Další továrna na elektromobily stojí kvůli malé poptávce. A není to naposledy, pořádně se má rozjet až v listopadu

Problémy s odbytem elektrických aut nemá jen koncern VW či sám Volkswagen, očividně trápí i Fiat. Také ten podle všeho dostihl propad poptávky v Německu po zrušení tamních dotací pro firmy.

Jak ukončit sen o elektrické budoucnosti automobilismu? Přestaňte jej zasypávat penězi „těch druhých”, to je celé. Kdyby tuto v podstatě naprosto samozřejmou věc někdo udělal, bylo by vymalováno, většina automobilek by s investicemi tímto směrem přestala, nabídku omezila na pár okrajových modelů a Tesla by si obstarávala nanejvýš pár procent globálního trhu. Nemuseli bychom se pak den co den čertit, že nám někdo s takovou vehemencí a s takovými náklady nutí věci, které nechceme.

Nic takového se jistě nestane, aspoň ne teď, že by ale podobný výsledek rychle následoval, ukazuje už současné dění. Ještě loni jsme touto dobou psali o tom, že automobilky trápí nedostatek čipů a dalších dílů, které podle komplikovaly i výrobu elektrických aut. Těch bylo na trhu málo, o necelý rok později jsme ale v úplně opačné situaci. Takový VW omezuje výrobu, propouští a dokonce ruší výstavbu nových továren na elektromobily, elektrických aut je najednou na trhu zkrátka moc. Za necelý rok jsme se dostali z nedostatku do přebytků a co se stalo? Až tak moc toho není.

Pochopitelně se někam vyvíjí celá ekonomická situace, která nepřeje rozmařilým nákupům neefektivních řešení, kterými elektromobily nepochybně jsou. Peníze ale nedochází jen lidem, dochází i státním kasám, které tu či onde odmítají něco dál vydávat nebo touží něco navíc přijímat. A elektromobilisté jsou najednou také dobrý cíl. Tak se stalo, že na pár místech přestal být trh ohýbán v jejich prospěch jen částečně, jen trochu, přesto údajná přemíra zájmu najednou letí komínem.

Hlavním se ukazuje být krok Německa a jeho zrušení dotací pro firmy, které zájem poslalo ke dnu. Proto tak trpí právě VW, ale není v tom sám. Podle informací Auto News se nyní Stellantis rozhodl na několik týdnů uzavřít svou továrnu Mirafiori v Turíně. Tam se vyrábí také několik Maserati, ale to je zcela okrajové, ta jdou mizerně na odbyt už roky, je to dnes primárně fabrika na elektrický Fiat 500, který se jako jeden z nejlevnější elektromobilů kontinentu prodával v Německu též velmi dobře. Aktuálně snížená poptávka ale dál neodpovídá tomu, co továrna nyní vyrábí.

Továrna se tak zastavila ž na celý tento týden, ale nebude to naposledy. Opakovat se to má znovu od 19. října do 3. listopadu, tisíce zaměstnanců zůstanou doma bez nároku na mzdu. Pikantní je, že s ohledem na zmíněné analytici oslovení Auto News uvádí, že zájem zůstane kvůli krokům Německa i dalším (pro elektromobily negativním) iniciativám jiných zemí (vzpomeňme Velkou Británii, další obří trh) nízko po zbytek letošního roku i v celém roce příštím. A až v roce 2025 opět vzroste.

Nevíme, zda se to stane, ale pokud ano, bude to skutečná poptávka? Zkusme zrušit ony nesmyslné dotace a uvidíme. Ono leccos naznačuje už současný stav, kdy morálně 16 let starý spalovací Fiat 500 prodejně překonává dotacemi zasypaný 500e v poměru 2:1. Stačilo ubrat část německých dotací a celá iluze zájmu o elektrickou variantu se jen dál hroutí.

Továrna v Mirafiori vyrábějící hlavně elektrický Fiat 500 stojí kvůli nezájmu o tento vůz. A výroba se pořádně rozjede až v listopadu. Stačilo ubrat část německých dotací a celá iluze zájmu o podobná auta se hroutí. Foto: Stellantis

