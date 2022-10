Další výjimečné auto s výjimečným motorem končí bez nástupce, nahradí ho cosi tuctového před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Řada automobilek se rozhodla, že se zbaví modelů a techniky, která jim možná nepřinášela bůhvíjaké zisky, byla ale definující pro jejich charakter a image. A nahradí ji takovou, s níž přijdou i všichni ostatní. Jaguar se zařadil mezi ně, jak to asi může dopadnout?

Jsou auta, na která se nezapomíná. Mě nejspíše nadosmrti zůstane v hlavě prezentace tehdy zcela nového Jaguaru F-Type Coupe, která se odehrála na španělském okruhu Motorland Aragon. Tuto 5 344 metrů dlouhou trať jsem si před samotnou akcí stáhnul do simulátoru a následně zajížděl jedno virtuální kolo za druhým, abych pak následně v reálném světě obstál se ctí. Ve finále tu ale nešlo o mne, nýbrž o samotný vůz, zejména pak o jeho vrcholnou verzi R, která se mohla opřít jak o výkon, tak především o zvukový doprovod osmiválcového motoru.

Právě tento ryk byl něčím, co F-Type povyšovalo a dodnes povyšuje nad konkurenci. Za volantem Porsche 911, Boxster či Cayman sice dostanete lepší odezvu od řízení a počítat můžete i s lepší ovladatelností, ovšem jakmile jednou sešlápnete plynový pedál, je to Jaguar, ve kterém si chcete užívat. Britská automobilka navíc v jeho případě nepřistoupila na kompromisy a kupé i roadster nabídla pouze se dvěma sedadly. Když jsem se přitom ptal, zda tím nepřichází o část klientely, bylo mi odpovězeno, že tohle je auto, ve kterém děti vozit nechcete. S čím lze snadno souhlasit.

Proč ale vyvolávám osm let staré vzpomínky? Důvod je smutný a volá po vytažení kapesníku. Britové se totiž rozhodli, že budou zelenější než tráva na golfovém hřišti. Již od roku 2025 tak hodlají přepřáhnout jen na elektromobilitu, navíc se souběžně chtějí posunout na úroveň Bentley. Něco takového si nicméně nedovedu představit, neboť jakkoli mám tuto značku rád, nejsem slepý k její horší kvalitě a spolehlivosti. A nejsem ostatně jediný, v řadě anket totiž Jaguar s Land Roverem končí právě na posledních místech, i za Fiatem.

Nejde nicméně jen o spolehlivost, ostatně jak jsem poznamenal výše, jedním z faktorů, který definuje zážitek minimálně v případě F-Type, je jeho hlasité pohonné ústrojí. Jakmile o něj konkrétně tento model přijde, nemá toho už mnoho co nabídnout. Navíc jde o značku, která je v mnoha případech volbou nadšenců či té klientely, která se chce vůči zbytku světa odlišit. Pokud něčeho takového chce dosáhnout s pomocí elektromobility, pak jde úplně opačným směrem. Zvláště když plně elektrické chce být i Bentley.

Budoucnost ale už nechme stranou a soustředit se budeme na přítomnost. Ta souvisí s představením nových speciálních verzí F-Type 75 a F-Type R 75, které můžeme vnímat jako labutí písně. Jakmile totiž skončí jejich výroba, uzavře se tím i 75letá historie sportovních modelů značky poháněných spalovacími motory.

Na rozlučku kupé a roadster vyfasovaly unikátní lak Giola Green, stejně jako sportovní sedadla potažená kůží Windsor. Mimo to nechybí zvenčí i uvnitř motiv „nezaměnitelné siluety“ vozu, to je ale v rámci kosmetických změn vlastně vše. Přesunout se tak můžeme k technice, jenž profituje z odlehčených zadních kloubů a větších ložisek. To má umocnit cit v řízení, zatímco s ovladatelností napomáhá aktivní elektronický zadní diferenciál. Provedení F-Type 75 pak ještě dále dostalo zrevidované kulové klouby.

V závislosti na trhu pak bude možné volit mezi dvoulitrovým čtyřválcem a pětilitrovým osmiválcem. První disponuje 300 koňmi, druhý pak 450 či v případě varianty R dokonce 575 koňmi. Objednávky můžete začít sepisovat již nyní, s dodáním je nicméně třeba počítat až v příštím roce. Právě během něj oslavíme 75. výročí příchodu výjimečného Jaguaru XK120 na scénu. Jak jsme ale zmínili, příliš veselá tato oslava nebude.

F-Type byl jako roadster představen v roce 2012, kupé pak dorazilo o patnáct měsíců později. V příštím roce však obě verze sjedou z montážních linek naposledy. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

