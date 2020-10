Data z Nizozemska ukazují, jaká budoucnost čeká manuální převodovky v celé Evropě dnes | Petr Prokopec

Že manuální řazení není zrovna na vzestupu, nemusíme říkat, podrobná data ale ukazují, u jakých aut a proč mizí ze scény. Že totéž jako v Nizozemsku přijde všude, je zřejmě nevyhnutelné.

Tento týden Mercedes v důsledku špatné finanční situace oznámil další škrty. Šéf výzkumu a vývoje hovořil o „podstatné redukci používaných platforem” a „velmi dramatické redukci nabídky spalovacích motorů”, což má konkrétně znamenat, že firma do roku 2025 zredukuje nabídku spalovacích motorů o 40 procent a do roku 2030 dokonce o 70 procent. V důsledku toho třícípá hvězda nebude potřebovat tak velké množství zaměstnanců jako nyní, a tak bude dále propouštět. Značka ovšem nehodlá zredukovat jen počet pohonných jednotek, přijde také úplná eliminace manuálních převodovek.

Ne snad, že by to zrovna v případě Mercedesu někoho zaskočilo či snad mrzelo, manuály v podstatě nenabízí ani dnes. Dostala se nám ale do rukou data nizozemského BOVAGu, tamní obdoby českého Svazu dovozců automobilů mapující vývoj zájmu o manuální a automatické převodovky u jednotlivých typů a motorizací aut v letošním roce, který nejlépe ukazuje, že k témuž dříve nebo později přistoupí téměř všichni. Neboť s ohledem na probíhající změny nebudou mít ani jinou možnost.

Obecně vzato není situace manuálů v zemi tulipánů vyloženě černá - letos má 53 procent ze všech prodaných aut automatickou převodovku a 47 procent manuál. Loni přitom byl podíl vozů se dvěma pedály 51procentní, takže ani nejde o nějakou dramatickou změnu. Zajímavější je ale pohled na zastoupení jednotlivých způsobů přenosu výkonu na kola u různých typů aut.

Z dat totiž vyplývá, že u elektrických aut je zastoupení automatů (či spíše jednostupňových převodovek, i ty dvoustupňové jsou raritou) stoprocentní, žádný sériově vyráběný elektromobil s ručním řazením se v Evropě neprodává. V případě hybridů si pouze jeden zákazník z dvaceti (tedy 5 % lidí) loni pořídil manuál - opět proto, že souhrou vícero motorů obvykle zajišťují jen automaty. A ani kupci dieselů po ručním řazení neprahnou, po automatu v tomto případě sahají tři lidé z pěti.

Poslední baštou manuálů jsou tak kupci aut s benzinovými motory, kteří ruční řazení preferují z 64 procent. To je samo o sobě fascinující, jak jsme ale zmínili zkraje, ani tato dominance u stále nejprodávanějšího typu aut nestačí na celkovou nadvlády. Manuály jsou tak dále na ústupu, a to hlavně kvůli tomu, že s moderními či možná spíše módními způsoby pohonu si netykají.

V zemích, kde nejsou zákazníci tak moc tlačeni do elektrických a hybridních aut, je situace jiná. Pokud ale dojde na stejné kroky i tam, nedá se očekávat, že by ruční řazení stihl jiný osud, protože prostě nebudou k dispozici. A manuály v Evropě postupně zmizí, alespoň z obyčejnějších aut. Bohužel? Bohudík? To posuďte sami, my za méně pestrou nabídku čehokoli nejsme rádi z podstaty.

Auta některých značek jsou raritou s manuálem už dnes, jako například Mercedesy - pro oficiální fotku s ním jsme se museli vrátit do roku 2016 k předchozí generaci třídy A. Do budoucna nelze očekávat nic než další posun tímto směrem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: BOVAG

Petr Prokopec