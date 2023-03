Data mají ukazovat, že brutální nehodu splašené Tesly ve městě způsobilo selhání řidiče, zní to jako nesmysl před 7 hodinami | Petr Miler

Dokážete si představit, že by si 55letý bývalý profesionální řidič asi na čtvrt hodiny spletl pedály brzdy a plynu? Už to zvedá obočí, nejde ale jen o to. Záběry jasně ukazují, že použit byl i pedál brdy, který by měl přinejmenším „přebít” jakkoli intenzivní mačkání toho plynového.

Loni v listopadu obletěly svět vskutku kruté záběry, na kterých vidíme Teslu Model Y ženoucí se extrémními rychlostmi ranními ulicemi města. Něco takového obvykle dobře nedopadá, a tak to ani dobře nedopadlo - vůz nakonec tvrdě naboural a zabil dva nevinné lidi. Záměrně říkáme „vůz”, neboť stále není jasné, co se přesně stalo.

Sám jeho řidič celý incident přežil a záhy vše detailně popsal ze svého pohledu. Jak se ukázalo, jde o 55letého bývalého profesionálního řidiče kamionu, který se dušoval, že auto začalo samo akcelerovat, ignorovalo jakékoli vstupy krom řízení a šoférovi nedovolilo ani zabrzdit. Ten měl s ohledem na své zkušenosti hledat vhodnou překážku, o kterou by auto bezpečně zastavil, přes opakované pokusy ale neuspěl.

Nehoda se tedy mohla stát dílem softwarového selhání vozu, což by pro Teslu znamenalo velkou nepříjemnost, nyní se ale karta začala obracet. Po analýze dat z vozu mělo vyjít najevo, že auto nic špatně neudělalo, Autopilot nebyl aktivní, řidič mačkal pedál plynu na 100 %, sem tam použil volant, nikdy nebrzdil a to je všechno. Možné je všechno, nebudu tvrdit, že to tak není, tohle vysvětlení ale jednoduše smrdí.

Celý život pracuji v IT a moc dobře vím jedno - kdo má v takových případech moc nad daty, má všechno. Tu tady má jen Tesla, která má dost důvodů se při vyšetřování nechovat nestranně. Jasně, manipulovat s daty je hodně přes čáru, ale nakonec nemusí jít jen o to, jde také o jejich interpretaci. Auto si nepochybně „myslelo”, že řidič mačká plyn na 100 %, jinak by neakcelerovalo až skoro k 200 km/h. A nepochybně si „myslelo”, že řidič nepoužívá pedál brzdy, protože jinak by akcelerovat přestalo. Ale musely tyto vstupy být skutečně dílem řidiče?

O tom si dovolím pochybovat už vzhledem k jeho povaze a tomu, co na silnici dělal a jak dlouho to dělal. Skutečně působil dojmem, že hledá způsob, jak vůz zastavit. Budete to dělat s nohou na pedálu plynu? V pozici někoho, kdo dekády řídil kamion? A hlavně, budete to dělat asi čtvrt hodiny v kuse? Údaje z kamer naznačují, že vše trvalo asi 18 minut. Nezdá se to možné, dosavadní informace navíc mají jinou trhlinu - na záběrech je naprosto jasně vidět, že dochází k opakovanému rozsvícení brzdových světel. Asi by se nerozsvítily bez aplikace brzdy - jakýmkoli způsobem. A sama aplikace brzdy by měla vést k úplnému přerušení aplikace plynu - jakýmkoli způsobem.

Výše popsané vysvětlení zkrátka nesedí už vzhledem k tomu, co víme a vidíme. Vyloučit nelze v tuto chvíli nic, osobně bych si ale vsadil na to, že Tesla (záměrně nebo klidně i nevědomě) čte jen data, která se postarala o výsledek a která jsou vlastně nesporná - „něco” muselo šlapat na plyn a „něco” muselo nebrzdit. Ale pedály jsou jen čidla, nemají žádné fyzické spojení s čímkoli. A software je dokáže jimi vysílané signály přebít jinými. Selhání softwaru auta? Kruté hrátky hackerů? Cokoli takového je možné a alespoň z mého pohledu pravděpodobnější než to, že si profesionální řidič v nejlepších letech čtvrt hodiny plete pedály a brzdová světla se rozsvěcí z vůle Aštara Šerana...

Podle dosavadních zjištění se Tesla Model Y na videu níže splašila vinou řidiče. Zdá se to jako nesmysl. Foto: Tesla

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

