Další velký dodavatel automobilek krachuje, je v insolvenci. Má největší pobočku v Česku, zaměstnává 4 500 lidí
včera | Petr Prokopec
Je to největší dodavatel svého druhu a vynálezce centrálního zamykání. Nejde tedy o žádnou malou rybu či neschopnou firmu, právě naopak. Přesto se i ona zjevně stala obětí postupné desindustrializace Evropy pod taktovkou Bruselu.
Starý kontinent víc a víc připomíná člověka, který si hrál s nožem. A protože byl neopatrný, ošklivě se pořezal. Bohužel se z toho ale nepoučil, v sebepoškozování naopak jako by objevil zálibu, a tak k němu přistupuje znovu a znovu. Jinak si nelze vysvětlit, že Evropská unie přes zřetelné dopady svých předchozích kroků dál pokračuje v jednání, které podřezává větev místnímu průmyslu, ten automobilový nevyjímaje.
Zrovna ten byl po dekády místní pýchou, neboť na celém světě neexistoval nikdo, kdo by dokázal dělat auta srovnatelná s tím nejlepším z Německa, Francie, Itálie a dalších evropských zemí. Normální člověk by si toho vážil. A pokud by tomu nechtěně ublížil, snažil by se chybné kroky napravit. Tady to ale vypadá, že EU se o výsledek, kterého jsme právě svědky, snaží. A tak si asi bude libovat i nad nejnovějším vývojem.
Jak informují německá média, postupná devastace průmyslové Evropy si vybrala další krutou daň. V Německu krachuje společnost Kiekert, která se zabývá zejména zámkovými systémy pro automobily. Za sebou má 165 let zkušeností, během kterých se stala nejen největším výrobcem těchto systémů na světě, ale také velkým inovátorem - centrální zamykání, dnes obvyklá to věc skoro v každém novém autě, byl její nápad. Ještě donedávna platilo, že každý třetí zámkový mechanismus v nově vyrobeném autě je z dílen firmy, ani to ale nestačilo k tomu, aby před sebou měla slibnou budoucnost.
V tu sice může dál doufat, ale už ne na kontinentu, kde se zrodila. Žádost o ochranu před věřiteli totiž podala v insolvenci německá odnož, kvůli čemuž si práci bude muset hledat zhruba 700 lidí. Celkově po celém světě jich pak Kiekert zaměstnával 4 500, padáka tedy dostává zhruba šestina z nich - zatím. Osud české pobočky v Přelouči, která je tou vůbec největší, je v tuto chvíli nejasný.
Kiekert v roce 2012 koupila čínská společnost Hebei Lingyun Industrial, což se někteří pokouší označit za příčinu problémů, nezdá se ale, že by tomu tak bylo. Firma se dál profiluje hlavně mimo Čínu (tam končí jen 4 procenta produkce), takže evropská výroba pomáhá vyhnout se clům. Čínský majitel ale říká, že místní podmínky pro podnikání, mj. extrémní ceny energií, další efektivní fungování společnosti v Německu znemožňují a na starém kontinentu velmi komplikují. V Česku jistě pomáhají aspoň nižší mzdy, zda to ale bude stačit na udržení výroby, nevíme.
Němci přesto volají po tom, aby čínský investor odstoupil, což by mohlo vést i k záchraně německých aktivit Kiekertu, nic takového se ale nerýsuje. Dle soudních dokumentů firma s dalším působením v Německu nepočítá - mělo dojít k zastavení financování ztrátových aktivit ze strany mateřské čínské firmy, což znovu vrhá nejasnosti i do budoucnosti fungování firmy v Česku.
Ta je ostatně temná pro celý obor i v delší časové perspektivě. Jak uvádí Auto Week, další německý gigant ZF předem varuje, že pokud se nic nezmění na dosavadním směřování EU, zhroutí se během dekády celý evropský automobilový trh se všemi negativními dopady. „Do roku 2035 budou zákazníci hladovět po autech se spalovacím motorem, v důsledku čehož poptávka v letech 2033 a 2034 dramaticky stoupne,“ uvedl šéf firmy Holger Klein. Poté ale přijde ještě drastičtější propad, který velké množství firem už nerozdýchá. Jednou z nich může být ostatně právě ZF, které taktéž opakovaně přistoupilo k propouštění, insolventní ale zatím není.
Česká pobočka Kiekertu v Přelouči je tou vůbec největší na světě. Nicméně i místní zaměstnanci se nyní musí začít bát o práci. Foto: Kiekert, tiskové materiály
Zdroje: Wirtschaftswoche, Auto Week
