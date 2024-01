Dealeři Fordu mají na skladech už 17 tisíc neprodaných elektromobilů, automobilka z nich v zoufalství dělá auta na půjčování před 3 hodinami | Petr Miler

Za necelý půlrok se počet neprodaných elektrických Fordů téměř zdvojnásobil, a to se bavíme jen o modelu Mach-E. Automobilka zjevně neví, co si s nimi počít, a tak motivuje dealery, aby z nových skladových aut udělali auta na půjčování. To ale hrozí ještě větším fiaskem.

Popravdě řečeno by mě zajímalo, kdo, kdy, kde a jak došel k přesvědčení, že může začít ignorovat požadavky zákazníků a na trh v očekávání úspěchu začít hrnout to, co si sám zamane. V jakém byznysu takový přístup kdy fungoval? Neznám žádný, pokud se tedy nebavíme o nějakém monopolním trhu s nespecifickým produktem. Automobilky přesto k takovému závěru došly skoro hromadně a Ford se k tomu před pár léty dokonce hrdě hlásil.

Dnes, skoro o tři roky později, si můžeme otevřeně říci, že ani on s touto „strategií” neuspěl. Velkolepé elektrické plány odpískal už loni v létě, přesto se ani torzo jejich někdejší podoby nedaří naplnit. Od automobilky se dozvídáme se věci toho typu, že ruší dvě třetiny výroby klíčového elektrického modelu, přesto jich pořád vyrábí moc. Prodejní čísla jsou tak ve srovnání s původními očekáváními tristní, přesto malují pořád lepší obrázek, než jaký by odpovídal realitě.

V případě amerického trhu totiž výrobci hlásí jako „prodané” všechny vozy, které si od nich objednají jejich dealeři. A ti si je často neobjednávají tak dobrovolně, jak se může zdát, automobilka na ně má určité požadavky, které si většina z nich nedovolí ignorovat. I když tedy neexistuje nikdo, kdo by si tyto vozy ze skladů dealerů odvezl, na oko jsou prodané, pro samotného výrobce v tu chvíli přestávají být problémem. Už jsou problémem dealerů.

Tak se stalo, že Ford za loňský rok reportuje v USA 40 771 prodaných Mustangů Mach-E, tedy jednoho z klíčových elektrických modelů značky. Ani to nakonec není mnoho, jak ale informují kolegové z Cars Direct, 17 tisíc aut modelového roku 2023 zůstává u prodejců na skladech. Prodeje jsou tedy skoro z poloviny „fiktivní”, pro takové vozy prostě neexistuje koncový zákazník. A je to takové množství aut jednoho typu, že už to ani sám Ford nemůže ignorovat jako problém někoho jiného, dotýká se to i samotné automobilky a její image.

Jistým řešením by mohly být slevy, s těmi to ale Ford nechce přehánět, protože i tak na elektromobilech prodělává skoro milion na kuse. Dostal tak skvělý nápad, jak neprodané (a do značné míry zřejmě i neprodejné) vozy u dealerů zužitkovat. Neobvykle jim dovoluje tato auta vzít ze skladů a zařadit je do nových specifických programů krátkodobých zápůjček. Uvážíme-li, jak s půjčování elektromobilů dopadl Hertz a co se děje u Sixtu, označili bychom to spíš za další harakiri-iniciativu, ale to dnes nechme stranou.

Buď jak buď automobilka zavádí dva nové programy zvané Dealer Daily Rental (DDR) a Ford Rent-A-Car (FRAC), v rámci nichž si půjde elektrické Mustangy krátkodobě zapůjčit. Automobilka doufá, že tímto způsobem jak vyřeší problém s přebujelými skladovými zásobami, tak přiměje zákazníky seznámit se s elektromobily blíže, aniž by si je museli hned kupovat.

Do těchto programů mohou být zařazeny všechny neprodané Mustangy Mach-E 2023, Ford by se ale raději zbavil výše specifikovaných verzí, a tak dealerům nabízí pobídku až ve výši 1 750 USD) přes 40 tisíc Kč, pokud sáhnou do skladů pro varianty Premium nebo GT. Pochopitelně to může pomoci, ale ruku na srdce - podle nás to bude pro elektromobily nejhorší reklama, protože žít s nimi stejně bezstarostně jako se spalovacími auty prostě nejde. A jediné, co toto bude mít za následek, je umělé vytvoření nových ojetin, které pošlou ještě níž už tak nízké zůstatkové hodnoty elektrických aut, což pro změnu naštve ty, kteří si Mach-E dobrovolně a snad i s radostí koupili dříve.

Svět elektrických aut je v tomto smyslu v sestupné spirále a byť nikomu nepřejeme nic špatného, tady se nám na adresu jejich dogmaticky uvažujících výrobců skoro chce říci: Dobře jim tak. Automobilky si zahrávaly s ohněm a nevyhnutelně poznaly, že pořád pálí. Co takhle se příště nejdřív někoho zeptat, jestli o to či ono auto stojí? V tomto případě by odpověď už před oněmi třemi léty byla ze strany naprosté většiny potenciálních kupců stejně odmítavá jako dnes. Ford udělal nesmysl a teď za to platí. Naštěstí pro něj se zdá, že má pořád dost rozumu na to, aby na svých někdejších plánech netrval až do sebezničení.

Už před léty jsme Fordu říkali, že něco jako Mustang Mach-E bude málokdo kupovat. Většina zákazníků též dávala najevo, že takové auto nebude kupovat. A Ford nyní zjišťuje, že jej málokdo kupuje. To je překvapení, že? Foto: Ford

