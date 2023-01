Další velká automobilka končí se svým plastickým logem, podle lidí z průmyslu to má jediný významný důvod před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Pokud se vám už zajídají plochá, dvoubarevná loga automobilek, které více než co jiného vypadají lacině, nepotěšíme vás, stejným směrem míří další a dalším výrobci. Tím posledním na řadě je největší čínská automobilka Geely.

Společnost Geely byla založena již v roce 1986. Zpočátku se věnovala výrobě lednic, odtud také její název, než v roce 1997 zamířila do automobilové branže. Její začátky byly tragikomické, zakladatel firmy Li Shufu ale dnes platí za respektovaného miliardáře a na jeho počátky se nikdo neptá.

Moment, kdy se Geely přetransformovalo z výrobce lednic na výrobce aut, byl natolik významný, že se projevil i na změně loga. Původně totiž Geely užívalo emblém připomínající červenou horu, čímž bylo odkázáno na krajinu v provincii Če-ťiang, ve které byla společnost založena. Li Shufu nicméně do loga dokázal zakomponovat i symboliku, konkrétně pak odkaz na štěstěnu.

V čínské kultuře jsou přízeň a prosperita spojené s číslem 6. A pokud se na původní logo zadíváte blíže, zjistíte, že se vlastně nejedná o horu s pěti zářezy, nýbrž o šest navzájem se překrývajících šestek. Tento emblém pak Geely používalo i po onom vstupu mezi automobilové výrobce, nicméně červenou již nahradila modrá, jenž měla odkázat na nebe a tedy na nekonečné možnosti. Použit pak byl i název nové značky v latince, čímž chtěla firma dát jasně najevo své globální ambice.

Další změna přišla v roce 2013, kdy Geely začalo vyrábět svá vlastní auta třetí generace. Ta již Číňané považovali za natolik pokročilá, že se vše znovu rozhodli odrazit v novém emblému. Jeho součástí ovšem i nadále zůstala šestka, byť již jen ve formě šesti různých segmentů. Jejich vnitřky pak byly zbarveny černě či modře, čímž bylo odkázáno na Zemi a vesmír. Automobilka tím chtěla vyjádřit své ambice, které neznají hranic, stejně jako touhu, aby její auta jezdila po celém světě.

S tímto logem si Geely vystačilo až do konce loňského roku, jakkoli v uplynulých letech přistoupilo k drobné inovaci. Původní zlatý odstín rámečku byl totiž nahrazen stříbrným, stejně jako byly zostřeny veškeré linie. Opět tím byl reflektován posun samotné společnosti, neboť ta vstoupila do čtvrté fáze svého vlastního vývoje. Ta je spojena s moderními technologiemi, stejně jako s modulární výrobou vedoucí k úsporám na straně nákladů.

S počátkem roku 2023 tu nicméně máme další změnu, která koresponduje s vývojem branže posledních let, však si vzpomeňte na nedávné změny u Audi. Nejen německá prémiovka, ale i řada dalších zavedených automobilek opustila dosud užívanou třídimenzionální, plastickou strukturu barevných log a přepřáhla na ploché dvoubarevné „nálepky”. Stejným směrem míří i Geely, které navíc též vypustilo plastičnosti i více jak dva barevné odstíny. Dle značky tak má být vyjádřena její otevřenost novým věcem a zároveň nekonečno.

Podobně argumentují i jiní výrobci, má to být moderní, čisté, lehké, dobře vypadat na papíře i na displeji... Budiž, dva námi oslovení rutinéři automobilového průmyslu se tomu ale jen smějí. Podle nich jsou jediným významným motivem k těmto změnám peníze. Vyrábět složitá, plastická a barevná loga je prostě drahé a tyto moderní alternativy jsou o mnoho levnější. Nakonec si máme povšimnout toho, že své symboly tímto směrem neposouvají automobilky jako Bentley nebo Rolls-Royce, tam zjevnou láci „neokecáte”.

Dodejme, že takové Geely prodává přes 2 miliony vozů za rok, to už je spousta znaků. A nejde jen o auta, loga jsou na všem možném a ta plochá, dvoubarevná lacině jen nevypadají, lacinější jsou. Za vším hledej prachy? Skoro to vypadá, že platit to bude i v tomto případě. Názor si udělejte sami, ale nám tyto „zjednodušeniny” připomínají spíše nevábné nálepky prodávané na čerpacích stanicích, ne cosi krásného a vzletného, po čem bychom měli toužit.

Logo značky Geely se od roku 1986 změnilo několikrát, pokaždé je nicméně jeho součástí číslice šest, která v čínské kultuře odkazuje na prosperitu a štěstěnu. Poslední evoluce je opravdu primitivní, jak je dnes zvykem. Foto: Geely



Zde je původní plastické vedle nového plochého loga na skutečném autě, sami posuďte, co vám přijde atraktivnější. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

