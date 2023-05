Další výrobce elektromobilů padá ke dnu. Neplní ani své vlastní cíle, propustí desetinu lidí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Polestar

Iluze o zářné budoucnosti elektrických aut dostala další ránu. Problémy už nemají jen nové firmy, které začaly na zelené louce, ale i elektrická značka zajetého Volva, tedy Polestar. Také ta měla velké oči, nyní mění své cíle a zbavuje se zaměstnanců.

Kalhoty, košili či boty značky Hugo Boss by nejspíše chtěla většina mužů, stejně jako by spousta žen s bezměrným nadšením sáhla po kabelce od Hermése. Na originály má nicméně jen hrstka lidí, zvláště v době, kdy Evropa bojuje s energetickou krizí a často i dvoucifernou inflací. Ve finále tedy zákazníci nemíří ani tak do Pařížské ulice v Praze, nýbrž do lokálních supermarketů, kde klidně vezmou zavděk i tepláky z Kiku.

Výrobci aut však nejspíše mezi obyčejné lidi nezavítali ještě déle než politici. I nadále tedy žijí ve své bublině, ve které spřádají plány na rozsáhlou elektrifikaci osobních aut. Ty ovšem zcela míjí možnosti zákazníků. Ve chvíli, kdy nemáte na kalhoty za čtyři tisíce korun a berete zavděk tepláky za 250 Kč, je vyloženě naivní si myslet, že dáte přes milion korun za vůz, se kterým reálně nezvládnete na jedno nabití ani zpáteční cestu z Prahy do Brna.

Ve finále tedy dochází přesně na to, před čím varujeme již léta. Tedy že spousta lidí a firem bude z trhu nových aut vytlačena, prodeje půjdou zásadním způsobem dolů, což povede k mnohem většímu propouštění, než jaké bylo některými upřímnějšími automobilkami avizováno. Nejnověji se do party přidal Polestar, který rozdá padáka zhruba 200 lidem. To na první pohled tak hrůzostrašně nevypadá, pro švédskou značku nicméně pracuje 2 029 zaměstnanců. Vyhazov se tedy týká hned 10 procent z nich.

Automobilka zároveň oznámila, že neplní ani své vlastní cíle a letos vyrobí jen 60 až 70 tisíc aut místo původně avizovaných 80 tisíc. Důvodem je pochopitelně omezený zájem, Polestar se ale vymlouvá na problémy s uvedením nového modelu 3, který prý dorazí až v prvním kvartálu příštího roku. Původně se s vozem startujícím na 89 900 Eur (cca 2,1 mil. Kč) počítalo už letos.

Polestar nicméně také přiznal fakt, že situace na trhu se zkomplikovala. Nejde jen o inflaci, zmínit je třeba i cenovou válku, kterou zlevněním svých aut rozpoutala Tesla. Evropské a americké automobilky navíc začínají čelit stále větší konkurenci čínských elektromobilů, které jsou podstatně levnější. I když zatím hlavně v jejich domovině.

Švédové loni v listopadu poté, co od Volva a investičního fondu PSD Investment získali 1,6 miliardy dolarů (34,5 mld. Kč), uvedli, že mají dostatek peněz na celý letošní rok. To ale už neplatí a na další pokračování ve své činnosti budou potřebovat dodatečné financování. Něco takového však po aktuálně oznámeném propouštění a snížení odhadů výroby bude obtížnější, s čímž nakonec koresponduje i pokles hodnoty akcií automobilky o více než 10 procent.

Polestar 3 sice vypadá zajímavě, při ceně startující na 2,1 milionech korun ale pochopitelně na trhu bude mít problém. Zvláště poté, co Tesla rozpoutala cenovou válku. Foto: Polestar

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

