Další značka přiznává, že bude muset předělat svůj elektromobil na spalovací pohon, asi nepomáhá ani spojení s prezidentem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DS Automobiles

Je to rozumný a vyššímu zásahu na trhu přispívající krok, tak proč se mu bránit? Automobilky to naštěstí přestávají brát jako prohru, což v tuto chvíli zametá cestu i rozšíření nabídky modelu DS No. 8.

Posledních pár let jedna automobilová značka za druhou oznamovala rychlý přechod jen na elektrická auta, obvykle „bez jakýchkoli ale a kdyby”. Za tím nestáli zákazníci ani technický vývoj, výrobci začali jako bernou minci brát politické plány. Bylo tak vlastně jen otázkou času, než přijde ke slovu fráze o nevhodnosti kousání do ruky, která vás krmí. Klientela totiž neběžela za bateriovým pohonem jako omámená, daleko spíš volila jednu ze zbývajících dvou možností. Buď tedy sáhla po stále dražších spalovacích vozech, které na trhu zbyly, nebo se před showroomy otočila na podpatku a zamířila do autobazarů.

Tváří v tvář ekonomické realitě ovšem zelené závazky jednotlivých značek začaly blednout. Asi nejvíce je to patrné u koncernu Stellantis, který si pod vedením Carlose Tavarese naplánováno, že auta jako Jeep Avenger či Fiat 500 budou k mání pouze jako elektromobily. Jenže nevalný zájem nakonec přinutil jednotlivé značky koncernu ke změně plánů a dokonce i s odstupem několika let donutil předělat malý elektrický Fiat na spalovací pohon.

Aktuálně je tak jediným vozem celého koncernu Stellantis, který je k mání pouze jako elektromobil, model No. 8 od DS. Šéf francouzské automobilky Cyprien Laurentie ale nyní pro Autocar přiznal, že i tento vůz bude muset předělat na elektrický pohon, pokud o něj nebude dostatečný zájem. A zatím se nezdá, že by byl, jinak by o tom šéf DS nemluvil. „Technicky je to vždy možné,“ uvedl.

Laurentie by byl nepřekvapivě raději, kdyby to dělat nemusel, pro automobilku by to bylo levnější. Nejsme si ale jisti, zda jeho slova padnou na úrodnou půdu. „Pokud máte alespoň trochu otevřenou mysl, zjistíte, že nemusíte přistupovat ke kompromisům,“ zmínil s tím, že udávaný dojezd až 750 km (ten reálný bude s kapacitou baterie nanejvýš 97,2 kWh nepochybně citelně nižší) stačí na „denní dojíždění i cestování“. Nicméně samotný dojezd na jedno nabití pro lidi obvykle není problémem, existují spalovací auta, která na nádrž víc jak 200 až 300 km nedají. Jenže možnosti doplnění energie jsou diametrálně odlišné, stejně jako zůstávají relevantní obavy z životnosti baterií a také z ní pramenící rychlá ztráta hodnoty.

Šéf DS Automobiles chodí po tenkém ledě, když říká, že většina skeptiků elektromobil „nikdy nevyzkoušela“ - data z reálného světa hovoří jinak. Francouzská značka prý proto podle něj „musí najít způsob, jak je přimět, aby ho otestovali“. Ani to ale nerozptýlí výše zmíněné obavy - bezprostřední projev elektrických aut je obvykle dobrý, to žít s ním bývá komplikované. A znovu je připomenout, že elektrická auta jsou dlouhodobě spojena s extrémními poklesy hodnoty, což pochopitelně zákazníky jejich směrem neposílá.

Jistě i pro to všechno Laurentie není pevný v kramflecích a přiznává zmíněné. „Budeme trh velmi pozorně sledovat a adaptujeme se, pokud to bude nutné,“ říká, když patrně už sám vidí, že mraky kupců pro DS No. 8 v jeho současné podobě nemíří ani po jeho spojení s francouzským prezidentem. Ale znovu - na rozšíření nabídky není nikdy nic špatného, to její zužování v posledních letech je to, co se nám zajídá.

DS No. 8 je dnes nabízen pouze jako elektromobil, automobilka je ale připravena jej předělat i na spalovací pohon jako už prakticky všechno ostatní, co mateřský koncern Stellantis dnes nabízí. Foto: DS Automobiles

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

