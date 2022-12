Dalšího výrobce elektromobilů trápí nezájem zákazníků, práce o svátcích a slevy situaci asi nezmění před 8 hodinami | Petr Prokopec

Představa, že prodeje elektrických aut jen tak porostou až do nebes, byla od začátku naivní, obvykle byl ale výrazný útlum zájmu o ně spojován až s koncem dotací. Jak vidno, nebylo nutné čekat až na takovou chvíli, po Tesle má problémy s odbytem i Lucid.

Proti elektromobilům jako takovým nic nemáme a ve městě si dokážeme představit, že bychom s nimi jezdili. V ten moment by nevadil malý dojezd a delší doba dobíjení a předpokládáme, že většina lidí uvidí situaci podobně. Proč tedy elektrická auta nevidíme na každém rohu?

Důvodů je víc - od toho, že málokdo si může dovolit provozovat jedno auto jen jako městské přibližovalo, až po nevyzpytatelnou životnost. Tím hlavním ale zůstává pořizovací cena. Je to prostě drahá věc, která spalovací vozy v ničem podstatném nezastiňuje, naopak jim v řadě ohledů nezvládá sekundovat. A platit za takovou věc víc, zvláště za současných cen energie? Nedává to smysl a rozmařilým koupím zase tolik lidí nefandí.

Politici se nicméně rozhodli, že vozy minimálně dvakrát tak dražší vůči těm spalovacím, ovšem s poloviční využitelností, nám mermomocí vnutí. A jelikož vládní kasy již vyschly, má již masová elektrifikace proběhnout bez dotací. To nicméně znamená, že stěžejní problém, tedy ona cena, bude ještě zásadnější.

Jak se nicméně v poslední době zdá, přirozený zájem se blíží svému uspokojení již nyní a možná ani nebudeme muset čekat na konec dotací. Kupříkladu Tesla už na několika místech světa přistoupila ke zlevňování, což nikdy dříve neudělala. Ale protože produkce automobilky překonává aktuální poptávku, nemá Tesla jinou možnost. Zvláště když není sama.

Ke zlevnění nově přistoupil i Lucid Motors. Tato značka totiž obeslala držitele rezervací, kteří dosud nepřistoupili k objednávce, novým emailem, ve kterém uvádí, že zájemci o sedan Air Grand Touring mohou počítat s původní cenou 139 000 USD (cca 3,2 mil. Kč). Lucid přitom letos v červnu přistoupil k razantnímu zdražení, načež výše jmenovaná verze vystoupala na 154 000 USD (3,5 mil. Kč).

Proč se tak stalo, ani nemusíme dlouze spekulovat. Ony rezervace totiž lidé začínají rušit. Zatímco totiž ještě ve druhém čtvrtletí jich Lucid měl na kontě 37 tisíc, ve třetím šlo již jen o 34 tisíc. Nestojí za tím ani v nejmenším vyřízené objednávky, od začátku roku totiž automobilka vyrobila jen 3 687 aut. To ovšem znamená, že jen stěží zvládne naplnit letošní plán, jenž počítal s až 7 tisíci kusy.

Pomalou výrobu Lucid hodlá alespoň částečně vyřešit tím, že zaměstnance pošle do práce i během vánočních svátků. Nicméně to je asi totéž, jako když několikacentimetrovou tržnou ránu ošetříte místo stehů pouhou náplastí. Při výše zmíněných cenách totiž nepomáhá už ani to, že Air s 811 koňmi zvládá stovku za 3 sekundy a s bateriemi o kapacitě 112 kWh má vzládnout až 830 km.

Dochází tedy k tomu, na co dlouhodobě upozorňujeme. I přes tlak politiků a velkorysé dotace je přirozený zájem o elektromobilitu velmi nízký, hovoří se o (beztak podmíněném zájmu) maximálně 10 až 20 procent publika. S ohledem na vysoké ceny pak navíc pramení od lidí, kterých nejsou zrovna masy. Pro většinu z nich pak jde o několikátý vůz, který má navíc zastat běžnou službu, ne aby stál někde vystaven. Z toho důvodu ale na něj nejsou ochotni čekat věčně.

Je tak sice jisté, že navýšením výroby Lucid odliv klientely částečně zastaví, stejně jako by mohlo pomoci zavedení nového federálního kreditu. Pochybujeme ale, že by jen to stačilo k obratu, ostatně makroekonomická situace se zdá být stále tíživější.

Air je sice ověnčen působivými parametry, zvláště ve verzi Sapphire, jenž disponuje 1 217 koňmi a má zvládat stovku za 1,89 sekundy a maximálku 322 km/h. Jenže pro běžné lidi je příliš drahý, ti movitější pak nechtějí čekat nekonečně dlouho. A ani je již nelákají stále vyšší ceny. Foto: Lucid Motors

