Další výrobce elektromobilů vyhlásil bankrot, nové peníze k víc jak miliardovému dluhu už mu neposkytli před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sono Motors

Naděje umírá poslední a zakladatelé firmy věří, že se jim podaří automobilku ještě vzkřísit. Mnohem pravděpodobnějším se ale jeví, že jde o poslední tečku za příběhem jménem Sono Motors.

Německá pohádka o solárním voze nejspíše definitivně končí. Nikoli však slovy „žili šťastně až do smrti“, ale spíše „zemřeli dříve, než to stačili pořádně rozjet”. Zakladatelé společnosti Sono Motors Jona Christians a Laurin Hahn totiž vyhlásili bankrot a s úmyslem firmu restrukturalizovat požádali o ochranu před věřiteli. To je také důvod, proč v nich dál žije optimismus - věří, že to není konec a že se jim po dohodě s věřiteli povede firmu znovu postavit na nohy. Koneckonců tu nejde o nic menšího než o záchranu světa, což je dnes mantra, která je s oblibou používána všude tam, kde pšenka zrovna nekvete.

Když si nicméně uvědomíme, že Němci zvládají tahat z cizích kapes peníze již přes deset let, není vlastně na druhou stranu nereálné, že by se jim to nepovedlo znovu. Jen tentokrát už nebudou stačit drobné. Automobilka, která v únoru zastavila výrobu svého solárního vozu Sion, aniž ta by ji pořádně rozjela, totiž lidem na zálohách a rezervacích dluží zhruba 50 milionů Eur (cca 1,18 mld. Kč). S vrácením peněz jí měl pomoci neznámý investor, jenže toho prý vyřadil ze hry pád Silicon Valley Bank a prodej Credit Suisse.

Potřebná investice tedy nedorazila, a tak Sono Motors nezbylo než vyhlásit krach. Z nastalé situace se Christians a Hahn chtějí dostat pomocí solárních panelů, jimiž budou osazovat nové či již existující vozy. Prozatím prý mají navázaný kontakt s pětadvaceti partnery, povětšinou však jednání nebyla závazná a nevyústila v konkrétní dohody. „Zaškobrtnutí jsou součástí procesu zakládání každé firmy a my budeme s našimi partnery pokračovat v hledání udržitelných řešení, a přispějeme tak k dekarbonizaci trhu,“ uvedl Christians.

To jsou slova, která dosavadní příznivci automobilky zcela jistě rádi uslyší. I když s ničím jiným než s vyhozením vlastních peněz z okna nejspíše nikdo z nich ani nemohl počítat. Projekt Sion totiž nevypadal realisticky již od počátku. Až příliš optimistická data měla publikum varovat, nakonec je ale naopak přiměla k otevření peněženek. První 2 miliony Eur (47,26 mil. Kč) tak Němci vybrali od lidí již v letech 2016 a 2017, na dalších 50 mil. Eur pak došlo na přelomu let 2019 a 2020.

Sion měl původně stát 25 500 Eur (asi 602 tisíc Kč), přestože byl osazen jak fotovoltaickými panely, tak lithium-železito-fosfátovými bateriemi. Hnací ústrojí a akumulátory měli dodat zavedení výrobci, z jejich skladů toho ale nakonec pocházelo mnohem víc. Jak se totiž ukázalo u prototypů, značná část komponentů byla převzata z BMW i3. Právě tento krok měl vést ke snížení ceny, nicméně ta byla nakonec loni navýšena na 29 900 Eur (cca 706 tisíc Kč). I to by však byla relativní láce.

Nyní se definitivně ukázalo, že plány Sionu byly nerealizovatelné a naivní. Němci totiž již v prvním roce výroby chtěli poslat na trh 43 tisíc aut, přičemž produkci by postupně zvýšili až na 260 tisíc vozů v roce 2028. Finská společnost Valmet Automotive, která měla mít stavbu aut na starosti, nicméně za celých 55 let své existence vyrobila jen lehce přes 1,8 milionu aut značek jako Mercedes či Porsche.

Německá společnost Sono Motors vyhlásila bankrot a požádala o ochranu před věřiteli. S jejím solárním vozem Sion je tak nejspíše definitivní konec. Když člověk uváží, co vše pádu firmy předcházelo, je zjevné, že víra v cokoli jiného byla naivní. Foto: Sono Motors

Zdroje: Focus, Sono Motors

