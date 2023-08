Dealeři odmítají přijímat na sklad další elektromobily. Už ty, které mají, nedokážou prodat před 4 hodinami | Petr Miler

Stále více dealerů nových aut přiznává, že zájem o elektrická auta klesá a musí jednat v souladu s tím. U nás skladové zásoby zásadní téma nejsou, v USA by ale bez nich dealeři nepřežili. Tedy v případě spalovacích vozů, u elektromobilů říkají, že by také nemuseli přežít s nimi.

Elektromobil není auto pro každého. Dovolím si toto tvrzení označit za axiom, neboť zatímco si nedovedu představit uživatele automobilu, kterému by nedokázal vyhovět spalovací vůz, těch, kterým nevyhoví elektromobil, vidím spoustu. Pro některé bude moc drahý, pro jiné moc „nedobitný” (omlouvám se konzervativcům za novotvar, prostě ho někteří vůbec nebudou mít jak rozumně dobíjet), dalším nevyhoví kombinace omezeného akčního rádiu a doby resp. způsobu dobíjení energie. Sám vzhledem k tomu, kde v Česku pobývám a jak auto používám, absolutně nejsem schopen si s takovým vozem vystačit, pokud nemám rezignovat na své pracovní povinnosti, některé záliby apod.

To pochopitelně neznamená, že nejde o auto pro nikoho, logicky to ale implikuje, že přirozený tržní potenciál těchto aut se jednoho dne vyčerpá. Zda by si jej přirozeně pořídili nízké jednotky procent, popř. alespoň něco mezi 10 a 20 procenty kupců, o tom můžeme vést nekonečné debaty, budou ale ryze akademické - trh je příliš zdeformovaný na to, aby nám takovou informaci mohl vrátit. Ale vzhledem k tomu, že i za mnohých deformací ve prospěch elektrických aut si tyto vozy v Česku kupuje aktuálně 2,63 % lidí, je docela dobře možné, že na skutečně otevřeném trhu by neoslovily ani procento kupců.

Tak či onak je jasné, že za výše popsaného stavu budou existovat přinejmenším dvě hranice, za kterými to bude skřípat. První je právě jakási mez přirozené poptávky, kterou můžete prolomit dotacemi a dalšími formami přerozdělování. Druhou bude mez, kterou už rozumně prolomit nepůjde - buď to bude hranice praktické nepoužitelnosti, popř. mez další neufinancovatelnosti onoho přerozdělování.

Pro názornost si představte, že vláda zítra nařídí, že si můžete koupit místo vaší současné obuvi už jen papírové boty do rakve a dostanete k nim tisíc korun. Normálně by si je nekoupil skoro nikdo, protože na chození moc fajn nejsou, když k nim ale dostanete tisíc korun, část lidí si řekne: „Jejda, tisícovka, tu beru!” Tak si třeba 15 procent lidí začne kupovat papírové boty, zbylých 85 procent ale setrvá u své stávající obuvi. A vy s tím neuděláte nic. Museli byste místo tisícovky dávat třeba 10 tisíc, abyste onu mez posunuli, na což ovšem nemáte. A u některých lidí by to stejně nezabralo, protože papírové boty jejich stávající zimní obuv prostě nenahradí. S elektromobily je to úplně to samé.

Je tedy nanejvýš racionální očekávat, že elektromobily si nikdy nekoupí 100 % zákazníků spalovacích aut, protože nejsou jejich substitutem, nanejvýš komplementem. To je nakonec na celé věci nejzjevnější absurditou - každý člověk se základním vzděláním musí vidět, že za jedinou budoucí náhradu stávajících spalovacích aut byl určen produkt, který je neumí nahradit. Tak co čekáte, že se stane?

Rozumní lidé to věděli dávno, nerozumně jednající automobilky jsou nyní překvapeny. Se svou trochou do mlýna se opět hlásí dogmaticky uvažující Ford, který chce zachránit svou pozici slepou sázkou na elektromobily. Už nějakou chvíli mu to pořádně drhne, ostatně i šéf automobilky poznává, jak těžko se s takovými auty žije, špatných zpráv pro modrý ovál ale jen přibývá. Tou hlavní je nadvýroba, která má stále hmatatelnější projevy.

Pomalý odbyt skladových aut v USA, kde je slušný sklad alfou a omegou úspěchu každého dealera mainstreamových vozů (a často i jiných), je už měsíce zdokumentovaným faktem. Nyní situace zašla až tak daleko, že prodejci od Fordu odmítají brát další skladové elektromobily, protože ani ty, které mají, nedokážou prodat.

Business Insider uvádí, že někteří dealeři už otevřeně odmítají dodávky nových elektromobilů Fordu za jakýchkoli podmínek. Mezi citované patří šéf firmy Kunes Auto and RV, která podle jeho slov „odmítla přijmout nové zásoby elektromobilů“ s tím, že mezi méně bohatými zákazníky po nich neexistuje dostatečná poptávka.

První vlna zájmu prý odezněla a běžní spotřebitelé se obávají nákladů a nepraktičnosti přechodu na jiný druh pohonu. Scott Kunes ze stejnojmenné firmy říká, že dealeři se chovají jen racionálně, což automobilky nedělají. Ty po nich požadují, aby do prodeje elektromobilů významně investovali, takové investice se ale nevrací. A se stagnující poptávkou se to stěží změní, proto jsou dealeři raději opatrní.

Dealeři - mají-li sílu se automobilkám vzepřít - se tak problému zbaví celkem snadno, pro výrobce to bude složitější. Automobilky trvají na výrobě elektromobilů v objemu, který si předsevzali, často tak ale činí bez vazby na poptávku po nich. A jak jsme si řekli, tu lze ohýbat jen do určité meze. Kdy bude překonána, nelze jednoduše říci, podobné náznaky ale připomínají, že existuje. A její dosažení bude pro automobilky dalším drsným proplesknutím.

Ford Mustang Mach-E je jedním z elektrických vozů Fordu, který se na skladech jen hromadí. Hrajte překvapené při jeho ceně a použitelnosti. Foto: Ford

