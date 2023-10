Dalšímu výrobci elektromobilů hrozí krach. Prodělává 8 milionů na každém autě, vyrobil jen 1 550 vozů za kvartál před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lucid

S jistým, zatím alespoň parciálním ozdravením trhu čekejme další a další zprávy tohoto ražení. Udržet se nad vodou jen s produktem nežádaným naprostou většinou lidí a žijícím hlavně z dotací a dobré víry investorů nebude snadné.

Popravdě řečeno jsem byl v posledních letech opakovaně ohromován tím, kolik lidí s jistým technickým zázemím či ekonomickým rozhledem bylo schopno spojit svou budoucnost s elektrickými auty. Člověk se pak musí sám sebe ptát, jestli uvažuje správně, jestli mu něco neuniká, ale ne - nedávalo to a dál to nedává smysl.

Problém elektrických aut je pořád stejný a vzhledem k jejich technickým limitům nebudou pro spoustu lidí použitelná za jakoukoli cenu, natož pak za milion korun a víc. Jak někdo může za takového stavu, bez jakékoli hmatatelné naděje na jakkoli brzké zlepšení a se všemi ostatními potížemi upřímně věřit v to, že takové vozy bude možné v jakkoli rozumném počtu prodávat 100 procentům potenciálních zákazníků, jde mimo nás. A jsme přesvědčeni, že tomu ve výsledku upřímně nevěřil téměř nikdo z těch, kteří tento nesmysl hlásali.

Jasně, je tu Tesla jako velké lákadlo skrze svůj rychlý úspěch a tržní hodnotu akcií, je to ale velmi specifický případ. Díky osobě Elona Muska vznikl kolem této značky jakýsi kult, který popírá racionalitu a nezdá se, že by byl opakovatelný. Důkazem budiž i patálie firmy Lucid Motors, kterou založili a s pomocí peněz investorů postavili na nohy ti samí lidé, kteří stáli u zrodu Tesly. Především to byl Peter Rowlinson, bývalý technický ředitel Tesly a dnešní šéf Lucidu, bez nějž by se Tesla Model S nikdy nestala tím, čím je - jde především o jeho dílo. Dnes je ale zjevné, že ani jeho schopnosti coby technika, ani schopnosti jeho kolegů v jiných oblastech nejsou s to nahradit Muskovo kouzlo. A tak se Lucid postupem času jen víc a víc trápí.

Jeho model Air je ve své komplexnosti možná nejlepší elektromobil na světě, ani to ale nestačí na to, aby okouzloval větší množství zákazníků. Podle dat zveřejněných firmou vyrobil Lucid za uplynulý kvartál pouhých 1 550 vozů a zákazníkům jich dodal jen 1 457. To jsou tristní čísla, která děsí investory, jež poslali cenu akcií firmy už o 91 procent dolů proti hodnotě, kterou měly ve svých nejlepších časech. Neděsí je přitom jen nízké prodeje, ale také to, kolik peněz firma na každém prodaném voze tratí.

Podle informací Bloombergu prodělává Lucid neskutečných 338 000 dolarů (tedy bezmála 8 milionů Kč) na každém Airu, který vyrobí, což je i na poměry živořících výrobců elektromobilů brutální číslo. A dokud firma nenakopne prodeje, nemá šanci to změnit. „Lucid dalece zaostává za tempem potřebným k tomu, aby letos prodal alespoň 10 000 aut, proto dál finančně krvácí,“ říká k věci investiční šéf First American Trust Jerry Braakman. Právě tato hranice je považována za tu, kdy by se Lucidu mohlo alespoň začít dařit měnit červenou v černou, s asi 1 500 vyrobenými a prodanými vozy za kvartál k ní má ale hodně daleko. A situace na trhu se k lepšímu nemění, právě naopak.

Někteří analytici proto varují, že postupem času výrazně roste riziko, že automobilka nebude schopna splácet své dluhy a vyhlásí bankrot. Má za sebou sice štědré investory ze Saúdské Arábie, kteří se svých (do firmy dříve napumpovaných) peněz nebudou chtít jen tak vzdát, i těm ale jednoho dne dojde trpělivost, neboť přijít mohou i o víc. A vzhledem k tomu, jak moc nyní elektromobily trpí zajetí výrobci a jak moc klesají marže i Tesle, která se musí snažit vysokými slevami bojovat o každého kupce, který na trhu ještě zbyl, nemusí být kýžený obrat ani trochu v dohledu, právě naopak.

Elektrický Lucid Air je sice schopné a zajímavé auto, i tak na trhu strádá. Firma má na každém prodaném kuse prodělávat skoro 8 milionů Kč, proto se riziko její insolvence postupem času jen a jen zvyšuje. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.