Dealeři prosí GM, aby udržel v prodeji aspoň hybridy, nejlépe ví, že elektromobily všem prostě neprodají

Veškeré plány dosavadní plány koncernu GM spojené s elektrickými auty selhávají na celé čáře, prodeje jsou oproti očekávání zlomkové. Dealeři nejlépe vidí, jak nereálný přechod jen na elektromobily je, a tak prosí automobilku o smilování.

Co spojuje Ford s koncerny General Motors a Volkswagen? Pokud hádáte, že poněkud slepá sázka na elektromobilitu, pak jste trefili jackpot. Na rozdíl od těchto výrobců, kteří ve svých plánech těžce selhávají. Asi nejhůře je na tom koncern GM, který loni ve Státech prodal 75 883 nových vozů s bateriovým pohonem. To ve srovnání s předloňskými výsledky představuje 93procentní nárůst, což na první pohled může vypadat jako úspěch. Jakmile ovšem začneme blíže zkoumat firemní výkazy, dojdeme k poněkud odlišnému závěru.

GM totiž původně plánovalo, že jen za loňské druhé pololetí lidem dodá minimálně 100 tisíc elektromobilů. Šlo přitom pouze o startovní metu rozsáhlé expanze, která měla vyústit v 1 milion prodejů za rok 2025. Následně by pak automobilka svůj elektrický záběr jen umocňovala, pročež by v roce 2035 udělala definitivní tečku za spalovacími vozy. Místo nich by prodávala jen a pouze ty elektrické, a to pochopitelně v ještě větší míře, než tomu bylo v éře těch benzinových a dieselových.

Nakolik klapnou věci budoucí, pochopitelně s jistotou říci nemůžeme. S ohledem na loňské výsledky to ovšem příliš dobře opravdu nevypadá. Dodržena totiž nebyla jediná část zmiňovaných plánů. Navíc je třeba dodat, že z oněch 75 883 registrací připadá 62 045 (!) prodejů na Chevrolet Bolt, tedy končící elektrický model. Zájem o něj byl přitom dán relativně nízkou cenou, stejně jako řadou pobídek. Bez tohoto vozu by ale GM doslova paběrkoval, což automobilku nejspíše čeká letos.

Není tak vlastně překvapivé, že dealeři začali prosit automobilku, aby místo elektromobilů nabídlo více hybridů. S těmi mají Američané menší problém, neboť odpadají obavy z dojezdu. Menší baterie navíc vedou k nižším cenám. GM navíc taková auta má k dispozici, prodává je však hlavně v Číně, navíc s úspěchy. Ve Státech však automobilka daný trh prakticky opustila a s výjimkou několika málo mild-hybridů již nic jiného „z obou světů“ nenabízí.

Důvodem je právě Barra, kterou lze přirovnat k pověstné žábě sedící na prameni. „Stále věřím ve šťastný konec, musíme se tedy k elektromobilům přesunout co nejrychleji to půjde,“ uvedla šéfka koncernu. V podstatě tak jen zopakovala, co říkala již v roce 2019. Tehdy dodávala, že „hybridy zákazníky vůbec nezajímají“. Dealeři však zmiňují něco zcela jiného, jak informuje WSJ. „Hybridy jsou právě teď velmi žhavým zbožím,“ říká Chris Hemmersmeier, prodejce aut ze Salt Lake City.

Hemmersmeier pak ví, o čem mluví, neboť kromě vozů GM prodává také auta dalších značek včetně Kie a Jeepu. A právě jejich hybridní modely mizí ze showroomu rychleji než housky z krámu. Proto by prý bylo záhodno, aby koncern své plány přehodnotil. Což se ovšem nezdá být příliš reálné, a to i přes příslib Barry, že se na celou záležitost „podívá“. Reálně je nicméně potvrzeno pouze to, že do konce příštího roku vydá GM jen na elektromobilitu nemalých 35 miliard USD (cca 802,9 mld. Kč).

Trochu nám to celé připomíná vtípek o chlápkovi, co skočí z mrakodrapu a v každém patře si říká: „Zatím dobrý.“ Jen s tím rozdílem, že v případě GM již není na místě smích, nýbrž pláč. Dříve největší automobilka světa totiž zkouší ohnout trh, což v době stále větších ekonomických nejistot není příliš reálná. Loni se to jasně ukázalo, Barra si však o další patro níž zjevně řekla, že zatím je vše dobré. Tvrdá zem a ještě tvrdší dopad se tak jen přiblížily. A budou stále blíže, pokud si tedy dealeři neprosadí svou.

Plug-in hybridní Volt druhé generace měl na kontě poměrně slušné prodeje, automobilka jej však v roce 2019 poslala k ledu. V dané době totiž začala tvrdě tlačit na elektromobilitu, která se však zatím v jejím případě ukázala být fiaskem. Ani tak zatím nemíní svůj přístup změnit. Foto: Chevrolet

