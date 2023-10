Další výrobce elektromobilů zkrachoval, nezachránilo ho ani 7,4 miliardy Kč od investorů

Petr Prokopec

Je to další z řady nevyhnutelných bankrotů nově vzniklých firem, které z nějakého důvodu začaly mít pocit, že s elektrickými auty se na trhu najednou prosadí snáz. Je to přesně naopak, nyní to na vlastní kůži poznala i švédská Volta.