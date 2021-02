Dealeři VW nechápou, značka i v těžkých časech plošně zdraží auta, s jedinou výjimkou před 3 hodinami | Petr Miler

Prodejci Volkswagenu v Německu hlásí za leden o 30 % nižší prodeje a v dalších týdnech stejně významný pokles přijatých objednávek. Za takové situace by člověk očekával stimulaci poptávky nižšími cenami, VW ale zdraží.

Nemusíte mít doktorát z ekonomie, abyste tušili, že pokud se prodejům toho či onoho zboží nedaří, je jedním z nejjednodušších nástrojů stimulace poptávky snížení jeho cen. Něco takového by bylo na místě i v současné době, kdy prodeje nových aut klesají. Pravdou tedy je, že v některých případech je ze známých příčin problémem i výroba, to ale zdaleka neplatí o autech všech modelů a všech značek - poklesy odbytu jsou někdy tak významné, že snížení výrobních kapacit dalece překonávají.

Je to i případ Volkswagenu v domácím Německu, kde prodeje za leden klesly meziročně o masivních 30 %. A není to jen tím, že by lidé auta nemohli či nechtěli převzít, oni je nekupují - stejnou měrou klesl a dále klesá počet nově přijatých objednávek. Přimět alespoň u modelů, kterých VW umí vyrobit dost, lidi nakupovat více snížením cen by tak dávalo smysl, Volkswagen se ale rozhodl jít přesně opačnou cestou.

Informuje o tom německý Handelsblatt, který se dostal k dopisu rozeslanému automobilkou svým německým dealerům. Auta tak od 1. března zdraží plošně od 1,2 % u malých a vozů s malými motory do přibližně 4 % u velkých modelů s výkonnějšími pohonnými jednotkami. A dá se očekávat, že podobná změna stihne i nabídku českého zastoupení značky v závislosti na vývoji kursu eura - aby se ta samá auta hned v sousední zemi prodávala za diametrálně odlišné ceny, není reálné.

Jaký tohle dává za nastalé situace smysl? Pokud věc nebudeme vnímat v širších souvislostech, pak žádný - tento krok způsobí leda skokový nárůst objednávek s koncem února za původní ceny, dlouhodobý efekt na celkový odbyt bude ale nepochybně záporný. Pokud si ovšem souvislosti uvědomíme, je jasné, co Volkswagen dělá - zdražuje auta, o která lidé stojí, aby z nich mohl hradit pravděpodobně ztrátové obchodování s auty, o něž lidé nestojí.

Pokud by vám to přišlo jako konspirační teorie, pak vás zklameme - zdražení se týká všeho od malých aut jako Up! (1,2 %) přes větších vozů typu Passat (1,7 %) až po velká auta jako Touareg (4 %), elektrické modely bez rozdílu jsou ale jedinou výjimkou - těch se zdražení netýká v žádném případě. Automobilka to zdůvodňuje svou strategií „Way to Zero” (Cesta k nule), což není cesta k nulovým prodejům, ale ke karbonové neutrálnímu stavu v roce 2050. „S konzistentním zaváděním 'Volkswagen Way to Zero' se bude úprava cen poprvé odvíjet od emisí CO2,” stojí v dopise automobilky.

Dealeři to ale nechápou a bojí se dalšího snížení prodejů po už tak těžkém koronavirovém roce. „Potřebujeme znovu rozjet obchody a potřebujeme to hned,” říká Dirk Weddigen von Knap, šéf asociace dealerů VW a Audi v Německu. Právě on zmiňuje, že dealeři nyní evidují o 30 % méně objednávek na nová auta než loni a pochopitelně se obává toho, že zvýšení cen způsobí jen další odliv zákazníků.

Už dříve jsme opakovaně zmiňovali, že běžné mechanismy na trhu přestávají fungovat a toto je další důkaz. VW i v těžkých časech zdražuje auta, kterých by snadno mohl prodat více a uměle vedle nich zvýhodňuje vozy, o které je malý zájem z podstaty, nikoli jen kvůli cenám (ty jsou ostatně v Německu u elektromobilů o statisíce uměle snižovány dotacemi).

Na jednu stranu to chápeme, VW tak činí pod tlakem regulací EU, které jej nutí registrovat maximum aut s na oko nulovými emisemi CO2, aby mohl prodávat cokoli dalšího. A kdyby to neudělal, bude platit pokuty jako mourovatý. To ale měl řešit s regulátory, ne se zákazníky, jinak jeho Cesta k nule může nabrat nevítané podoby - když bude zdražovat auta lidmi chtěná a nutit jim auta nechtěná, může se také stát, že jim neprodá nic.

