Další výrobce elektromobilů míří ke dnu. Už neprodá ani to málo aut, co vyrobí, na skladě má vozy za 30 miliard, za kvartál prodělal 20
Petr ProkopecFirma pálí peníze vražedným tempem a její nové vedení odmítlo zveřejnit jakákoli vodítka pro další výkonnost společnosti, dokud nebude ukončen její interní audit. A ten může ze skříní snadno vyhrabat další nehezké kostlivce.
včera | Petr Prokopec
Lucid Air lze jistě považovat za jeden z nejpovedenějších elektromobilů vůbec. Jeho vývoj měl pod palcem Peter Rawlinson, bývalý technický šéf Tesly a otec původního Modelu S. U této značky začal pracovat už v roce 2009 a pouhý týden po nástupu Elonu Muskovi sdělil, že prototyp Modelu S, na kterém firma do té doby dělala, je šmejd, který bude třeba od základů přepracovat. Jeho tým tak znovu zasedl skoro k čistému listu papíru. Rozhodně se to však vyplatilo, neboť právě Model S ukázal, že elektrické auto může být atraktivním artiklem. A v prodeji se udržel až do letoška.
Rawlinson nicméně Teslu ve stejném roce 2012, kdy šel Model S poprvé do prodeje, opustil. O čtyři léta později se pak stal technickým šéfem Lucidu, kde v podstatě stvořil totéž co dřív, akorát ve všech ohledech v trochu lepší podobě. Jenže bez Muskových marketingových schopností a image Tesly se sedan Air nikdy neprodával zdaleka tak dobře jako Model S. Automobilka navíc neměla dostatečné kapacity na to, aby své portfolio patřičně rozšířila. Jakkoli tedy v roce 2024 přišla se svým druhým vozem, elektrickým SUV Gravity, spásou se rovněž nestal.
Důvod lze jistě hledat i v cenách, pod 70 tisíc dolarů neboli 1,5 milionu korun totiž u Lucidu nic nepořídíte. A jakkoli za své peníze dostáváte velká auta s pohledným zevnějškem, vysokým výkonem a velkou baterií, lidí, kteří si je mohou a hlavně chtějí dovolit, je stále méně. S elektromobilitou je totiž dál spojena až vražedná ztráta hodnoty. Kupci tak ve finále spíš ubývají, přičemž výsledky z letošního prvního čtvrtletí naznačují, že úplný konec značky nemusí být daleko.
Lucid totiž od ledna do března vyrobil 5 500 aut, prodal jich však jen 3 093. Podobně tomu bylo i v loňském posledním kvartálu, kdy z linek sjelo 7 874 vozů, k zákazníkům se ale dostalo jen 5 345 kusů. Za šest měsíců tak skladové zásoby narostly o pět tisíc aut a na skladě má vozy za 1,47 miliardy dolarů, tedy víc než 30 miliard Kč. A jakkoli je hezké, že obrat za první letošní čtvrtletí meziročně narostl o 20 procent na 282,5 milionů dolarů (5,85 mld. Kč), investoři očekávali, že se Lucid přiblíží spíše 440 mil. USD (9,1 mld. Kč). To však nejsou ta nejhorší čísla, jaké značka zveřejnila.
Za letošní první tři měsíce totiž Lucid vykázal čistou ztrátu přes 1 miliardu dolarů, tedy víc než 20,7 miliardy korun. Automobilka tak během velmi krátkého období spálila 1,4 mld. USD (28,99 mld. Kč) „hotovosti”, načež jí zůstalo jen 3,2 mld. USD (66,3 mld. Kč) likvidních prostředků. Jak sama přiznala, tyto peníze jí vystačí nejdéle do druhého pololetí příštího roku. Co bude pak, je otázka, nový šéf Silvio Napoli však mluví o ještě větších škrtech a úsporách, než jaké měl v plánu jeho předchůdce. Konkrétnější plány ale zatím Lucid nezveřejnil, jasněji bude mít po dokončení interního auditu.
Bez ohledu na jeho výsledky se ale obáváme, že pokud saudsko-arabský Veřejný investiční fond nepošle do firemní kasy další peníze, pak je zkrátka vymalováno. Většinovému publiku Lucid nemá co nabídnout, zatímco to menšinové se již jednou spálilo a znovu po tom netouží. Tohle nemusí skončit dobře.
SUV Gravity mělo být spásou Lucidu, jenže ani po jeho příchodu se finanční situace automobilky nelepší. Naopak jí letošní kvartál ještě více přiblížil k bankrotu. Foto: Lucid Motors
Zdroj: Lucid Motors
