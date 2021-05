Další velikán světa aut si troufl říci smutnou pravdu o elektrických autech, přidal i víc před 5 hodinami | Petr Miler

Je zjevné, že jakési autocenzury na tomto poli ubývá. Nejméně tři velikáni automobilového světa už se nebojí veřejně mluvit o tom, že elektromobily nechtěli ani oni, ani většina zákazníků, ani příroda.

Po léta opakujeme, že elektrický pohon aut není mincí s jednou stranou a má spoustu úskalí, která jsou vytrvale přehlížena. Mluvili jsme o nich mnohokrát, a tak se tentokrát nebudeme opakovat. Dodáme jen, že nejde o náš výmysl ani světoborný objev, je to relativně jednoduchá matematika ukazující, že nepromyšleným tlakem na příliš rychlý posun tímto směrem lze nejen nic nezískat, ale klidně i dost ztratit.

Ostatní ale, jako by to neviděli. Že to přehlíží většina médií, která se raději vezou na vlně toho či onoho a primárně nikoho nedráždí, nepřekvapí. Že to přehlíží ekologičtí aktivisté, kteří už prosluli neschopností domyslet konečné důsledky svého tlaku na skoro cokoli, také ne. A že to přehlíží politici, kteří si takový tlak sami vymysleli, už vůbec. Ony to ale po léta přehlížely i automobilky, kterým to komplikuje život a především: Kterým to teprve nemůže dávat smysl.

Není to tak, že by to nikdo od výrobců aut neviděl, naopak. Zejména technici v rozhovorech mezi čtyřma klidně řeknou, že třeba Porsche 918 Spyder by bylo rychlejší auto, kdyby přišlo o elektrický pohon a stovky kilogramů s ním spojené. Že takový vůz testovali a jiným řešením se ani stejného výsledku nedobrali. Zadáním ale bylo postavit hybrid, a tak vznikl hybrid. Veřejně ale nikdo nic takového říkat nechtěl a všichni se tvářili, že budoucnost aut je prostě elektrická, i když to nedává technický, ekonomický ani ekologický smysl. A to už se vůbec nebavíme o praktické použitelnosti a jí dané přijatelnosti takových aut u zákazníků.

Jen veteráni automobilového průmyslu drželi ústa a krok, ostatní mlčeli nebo přitakávali. Díky bohu, že tyto časy jsou pryč a stále více klíčových persón světa aut uvádí věci na pravou míru. Je to docela pozdě, pořád je to ale lepší než později.

Nejprve byl nejvíce slyšet šéf Toyoty Akio Toyoda, který už i otevřeně jde proti některým akcionářům firmy a jasně odmítá plošnou elektrifikaci jako řešení čehokoli. Nedávno se k němu přidal muž, který též dříve naznačoval pochybnosti, teď ale jasně, nahlas a dokonce opakovaně řekl, že elektromobily nechce nikdo krom politiků a nejde o řešení diktované vědou. Jde o Carlose Tavarese, šéfa Stellantisu, ke kterému se nejnověji přidal další velikán, Stephano Domenicali.

Bývalý šéf stáje F1 Ferrari, pozdější generální ředitel Lamborghini a nyní hlava celé Formule 1 si v rozhovoru pro magazín Quattroruote skutečně nebral servítky. Bez okolků řekl, že tlak na rozmach elektrického pohonu není rozhodnutí motivované technikou ani ekologií, ale že jde o ryze politické rozhodnutí. Politiky pak kritizuje za to, že tlačí na takový směr, aniž by „náležitě zkoumali následky, které bude mít tato transformace na svědomí”.

Bylo by ale pohodlné hodit všechno na politické špičky, tak jednoduché to není. Domenicali vidí selhání také na straně automobilového průmyslu, který podle něj nedokázal včas zahájit seriózní diskusi o elektrické mobilitě a pasivně souhlasil s urychlením posunu tímto směrem. Svět podle něj v současné době upřednostňuje na oko líbivá řešení před rozhodnutími založenými na vědeckých faktech, a to je podle něj jediný důvod, jak je vůbec možné, že se elektromobilita se všemi svými nedostatky ocitá nyní ve středu pozornosti.

Domenicali dokonce hovoří o tzv. populistickém determinismu, čímž nám mluví z duše - fakta jsou jasná a hovoří pro něco úplně jiného, vývoj se ale obrací proti nim a míří racionálně neospravedlnitelným směrem. V tomto kontextu nepřekvapí, že Domenicali odmítá elektrifikaci Formule 1 a zašel dokonce tak daleko, že řekl, že „F1 nikdy nebude plně elektrická” a elektromotory budou nadále sloužit maximálně jako podpora jednotek s vnitřním spalováním. Smysl vidí šéf F1 v nasazení syntetických paliv, jinak mu ale Formule 1 bez spalovacích motorů nedává smysl.

„Motory s vnitřním spalováním jsou součástí DNA Formule 1, a to se v dalších letech nezmění. Nikdy neuvidíme elektrický pohon ovládnout F1,” řekl doslova Domenicali a byť podobných „nikdy” už jsme pár slyšeli (a co je s jejich autory dnes...), na jeho místo by zjevně musel přijít někdo zajímající se více o povrchní aspekty než technickou podstatu, aby se to změnilo.

Stephano Domenicali ještě nedávno vedl Lamborghini, teď řídí Formuli 1. Po Toyodovi a Tavaresovi se přidal k velkým mužům světa aut, kteří vnáší světlo do pozadí neustálého zrychlování elektrifikace aut. Foto: Lamborghini

