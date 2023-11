Dealeři nevěří hlavně automobilkám, které vsadily vše na elektromobily, bojí se, že jim zdevastují byznys před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tato studie jen připomíná, jak neskutečně odtržené od reality automobilky se svými sázkami na elektrické vozy jsou. Devastují tím nejen své vztahy se zákazníky, ale i s dealery, kteří jsou právě zákazníkům mnohem blíž.

V posledních letech většina automobilek přišla s více či méně absurdními elektrickými závazky. Je jasné, že výrobci tak učinili pod tíhou politických tlaků, ty ale postupem času ve velké míře přijali za své. V tu chvíli jistě z nějakého důvodu věřili, že zákazníci v tom pojedou s nimi, jenže zapomněli se jich zeptat. Nyní ke svému překvapení zjišťují, že přirozený zájem o bateriový pohon je minimální. Investice do něj ovšem dosáhly nejméně stovek miliard a politické tlaky zůstávají stejné, takže automobilky své záměry hned tak nepřehodnotí.

Rozhodly se tedy dál tlačit elektromobily silou, zbavit se maxima překážek po cestě a ještě tak pokud možno ušetřit. Řada značek proto oznámila, že chce elektromobily prodávat zákazníkům přímo, tedy bez prostředníků v podobě tradičních dealerů. Ti jim v případě vnucování elektromobilů mnohdy nedělají dobrou službu, neboť si netroufnou zákazníkům, se kterými někdy spolupracují dekády, slibovat nesmysly a jasně řeknou, že elektrický pohon dnes není konkurenceschopný, navíc je dražší. A o peníze jde v případě vztahu automobilek a samotných dealerů i jinak, prodejcům zůstává za nehty podstatná část marží.

Svým způsobem se nám tu tedy rozhořelo další bojiště ve válce mezi realitou a ideologií. My zůstáváme přesvědčeni, že realita nakonec vždy zvítězí, čemuž nasvědčuje i studie společnosti Kerrigan Advisors. Ta totiž na základě průzkumu u 650 dealerů zjistila, že důvěru mají hlavně automobilky jako Toyota a Lexus, které zákazníkům dogmaticky nic nevnucují a chtějí je nadále nechat si vybrat preferovaný pohon. Naopak na druhém konci žebříčku jsou firmy jako Ford, které naopak stále více ignorují to, co lidé chtějí a nechtějí.

Toyotě a Lexusu tak ve výsledku věří 72 procent dealerů, Ford na opačném konci žebříčku, který ještě donedávna prohlašoval, že v brzké době nebude vyrábět nic jiného než elektromobily, může počítat jen se 48procentní důvěrou svých prodejců. Že narušení těchto vztahů, které jsou důležité i pro získání důvěry koncových kupců, firmám příliš tlačícím na pilu nepomůže, je nabíledni.

Postavit dealery mimo hru se může zdát snadné, jenže jednodušeji se to řekne než udělá. Zrovna auta totiž lidé nechtějí až tak moc nakupovat přes internet, navíc za fixní ceny. Pro většinu z nich jde totiž po koupi domu či bytu o druhý největší výdaj v životě, pročež potřebují pocit dobrého obchodu, který přichází jak s osobní péčí, tak s řádnou slevou. Automobilka navíc koncovými slevami o nic nepřichází, o onu slevu si dealeři snižují svou vlastní provizi. Je to tedy ve výsledku jen hamižnost - automobilky chtějí dostat víc z toho co teoreticky dostat mohou, ne nepřicházet o peníze, o které by se dnes musely dělit.

Za dané situace navíc pochopitelně klesá ochota dealerů investovat do modernizace showroomů, což pozici automobilek, které zastupují, dál komplikuje. Ve výsledku se tak dealeři značek jako Ford bojí toho, že jim tlak výrobce ignorující představy kupců zdevastuje jejich byznys. V případě značek z opačného konce žebříčku naopak panují pozitivní očekávání a ochota investovat.

I toto jsou dopady pokusů ohnout trh ve prospěch něčeho, co si zákazníci nepřejí. Jen to pro jednou nejsou ty, které by byly na první pohled viditelné, na povrchy vyplynuly až s jistým časovým odstupem.

Modrý ovál se těší nejmenší důvěře dealerů, to není zrovna základ pro plodnou spolupráci. A problémy tu jen začínají. Grafika: Kerrigan Advisors, tiskové materiály

