Další velká automobilka se oklikou vrací do Ruska, její vůz nabízí za málo opravdu hodně

Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Rusové jsou zjevně dál schopni nová auta kupovat. A kde je poptávka, tam se nevyhnutelně objeví i nabídka. Ačkoli oficiálně většina západních automobilek ruský trh opustila, různými alternativními cestami se na něj jejich auta vrací. Třeba přes Uzbekistán.

Chevrolet byl dříve automobilkou, která byla v Rusku zaháčkovaná více než kterýkoliv jiný výrobce. Stála za tím spolupráce s koncernem AvtoVAZ, která vyústila v nové SUV Niva. Co přitom původně měla být druhá generace, se nakonec stalo druhým modelem v nabídce prodávaným s logem Chevroletu. A Rusové s Američany to s ním mysleli tak vážně, že originál musel změnit obchodní označení (na 4x4). Americký koncern General Motors nicméně v posledních pár letech přistoupil k velké reorganizaci, kdy se prakticky stáhl ze starého kontinentu, a to ještě před propuknutím rusko-ukrajinského konfliktu.

Přesto Chevrolety budou v Rusku znovu k mání, jen se tak nestane přímo, místo toho lze počítat s jistou oklikou. Čína v tom nicméně tentokrát nefiguruje, i když se sluší zmínit, že sedan Onix, o kterém dnes bude řeč, je k mání i na největším trhu světa. Stejně tak je nabízen i v Mexiku a jihoamerických státech jako Brazílie, Kolumbie, Argentina, Uruguay a Paraguay. Nyní pak jeho výrobu rozjela společnosti UzAuto Motors, která působí v Uzbekistánu a převzala tamní továrnu GM.

Zatím Onix v Rusku k mání není, tamní média ale s ničím jiným nepočítají, nic tomu nemůže zabránit. Hned se to ale nestane, což není dáno ani tak geopolitickou situací, jakožto spíše enormní zájmem Uzbeků. Společnost UzAuto Motors totiž uvedla, že během pouhých 5 hodin po zahájení prodeje nasbírala 13,5 tisíce objednávek. To při pohledu na cenu ovšem není až tak překvapivé, neboť 4,5metrový sedan startuje na 110 milionech uzbeckých sumů. Na první pohled jde o šílenou sumu, po převodu na českou měnu tu ovšem máme pouze 244 tisíc Kč. Vrcholné konfigurace jsou pak k dispozici jen za 165 180 000 UZS (asi 367 tisíc Kč).

Onix je přitom nabízen s 1,2litrovým přeplňovaným tříválcem, který produkuje 90 nebo 132 koní. Slabší verzi doplňuje pětistupňový manuál, u silnější lze pro změnu počítat s šestistupňovým automatem. V obou případech je pak jedinou možností pohon předních kol. Zda se v nabídce objeví i atmosférická verze zmíněné jedna-dvojky, která je nabízena v Jižní Americe, zatím není jasné. Cenu by to nicméně poslalo ještě níže.

I za oněch 244 tisíc korun přitom klientela může počítat s klimatizací, výškovým i podélným nastavením volantu, stavitelným sedadlem řidiče či dvěma airbagy, ABS a ESP. Od příštího roku pak bude možné sáhnout i po doplňcích, jako jsou parkovací senzory, systém automatického parkingu, vyhřívání sedadel, střešní okno či 16palcová litá kola. Uzbeci a výhledově i Kazaši a Rusové tak mají k dispozici opravdu zajímavý vůz - líbivý, jednoduchý, levný. Takových už v zemích EU mnoho nekoupíte.

Chevrolet Onix se po Mexiku, Brazílii a Číně začíná vyrábět také v Uzbekistánu. Odsud to pak má jen co by kamenem dohodil do Ruska. Tento trh přitom americká automobilka opustila ještě před válkou, svému neoficiálnímu návratu ale nemá jak zabránit. Foto: Chevrolet

Zdroje: Drom, Chevrolet

