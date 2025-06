Další z posledních mohykánů mezi výkonnými lidovými auty s ručním řazením v EU končí, vysvětlení automobilky je na vodě před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Kolik takových aut nám po letošku zbude? Tedy, zbude nám ještě vůbec nějaké? Po rozlučce Golfu GTI s ručním řazením a úplném konci Focusu ST je amen také se Civicem Type-R. Prý dojel na legislativu EU, ale na jakou?

Tak nám na trzích EU končí další hot hatch, další výkonné lidové auto pro každý den. A v tomto případě jde o velkou ztrátu, neboť po konci Focusu ST jde o jedno z posledních takových aut, se kterým pořád můžete řadit vlastníma rukama a nohama.

Hannah Swift, šéfka produktové strategie značky pro starý kontinent, jako důvod zaříznutí CTR uvádí „měnící se průmysl, kdy se naše nabídka musí vyvíjet v souvislosti s evropskou legislativou“. Tedy jinými slovy, vinu hází na Brusel. Ne snad, že bychom chtěli EU a její nápady bránit, pokud nám ale něco neuniklo, nevíme o žádném novém nařízení, které by aktuálně či v dohledné době vstoupit v platnost a které by pro CTR nevyhnutelně znamenalo konec.

Je tedy pravděpodobné, že Honda hovoří o přerozdělovacích mechanismech postaveným kolem emisí CO2, které CTR nepochybně nepřejí, ale neznamenají nic, co by si vynucovalo úplný konec. Automobilka by pouze průměr musela nahnat jinými vozy nebo ostrý Civic zdražit o potenciální pokutu. A vzhledem k tomu, že ani současná 40kusová rozlučková edice není levná a vůz se bude prodávat dál na jiných místech světa, kde je problém?

Nakonec automobilka bude dál prodávat standardní provedení, což vylučuje potíž v podobě chybějícího prvku povinné výbavy apod. Ke všemu eliminace konkurence dává prostor čarovat s cenami, takže opravdu nevíme, oč Hondě. Že by pravým důvodem byly jen nízké prodeje, kvůli kterým se již už nevyplatilo CTR na starém kontinentu oficiálně nabízet. Skoro to tak vypadá.

Od těchto úvah se ale raději přesuňme k detailům nové limitky. Ta po stránce mechanické dál počítá s přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 329 koní, které má na povel šestistupňový manuál a se kterými dáte stovku za 5,4 sekundy. Novinky tedy spočívají pouze v úpravě vizáže, přičemž zvenčí lze počítat s ikonickou bílou barvou Championship White, kterou doprovází červené polepy a černě lakovaná střecha. Mimo to lze zmínit také pár karbonových detailů, tím však změny končí. Za dalšími je třeba vyrazit do interiéru, kde karbonové téma pokračuje. Mimo to dorazilo i speciální podsvícení a venkovní diody projektující logo Type R na vozovku.

Dále pak každý majitel limitované série dostane krabici korespondující s jeho vozem, speciální emblém tedy ponese konkrétní pořadové číslo. Chybět pak nebude ještě karbonová klíčenka, zakázkové koberečky a ochranný potah vozu. To je nicméně vše, přičemž je otázkou, kolik si Honda za tyto novoty naúčtuje. Levné totiž není ani standardní provedení, které třeba u nás startuje na 1 449 900 Kč.

Civic Type-R se s Evropou loučí s pomocí Ultimate Edition, která bude k mání ve 40 kusech. Proč ale musí tento hot hatch právě nyní starý kontinent opustit, není až tak úplně jasné. Argumentace automobilky je hodně na vodě. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

