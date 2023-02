Další značka nechce jen elektromobily, její nové řešení slibuje za třetinu ceny dvojnásobnou životnost včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Asi jen slepý může nevidět, jak moc už teď sázka na bateriovou elektromobilitu posílá kdysi úspěšné značky ke dnu. Honda patří mezi takové a v Evropě bude asi ještě chvíli trvat, než prozře. V zámoří nicméně počítá i s alternativami.

Svého času byla Honda jednou z nejpopulárnějších japonských automobilek v Evropě. Nestál za tím jen velký počet sportovních modelů v nabídce, ty byly spíše jen třešinkou na dortu. Oslnit totiž tato značka zvládala i regulérním Civicem, Jazzem či CR-V. Stál za tím dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. Design pak sice nepadl do oka každému, ošklivý ale taktéž nebyl. Pokud k tomu pak přihodíte ještě výkonné a úsporné motory nebo vysokou spolehlivosti, nelze se divit, že Japonci dosáhli takového úspěchu, jakého dosáhli.

Tohle je ale pryč, v posledních letech se Honda v Evropě ocitla na scestí a odmítá pohlédnout pravdě do čí. Značka se nejprve rozhodla dát sbohem dieselovým motorům, jenž nahradila maloobjemovými benzinovými agregáty či hybridním ústrojím. I tento krok přispěl ohromnému zdražení, třeba zmíněný Jazz, což je čtyřmetrový hatchback konkurující Škodě Fabia, u nás pořídíte od 535 900 Kč. Je pak sice pravdou, že dostáváte jedna-pětku, 109 koní a automat CVT, u Škody ale za dané peníze dostanete ještě více.

Na starém kontinentu se tedy Honda v podstatě pohřbila, její odbyt klesl z více jak 300 tisíc aut v roce 2007 až na méně než 100 tisíc aut v posledních třech letech. Ve Státech, stejně jako ve své domovině, ovšem nadále platí za významného hráče. Navíc takového, který nehodlá spoléhat pouze na jediný pohon. Japonci totiž aktuálně oznámili, že v roce 2024 představí nové SUV postavené na bázi modelu CR-V, jenž se dočká vodíkového pohonného ústrojí. To bylo vyvinuto ve spolupráci s koncernem General Motors, přičemž umožňuje i dobíjení baterií (které vozy s palivovými články v menší míře též potřebují) i skrze elektrickou zástrčku.

Honda a GM tímto způsobem vyřešily obavy spojené s ještě menším počtem vodíkových stanic, než je těch dobíjecích. Ve srovnání s technologií, kterou japonská automobilka použila u modelu Clarity Fuel Cell z roku 2019, přitom došlo ke snížení ceny na třetinu a navýšení životnosti na dvojnásobek. Pro Hondu se nicméně jedná jen o další krůček na delší cestě. Značka by totiž ráda v roce 2030 představila nový vodíkový pohon, jehož cena klesne o další polovinu.

Japonci věří, že na konci dekády by se u vodíkového ústrojí mohli dostat na cenu dieselových aut. S palivovými články nicméně mají mnohem větší plány. Společně se značkou Isuzu pracují na nákladním voze, s jehož reálnými testy by začali v roce 2024. Již nyní ovšem zkouší podobné ústrojí ve spolupráci s Dongfengem v Číně. A aby toho nebylo málo, vodík chtějí dostat rovněž do letadel, stejně jako se má postarat o pohon výtahů a dalších průmyslových strojů.

Je zajímavé, že Honda nesáhla po spolupráci s Toyotou, která se vývoji palivových článků a vodíkové technologii obecně rovněž věnuje. Na druhou stranu, čím více značek zamíří tímto směrem, tím více nakonec může být vodík podporován i politiky. Ve finále by se tak mohl do hry vrátit zdravý rozum, v jehož důsledku by již nebyl stanovován pouze cíl, nikoli způsob, jak jej dosáhnout. Ale to jsme se asi zase na chvíli jen nevhodně zasnili.

Další japonská značka pracuje na vodíkovém pohonu, jím osazené SUV hodlá přestavit již v příštím roce. Jde nicméně jen o špičku ledovce, zvažované využití sahá až za hranice automobilové branže. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

