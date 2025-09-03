Další tradiční evropský dodavatel automobilek skončil a odevzdává se Číňanům. „Už se tady nedá nic vydělat,” říká šéf
Petr ProkopecTato firma po víc jak 50 let dodávala automobilkám kvalitní cívky a elektromagnety pro převodovky a motory, své podnikání v tomto oboru ale musela opustit. Podle šéfa se v této branži v pozici evropské firmy nedá vydělat ani na holé živobytí.
Tato firma po víc jak 50 let dodávala automobilkám kvalitní cívky a elektromagnety pro převodovky a motory, své podnikání v tomto oboru ale musela opustit. Podle šéfa se v této branži v pozici evropské firmy nedá vydělat ani na holé živobytí.
Minulý týden jsem vzal děti, aby si trochu zařádily na bugynách. S jejich majitelem se už nějaký ten pátek znám, ostatně jsme oba nadšenci do všeho, co má alespoň dvě kola a motor. Aktuálně však spíš než nějaké zajímavé automobilové novinky probíráme stále častěji to, že v Evropě se už pomalu nedá podnikat. Námi milovanou branži totiž svírá stále více pravidel, kvůli nimž musíte myslet na sto a jednu věc. Jinak dorazí úředník, který vás klepne přes prsty tak silně, že vás na jakékoli další aktivity již přejde chuť.
Je sice pravdou, že jeho i můj byznys jsou menšího charakteru, kde je to vůbec složité, ovšem problémy mají i velké firmy. Starý kontinent je totiž protkán stále větší byrokracií, která si žádá obrovské investice. Jejich návratnost ovšem není zaručena, neboť trh je otevřen i čínským či americkým společnostem, které se s takovou zátěží nemusí potýkat a mají i podstatně nižší energetické a mzdové náklady. Srovnatelný produkt tak mohou nabídnout za méně a ještě slušně vydělat. A zjevně nemusí pomoci ani přesunutí výroby mimo kontinent, neboť spousta omezení a dodatečných nákladů pro firmy sídlící v Evropě zůstává na stole i tak.
Že se dnes s kořeny v Evropě prosazuje ve světě velmi komplikovaně, zjistila i nizozemská firma Kendrion. Ta déle než 50 let dodávala automobilkám cívky a elektromagnety do převodovek a motorů. Protože byla známa nemalou kvalitou, neměla o zákazníky nouzi. Jenže v posledních letech se její konkurenceschopnost začala vytrácet kamsi do neznáma. Nejprve tak došlo na prodej jejích automobilových aktivit v USA a Evropě, které převzala společnost Solero Technologies. Ta má jednu ze svých poboček i v České republice, v Prostějově vyrábí třeba ony elektromagnety.
Kendrion se přesto pokoušel udržet v oboru aspoň skrze svou čínskou pobočku, nyní ale s podnikání v automobilové branži skončil a svou filiálku v Říši středu prodal Číňanům. To bylo poslední místo, kde se nizozemská firma věnovala podnikání v automobilovém sektoru. To se ale již nepotkávalo s novou strategií, která upřednostnila jiné průmyslové segmenty, nyní Kendrion jako dodavatel automobilek skončil. Dál se tak chce soustředit už jen na komponenty určené různým strojům, větrným turbínám či robotům.
„V posledních letech se v automobilové branži nedá nic vydělat,“ uvedl šéf firmy Joep van Beurden. „Proto jsme se rozhodli, že ji opustíme,“ dodal. Zkáza evropských výrobců automobilových komponentů tedy pokračuje, což jistě nepovede k modrému nebi a zelené trávě, jak řada aktivistů tvrdí. Už jen proto, že Evropa se na globálních emisích podílí jen z nějakých 6 či 7 procent a vlastně už ani nemá, čím by na tomto poli výrazně přispěla.
Čína i USA jsou oproti tomu producenty daleko většího znečištění, ovšem svůj průmysl ani v nejmenším neškrtí. Proto ovšem tamní firmy mají vůči těm evropským navrch a mohou je postupně skupovat. Ostatně zmiňované Solero spadá již dva roky pod americkou investiční firmu Atar Capital. Nizozemského dodavatele automobilek si tedy skutečně rozebrali Američané a Číňané, což je vývoj, před kterým v souvislosti s regulacemi EU varujeme řadu let. Bohužel marně.
Kendrion je další z evropským firem, které opouští podnikání v automobilové branži. S místní výrobou to nešlo vůbec, ani přesunutí produkce do Číny ale nakonec nebylo řešením. Foto: Kendrion, tiskové materiály
Zdroje: AutoWeek, Kendrion
