Další výrobce elektromobilů padá ke dnu i se svými unikátními vychytávkami, došly mu peníze a je v nucené správě

/ Foto: Bollinger Motors

Na světě je už dlouhých 11 let, takže nejde říct, že bychom měli co do činění s nějakou supernovou, jde o dlouhodobě budovanou firmu. Jenže po někdejších problémech v původním aranžmá nyní nový majitel nesplácí finance poskytnuté někdejším zakladatelem. A není to jediný takový případ.

O společnosti Bollinger Motors jste se u nás mohli dočíst už mnohokrát, v dobrém i zlém, však založena byla už v roce 2014. Tehdy se Robert Bollinger hodlal zaměřit na velké off-roady, které by dostaly elektrický pohon. O tři léta později se už chlubil hliníkovým šasí s rozvorem 2 700 milimetrů, ovšem při hmotnosti jen 134 kilogramů bylo lehké jako peříčko. Na jeho základech pak měly vzniknout dva modely - SUV B1 a pick-up B2.

Jakkoli ovšem Bollinger začal v roce 2020 vybírat zálohy, v lednu 2022 firma oznámila, že mění svou strategii a spíše než osobním vozům se bude věnovat těm užitkovým. Souběžně s tím zmínila, že klientele vrátí veškeré peníze. S tím ji napomohl jiný elektrický start-up, a sice Mullen Automotive, který byl založen ve stejném roce 2014 Davidem Micherym. Také ten měl původně v plánu vlastní auta, nakonec se však rozhodl, že pod jiným logem nabídne v USA čínské vozy.

Ani to dosud nebyl výnosný byznys, loni tak Mullen dosáhl ztráty ve výši 506 milionů dolarů neboli 9,04 miliardy korun. V předchozích letech pak na tom nebyl o mnoho lépe. Micherymu se ale nejspíš dařilo lépe okouzlovat investory. I proto v září 2022 odkoupil 60procentní podíl v Bollingeru, který měl v té době peníze už jen na měsíc provozu. A protože nikdy nikomu nic nedodal, byla jeho hodnota ve výši 247 mil. USD (5,5 miliardy Kč) spíš zbožným přáním.

Pod taktovkou Mullenu Bollinger pokračoval ve vývoji aut, které to do výroby nedotáhnou. Odpískán tak byl model B3, náklaďák B4 ale nakonec loni dorazil a dokonce i zamířil k několika klientům. Tedy tak to alespoň uvádí samotná firma. Jaká je přitom realita, zjevně zjistíme během několika málo týdnů. Bollinger se totiž dostal do nucené správy, jak informují Auto News. Tam jej s pomocí soudu poslal jeho bývalý šéf a majitel s tvrzením, že mu firma dluží 10 milionů dolarů, tedy takřka 223 milionu Kč.

Bollinger uvádí, že tuto sumu společnosti půjčil, přičemž ta z ní měla pravidelně odvádět úroky. Na to ale zjevně nedošlo, a protože zástupci Mullenu nedorazili 7. května před soud, ten nucenou správu odsouhlasil. Auto News navíc dodávají, že ve hře jsou minimálně další dva dodavatelé, kteří taktéž nedostali zaplaceno a firmu ženou před soud v separátních případech. Bollinger tak nyní má 30 dní na to, aby přišel s plánem na svou záchranu. Co bude následovat, teprve uvidíme.

Faktem zůstává, že Michery letos v lednu v oficiální tiskové zprávě potvrdil půjčku od Bollingera. Sám ale dosud nevysvětlil poněkud podezřelé odměny, kdy třeba v roce 2023 si přišel na 40 milionů dolarů neboli něco málo přes 891 milionů korun, jakkoli Mullen dosahoval pouze ztráty a Bollinger jen utápěl peníze v nikam nesměřujícím vývoji. Takový přístup k podnikání známe z Česka dobře, že?

Americký start-up nejprve začal pracovat na SUV B1... Foto: Bollinger Motors



...než přišel s pick-upem B2 stojícím na stejných základech. I přes mnohé vychytávky ale do výroby nezamířil ani jeden model, samotná firma nyní skončila pod nucenou správou. Foto: Bollinger Motors

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

