Další významný německý dodavatel automobilek s velkou pobočkou v Česku je v insolvenci. Přežil víc než 90 let, u nás zaměstnává stovky lidí

před 2 hodinami | Petr Miler
Přežít víc než 90 let na trhu chce už nějakou odolnost, kořeny této firmy sahají do meziválečných dob. Ta současná ale pro něj byla příliš, po nakonec marných pokusech o šetření i interní restrukturalizaci je Erich Jaeger v insolvenci a nikdo neví, co bude dál.
Evropa se vydala na svou zelenou misi do industriálního zapomnění a mohutně boduje. Zejména zbytečně drahé energie, přeregulované tržní prostředí od sklepa na půdu a tlačení firem do investic do věcí, které u zákazníků nenachází zastání, si vybírají svou daň v podobě globální nekonkurenceschopnosti. Zejména americké a asijské firmy fungují v podstatně vstřícnějším prostředí, které jim dovoluje vyrábět a nabízet své zboží levněji.
Ustát něco takového z pozice evropské průmyslové firmy je velmi obtížné, a tak i v automobilovém světě vidíme, jak padají jako kostky domina. Na čelních příčkách je v tomto ohledu Německo, které je ve své sebedestrukční misi ještě o něco dál než zbytek EU. A tak právě tam vidíme spektakulární pády firem, z nichž některé pamatují i Napoleona.
Společnost Erich Jaeger až tak dlouhou minulost nemá, existuje něco pře 90 let, i to je ale pořádný kus historie. V pozici podobné firmy jste museli přežít nejméně jednu světovou válku, následné dekády vzpamatování se, několik ropných krizí, revoluční změny konce minulého století, finanční krizi předminulé dekády a další „ťafky”. To vše u Ericha Jaegera zvládli. Přežít EU ale nezvládají.
Firma se do obtížné situace dostala už loni, kdy se po marných pokusech o úspory vydala cestou interní restrukturalizace, ani ta ale nakonec nezabránila černým scénářům. Jak informuje agentura dpa, tradiční dodavatel zejména kabelových svazků a konektorových systémů pro automobilový průmysl kapituloval a u okresního soudu ve Friedbergu podal návrh na zahájení insolvenčního řízení se sebou samým. Soud návrh přijal a jmenoval prozatímního insolvenčního správce.
Jméno společnosti vám patrně nebude neznámé, i když jinak dělá spíš pro běžného zákazníka neviditelné věci. Firma s miliardovými obraty má totiž výrobní závod také v České republice, konkrétně v Kopřivnici na Novojičínsku, kde se ale situace začala komplikovat už dřív. Společnost již na přelomu loňského a letošního roku oficiálně oznámila záměr hromadně propouštět, odejít měla asi polovina z tří stovek zaměstnanců. Výhledově ale měla podle neoficiálních zpráv Česko opustit zcela a mezi roky 2027 a 2028 přestěhovat výrobu dál na východ. Zda se to stane, je teď nejasné.
Obecně v nastalé situaci nikdo neví, co bude dál. Jmenovaný správce se má pokusit o externí restrukturalizaci firmy, najít nového investora a zajistit další fungování společnosti. „Cílem je co nejrychleji najít investorské řešení pro skupinu společností nebo její části v rámci strukturovaného procesu,” uvedl prozatímní správce. První jednání se zainteresovanými stranami už začala, konstruktivní řešení má ale v tuto chvíli daleko k jistému.
Foto: Erich Jaeger, tiskové materiály
Zdroje: dpa, Erich Jaeger
