Specifikace nového Hummeru v plné nahotě ukazují nesmyslnost obřích elektrických SUV před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Elektrická auta mohou dávat smysl jako menší městské vozy, kdy je nebude trápit omezený dojezd a nakonec ani kapacita baterek, neboť jim postačí omezený akční rádius. Tímto směrem ale vývoj nemíří, na trh míří jedno mnohatunové elektrické SUV za druhým a Hummer naplno ukazuje jejich nesmyslnost.

Patrně víte, že na montážní linky koncernu General Motors se loni vrátil Hummer. Na rozdíl od minulosti však již nejde o těžkotonážní off-road poháněný spalovacím ústrojím, nýbrž o ještě více těžkotonážní elektrický pick-up. Úvodní várka Edition 1 dostala do vínku tři elektromotory o celkovém výkonu 1 000 koní, jenž bude napájet vskutku obří baterie. Její celková kapacita totiž činí 246,8 kWh, ta využitelná pak klesá na 212,7 kWh. Vůz by na ni měl dle výrobce ujet až 529 km na jedno nabití.

Můžeme se jen ptát, jak moc asi světu pomůže monstrum, u kterého se v nejlepším případě počítá s průměrnou spotřebou 31,1 kWh/100 km. Na základě energetického mixu Spojených států totiž je s výrobou jedné kilowatthodiny spojeno 385,5 gramu CO2, a Hummer tedy na jednom kilometru vyprodukuje 120 gramů oxidu uhličitého jen svým pohonem. Za ekologický jej tedy považovat nelze, zvláště když vezmeme v potaz energetickou náročnost jeho výroby, použité množství vzácných kovů a především fakt, že s takovým autem za 31,1 kWh spotřebované energie na 100 km nebude jezdit nikdo a nikde.

Nás nicméně zaujala jiná, poněkud kuriózní věc. GM totiž nedávno zaslalo americké agentuře EPA mnohá data, jenž se elektrického pick-upu týkají. Víme tedy, že provedení Edition 1 váží neskutečných 4 114 kilogramů, což znamená, že s běžným řidičským oprávněním s ním na veřejné silnice ani nemůžete. Za touto hmotností přitom pochopitelně stojí hlavně ony baterie, které z ní tvoří takřka třetinu. Konkrétně jde o 1 325 kg, což je více, než kolik na vahách vykáže řada aut.

Nejlehčím vozem v současné globální nabídce je Mitsubishi Mirage (u nás známé jako Space Star), jehož hmotnost činí 925 kg. O trochu těžší je pak Chevrolet Spark (1 019 kg) či Mazda MX-5 (1 062 kg). V těchto případech je to nicméně logické, přeci jen tu máme minivozy či roadster, u kterého japonská automobilka menším počtem kil kompenzovala méně objemné pohonné ústrojí. Ovšem méně než baterie Hummeru váží třeba i Nissan Versa (1 179 kg), tedy již rodinný sedan.

Na dané poměry lehké jsou ovšem i další sedany (Hyundai Accent - 1 214 kg, Hyundai Elantra - 1 236 kg), stejně jako mnohá SUV (Hyundai Venue - 1 185 kg, Nissan Kicks - 1 218 kg). A méně než baterie Hummeru váží i Kia Rio (1 254 kg) či dvojice Subaru BRZ/Toyota GR86 (1 277 kg, resp. 1 275 kg). Pokud si uvědomíme, že právě hmotnost má na spotřebu paliva zásadní vliv, pak se znovu musíme ptát, jak asi světu pomůže čtyřtunové monstrum s tisíci koňmi.

Tohle auto v plné nahotě ukazuje nesmyslnost elektrických SUV a nemusíme zůstávat jen u Hummeru. Přes 2,6 tuny váží třeba i BMW iX, co to je za absurditu? Zrovna auto, které by mělo šetřit každou watthodinu potřebnou na cokoli, protože kapacita baterií elektromobilů je při jejich současné energetické hustotě vždy malá, marní tolik energie převážením vysokého a těžkého auta, z jehož hmotnosti podstatnou část tvoří baterky, které jsou stejně těžké plné i prázdné? To skutečně nedává žádný smysl.

Už jsme si ale zvykli na to, že politiky realita nezajímá, a tak je z jejich úhlu pohledu Hummer ekologičtějším vozem než třeba zmiňované Mitsubishi Space Star, jakkoli realita je úplně jiná. Jimi nastavené podmínky těžká elektrická monstra nejen tolerují, ale dokonce motivují výrobce v jejich výrobě. Neboť pokud jsou zejména baterie tak drahé a emise elektromobilů jsou podle vrchnosti vždy nulové, budete zkoušet nabídnout malé elektrické auto za tři čtvrtě milionu? Ne, to radši nabídnete mnohatunové SUV, v jehož ceně se náklady na elektrický pohon a ukládání energie snadno ztratí, proto jich na trh přichází o tolik víc než jakýchkoli jiných aut.

Elektrický Hummer je těžkotonážním monstrem, jehož baterie váží více než řada jiných aut. Přesto je vnímán jako ekologický, je to naprosto absurdní. Foto: General Motors

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.