Další výrobce elektromobilů padá ke dnu. Nemá peníze ani na další rok, pochybuje o schopnosti pokračovat v činnosti včera | Petr Miler

/ Foto: Fisker Automotive

Získal poměrně dost peněz vstupem na burzu, tento zdroj ale vyschl, banky k dalšímu financování zjevně ochotné nejsou a zbývá už jen jedna automobilka, která je svolná ke spolupráci. Pochybnosti o schopnosti dál existovat jsou tedy u Fiskeru po kritice od zákazníků i médií na místě.

O „nové” automobilce Henrika Fiskera byla v poslední době řeč hned několikrát. A v dobrém to nebylo. Už druhý pokus dánského designového guru o vlastní automobilovou firmu se nevyvíjí pozitivně poté, co se model Ocean majitelům doslova rozpadá pod rukama a kritiky se dočkal i od obecně pozitivních recenzentů. Elektrické SUV svérázného vzhledu zjevně trápí spousta dětských nemocí. A protože Fisker nic jiného nenabízí, nevypadá to dobře ani se samotnou společností.

Ta v roce 2020 vstoupila na burzu s cílem získat tak finance na své další fungování, což se podařilo. Tehdy byli investoři obecně - nutno dodat naprosto nesmyslně - nadšeni do všeho elektrického a hodnotu akcií Fiskeru vyhnali až k 28,50 USD za kus, což jí dávalo tržní kapitalizaci přes 15 miliard dolarů, tedy vyšší hodnotu než třeba v případě Renaultu. Firma se tím zabezpečila na další roky své existence, protože ale nevydělala od té doby ani halíř a jen za poslední kvartál prodělala 463 milionů USD (10,8 miliardy Kč), peníze jí postupně dochází. Stejně jako investorům dochází trpělivost.

Po ohlášení tohoto výsledku se hodnota akcií firmy propadla až na k 0,48 USD, tedy o 98,4 % níž oproti někdejším maximům. A panika nezavládla jen kvůli vysokým ztrátám, Fisker jako by začínal házet ručník do ringu. Je zjevné, že z prodeje akcií už nevytáhne nic, banky se jeho další financování zdráhají podpořit. A tak útěchu hledá jen u potenciálních obchodních partnerů, kteří by do Fiskeru nalili peníze. Ale výměnou za co? Co tato společnost má, co jiné nemají?

Mnoho toho zjevně není, jak naznačuje oficiální prohlášení firmy i další detaily zjištěné Bloombergem. Firma oznámila, že propustí 15 procent zaměstanců a jedná s blíže neupřesněnou velkou automobilovou společností o poskytnutí nezbytných financí pro její další fungování.

„Zúžili jsme to na jednu velkou automobilku a doufám, že brzy uzavřeme dohodu,” řekl k věci sám Henrik Fisker, aniž by prozradil další detaily. Prohlášení firmy je ale výmluvné, zní jako „hop anebo trop” - společnost přiznává, že nemá „nemá dostatečné zdroje k uspokojení svých potřeb v průběhu příštích 12 měsíců” a že neexistuje žádná záruka její další existence. „Existují podstatné pochybnosti o schopnosti pokračovat v naší činnosti”, stojí dále ve sdělení.

Je zjevné, že další malá firma, která kdysi za takového halasu vsadila vše na elektromobily, padá ke dnu. Není první a obáváme se, že není ani poslední. Nyní zjevně stojí o jakoukoli pomoc, když možnosti spolupráce s jiným subjektem ohraničuje slovy o tom, že „může zahrnovat investici do Fiskeru, společný vývoj jedné nebo víc platforem pro elektromobily a společnou výrobu v Severní Americe”. To je velmi široké vymezení a budeme se divit, pokud s Fiskerem někdo jakoukoli z těchto spoluprací naváže. Podle nás má prázdné ruce a nezvládne-li prosadit se sám, skončí.

Elektrické SUV Ocean může být nejen první, ale i poslední sériový model „nového” Fiskeru. Firma má zjevně vážné problémy a balancuje na hraně propasti. Foto: Fisker

Zdroje: Bloomberg, Fisker

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.