to v podstatě stejný postup jako v továrnách VW na modely ID - aut je dost, zákazníků ne, další výroba nemá smysl. Jak dlouho bude tento stav trvat, Audi zatím nepotvrdilo, oficiální informace zní „do odvolání”.

To samo o sobě je uprostřed údajného rozbřesku údajné elektrické revoluce tragikomické, pro 3 500 zaměstnanců fabriky spíše jen tragické. Jejich odezva je ovšem znovu spíše komická - v reakci na oznámení vedení oznámili, že zastavují práci, což je vnímáno jako zahájení stávky. To je obecně vzato legitimní krok, ale v reakci na nepotřebnost? Co má vedení firmy dělat, k čemu ho to má přimět? Má si samo koupit tisíce aut, které se v Německu najednou neprodají? Nebo říkat: Nechtěli jsme, abyste pracovali, vy nepracujete, tak to se teď budeme snažit, abyste zase pracovali? Nedává to smysl.

Buď jak buď všechny tyto kroky ukazují, jak vycucaná z prstu a kapes všech, kteří o tato auta nestojí, celá „elektrická revoluce” je. Je to od začátku jeden velký nesmysl odsouzený ke zkáze do chvíle, než se z elektrických aut stanou přirozeně lepší, lidmi žádané, a tedy snáze prodejné vozy. A k tomu mají zatím hodně daleko. Než se to změní, bude snaha o jejich vnucování vždy pádlováním proti proudu, kterému jednou nutně dojde šťáva.

Ani bruselská továrna Audi na Q4 e-tron není k užitku, zájem o auto se propadl. Obecně vzato to nepřekvapí, reakce zaměstnanců na tento krok ano. Foto: Audi

Zdroje: VRT, Audi

Petr Miler

