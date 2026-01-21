Dealeři Jaguaru varují, že značka je mrtvá, při pádu prodejů o 95 procent s ní netouží dál spolupracovat
Petr ProkopecObrovský otřes, kterým Jaguar prochází, nutí pokládat nepříjemné otázky i dealery samotné automobilky. Někteří z nich říkají, že nová strategie značky nemá reálnou šanci na úspěch a nejsou si jisti, zda celé přeměny chtějí být součástí.
V roce 2018 prodal Jaguar rekordních 181 500 nových aut, přesto mu to nebylo dobré a zatroubil k dramatické změně zaměření. Vzhledem k tomu, že původně chtěl konkurovat BMW a spol., k čemuž měl i se zmíněnými 181 tisíci ročními prodeji hodně daleko, by šlo snahu značky posunout se do o něco vyšších pater trhu chápat - nabízela by trochu lepší, dražší a exkluzivnější zboží, něco jako Porsche. Pak by si s 200 tisíci ročními prodeji jistě vystačila. Jenže tímto směrem nezamířila ani omylem.
Mohl by to být úspěch, kdyby se Jaguar vrátil k opravdu exkluzivní technice, třeba k motorům V12, který pro něj byl svého času ikonický. Však v letech 1971 až 1996 Britové vyrobili 161 583 aut, přičemž v této éře byli zkraje jedinými na světě, kdo dvanáctiválce produkoval v masovém měřítku. Po dlouhých 17 let pak byli rovněž jedinými, kdo má neustále v nabídce luxusní čtyřdveřový sedan osazený právě motorem V12. Nic takového ale neudělali.
Britové místo vsadili na elektrický pohon, tedy tu nejtuctovější z tuctových technik, po které bohatá klientela netouží ani v případě luxusních, ani v případě sportovních aut. V podstatě tedy spojili dvě zcela protichůdné tendence, kdy se snaží oslovit náročnou klientelu tím, že jí dodá přesně to, co chce ze všeho nejmíň. Jak by tohle mohlo dopadnout dobře?
Jaguar ale na zvoleném směru bůhvíproč trvá, je to jako dát si oprátku kolem krku, podkopnout si stoličku a doufat, že následovat bude něco jiného než smrt. Není tak vlastně překvapivé, že i prodejci samotné značky zvažují, zda Jaguaru neukázat stejná záda, jaká automobilka ukázala jim. Britové totiž už dříve uvedli, že očekávají odchod 85 procent klientely, na obsluhování té zbylé současná dealerská síť pochopitelně třeba nebude.
Podle německého magazínu Automobilwoche má existovat interní strategie, dle které se počítá s roční kapacitou 10 tisíc aut. To je ale ve finále ještě větší propad, než bylo uváděno dříve, zvláště v porovnání s oním rekordním rokem 2018.
„Pokud mám být upřímný, pak v případě této značky v současné době neexistuje žádný obchodní model. Podepsali jsme, že s Jaguarem chceme pokračovat i v budoucnu. Ale jestli toto prohlášení dodržíme, bude jasné až ve chvíli, kdy budeme znát konkrétní strategii značky. Poté se rozhodneme, zda nám vyhovuje či nikoli,“ sdělil kolegům jeden ze stávajících prodejců značky, který si přál zůstat v anonymitě. A takto nesmýšlí sám.
Skeptický začíná být i Andreas Everschneider, šéf německé asociace prodejců Jaguaru a Land Roveru. Ten sice novou éru vidí jako „příležitost“, zároveň však dodává, že „zatím nevíme, jak velký tento trh bude a jací zákazníci budou kupovat náš vůz“. Mimo to naznačil, že Jaguar nehodlá elektromobily prodávat, ale pouze pronajímat, aby tak měl více pod kontrolou trh s ojetinami a před očima veřejnosti skryl brutální poklesy hodnoty. I tím chce značce zajistit větší exkluzivitu.
K něčemu takovému jsme obecně skeptičtí, je to jen zametání problému pod koberec. Něco takového by nicméně mohlo aspoň zčásti vyjít, znovu však jen ve spojitosti se spalovacím pohonem, který u těchto aut dnes jako jako jediný vyvolává touhu a zajišťuje stabilní hodnotu. U toho bateriového dochází na další vývoj, který starší elektromobily činí méně a méně zajímavými. Jaguaru by tak stejně nezbylo, než svá auta levně prodat, nebo je nechat stát na svém parkovišti. Obojí pro něj bude velmi drahé a ve výsledku image beztak poškozující.
Dodejme, že Jaguar v reakci na žádost o vyjádření dodal, že toto v plánu nemá a jeho auta půjde i standardně koupit, a to ještě letos. Fajn, ale řeší to to hlavní z výše uvedeného? Pokud se smrskne na 5 procent své někdejší velikosti s hrstkou obsluhujících dealerů, kteří už teď zpochybňují životaschopnost nového fungování firmy, je to vůbec cesta k přežití? Pochybnosti o zvoleném směru máme už od jeho ohlášení a zatím nemáme důvod náš postoj měnit - a pokud ano, pak leda k ještě větší skepsi, tohle opravdu nevypadá jako promyšlený obchodní model.
Dá se jistě souhlasit s tím, že chystaný Type 00 bude v produkční verzi rychlý i luxusní. Jenže Britové u něj sází na špatný pohon, po elektromobilitě dnes v podstatě nikdo z bohatých zákazníků netouží. Pochopilo to Bentley, Porsche i Rolls-Royce, Jaguar však stále kráčí hlavou proti zdi. Není tak divu, že se dealeři obávají o svou budoucnost. Foto: Jaguar
Zdroje: Automobilwoche, Jaguar
