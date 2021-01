Data ukazují, jaké ojetiny teď kupují Češi, jdou úplně jiným směrem než západ EU před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Spoustu nejistoty vnesl do rozhodování lidí o koupi nového auta koronavirus a vše, co s ním souvisí. Za takové situace by měly být v kursu dostupná a úsporná, typicky dieselová auta. U nás jsou, jinde ani ne.

Na bilanci prodejů nových aut na českém trhu jsme si posvítili nedávno, nyní tak nastal čas zmapovat situaci na trhu ojetin. I v tomto případě došlo za uplynulých 12 měsíců k poklesu, ale o citelně menších 7 procent, a to za přesto, že po několik měsíců nebylo možné ojetá auta rozumně prodávat a už vůbec ne dovážet.

Nové majitele si tak našlo 707 tisíc vozů, z nichž 51 procent bylo vůbec poprvé zaregistrováno u nás. Na druhém místě jsou s takřka 22 procenty vozy původem z Německa, třetí Itálie pak s 3,2procentním podílem již výrazně ztrácí. Společnost Cebia, která za těmito daty stojí, však poukazuje na možné zkreslení vychytralými obchodníky. Ti někdy ojetiny nakupují ve východní a jihovýchodní Evropě a poté deklarují německý původ, kde bylo auto registrováno jen krátce, popřípadě vůbec.

Jak je patrné z přiložených tabulek, dovoz ojetin se výrazně propadl hlavně na jaře, kdy spolu s dealerstvím byly často zavřeny i hranice. Následně pak sice došlo na zlepšení situace, přičemž září v září trh meziročně rostl (+3,91 %), nicméně podzimní vlna koronaviru jej opětovně poslal dolů. Prosincové vzedmutí o 4,22 procenta pak nejspíše lze odůvodnit snahou dohnat, co se dá a klasickými firemními nákupy na konci roku.

Tím se dostáváme k dělení dle paliva, které se diametrálně liší od situace na trhu nových aut a také od situace v západnějších částech Evropské unie. Prim totiž nadále hrají dieselové motory, které jsou na trhu nových aut i u nás na ústupu (ovšem do značné míry proto, že jejich nabídka je stále omezenější), na západě ale ztrácí i na trhu ojetin. Loni je mělo pod kapotou téměř 55 procent prodaných ojetin, což je dokonce o něco málo více než v roce 2019. Dalších 42,5 procenta pak disponovalo benzinovým ústrojím, jakýkoli alternativní pohon si pak příliš velký kus koláče neodloupl. Navíc daleko větší zájem byl o vozy s LPG a CNG než o ojeté hybridy či elektromobily.

Co se týče volby značek, pak zde již na změnu vůči novým vozům nedošlo. Lídrem je tedy také v tomto případě Škoda, které sekunduje Volkswagen. Tyto dvě značky v žebříčku deseti nejžádanějších vozů obsadily hned sedm příček, neboť po Škodách Octavia a Fabia zákazníci nejčastěji touží po Volkswagenech Passat a Golf. První pětku pak uzavírá Superb, zatímco v té druhé najdeme také dva Fordy, a to Focus a Mondeo. A možná pro někoho překvapivě i BMW řady 3.

Pokud vás zajímá průměrná doba prodeje, pak ta se vlivem pandemie rovněž prodloužila, a to meziročně o 15 dní na rovných 100 dní. Rychleji se prodávaly dieselové vozy (96 dní) oproti těm benzinovým (102 dní), což jen znovu ukazuje jejich rostoucí popularitu v těžkých časech. Podobně pak lidé rychleji brali ojetiny s tuzemským původem (84 dní) než z dovozu (116 dní). Zajímavé nicméně je, že bestsellerem nebyly tuzemské diesely, nýbrž tuzemské benzinové vozy, jež z bazarů mizely v průměru po 83 dnech. U těch dovezených to naopak bylo 126 dní.

Z 55,7 procent se ve všech případech jednalo o auta po prvním majiteli. Nejvíce byla zákazníky preferována šedá barva před černou a bílou. Na rozdíl od předchozích let se pak pod podiem usadila modrá se stříbrnou, zatímco červená vychází z módy. Z výbavy pak lidé nejčastěji požadovali dálkové zamykání, elektricky ovládaná okna, litá kola či úchyty Isofix. Pokud se tedy letos chystáte na prodej ojetiny, již víte, jaké máte šance.

Zmínit pak lze ještě data o cenách, kdy na vozy do 100 tisíc korun připadá 27procentní kus koláče. Stejný je pak spojen s částkami od 100 do 200 tisíc korun, zatímco o stupeň výše podíl padá na 20 procent. Od 300 tisíc korun výše tu však opět již máme takřka stejnou porci, a sice 26 procent. Suma sumárum je tak vlastně pomalu jedno, v jakém cenovém spektru budete vůz prodávat, vždy se trefíte do preferencí zhruba čtvrtky publika.

Prodeje ojetin na českém trhu loni meziročně poklesly, a to o 7 procent. Průměrné stáří aut přitom činilo 9,5 roku. Grafika: Cebia



Nejžádanějším modelem zůstala Škoda Octavia, ideálně s dieselovým motorem a pochopitelně v šedé nebo maximálně stříbrné barvě. Foto: Škoda

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec