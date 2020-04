Další velká automobilka končí s osmiválci, dává jim ještě pár let, maximálně tři před 5 hodinami | Petr Prokopec

Velké motory nemají v posledních letech zrovna na růžích ustláno a stále více automobilek se s nimi loučí nadobro. Další z nich je Toyota, ta pošle do důchodu atmosférickou V8 a nahradí ji twin-turbem V6.

Koronavirus nadělil celému světu blankytně modré nebe, neboť obrovskou měrou byla zredukována výroba i doprava. Je samozřejmě otázkou, co lze čekat po uvolnění stavidel, odpovědi se ale nejspíše dočkáme velmi brzy. Klimatičtí odborníci se nicméně opětovného spuštění továren a motorů děsí, neboť dle jejich slov po útlumu vždy přichází ještě větší produkce emisí, než jaká tu kdy byla. Možná i proto Evropská unie nehodlá ustoupit ze svých cílů a nechce slyšet o tom, že by odložila definitivní platnost přísnějších limitů.

Na tento krok se automobilky již nějaký ten pátek připravují, k čemuž lze říci jediné - bohužel. Je stále jistější, že bruselský diktát nás připraví o řadu zajímavých aut i pohonných jednotek. Ostatně stačí jen zavzpomínat na poslední oběť, jíž se stal Ford Focus RS. Ten v nové generaci již nedorazí, neboť jako plug-in hybrid by byl příliš drahý. Bez elektrifikace však pro změnu jeho 2,3litrová jednotka nevyhovovala regulím. Král ostrých hatchbacků se tak na povel svých tvůrců musí dobrovolně vzdát trůnu.

Nyní tu máme další smutné avízo. Magazín The Drive mluvil s člověkem blízkým Toyotě, dle kterého japonská automobilka chystá konec oblíbeného atmosférického motoru V8. Ten pohání modely Tundra, Sequoia a Land Cruiser, přičemž majiteli je vyhledáván pro svou spolehlivost. Právě tato pohonná jednotka je důvodem, proč si lidé tyto pick-upy a SUV ponechávají dlouhá léta. Bude tak zajímavé sledovat, zda zůstanou značce, která hodlá osmiválec nahradit šestiválcem, věrni.

Toyota nepřipravuje náhlý konec, naopak má odchod agregátu rozfázovaný na dlouhá léta. V prvé fázi by továrna v americkém Huntsville v Alabamě měla vyrobit veškeré komponenty potřebné pro vznik 30 tisíc jednotek. Následně pak její jednotlivé sekce začnou být uzpůsobovány pro produkci šestiválců. Jako poslední přijde na řadu montovna, která bude překonvertována až poté, co zde budou seskládány všechny motory. Poté ale již najede výroba motorů V6 zcela, tedy v Americe.

Japonci nicméně vyrábí osmiválce také ve své domovině, v továrně Tahara. I zde má dojít na rošádu, i když až v horizontu dvou až tří let. To je maximální, po který mohou motory V8 v nabídce Toyoty vydržet. Je ale třeba třeba dodat, že dceřiný Lexus se motoru V8 hodlá držet nadále, ovšem vůči minulosti již nepůjde o atmosférický motor, nýbrž o twin-turbo. Daný agregát tedy nejspíše spadá do stejné modulární rodiny jako šestiválec, modely Toyoty jej nicméně nedostanou.

Ač zde tedy nemáme definitivní odchod japonských osmiválců, i tak je daný krok smutný. A zejména majitelé velkých pick-upů a SUV se jej již nyní děsí, a to kvůli komplexnosti dvakrát přeplňovaných jednotek. Nedá se ale předpokládat, že si Toyota danou rošádu rozmyslí. A to i přesto, že osmiválce již z Evropy stáhla a v Americe jí aktuálně žádné pokuty nehrozí.

Toyota končí s oblíbeným atmosférickým benzinovým osmiválcem, nahradit jej má šestiválcové twin-turbo

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec