Dealeři zrazují Mercedes od slepé sázky na elektromobily. „Musí přece poslouchat, co lidé chtějí," říká jeden z nich | Petr Miler

Vyprázdnění slov jako „trh” a „poptávka”, to jediné se vám dere na mysl při pohledu na kroky automobilek. Ty se rozhodly prodávat jen to, co lidé nejenže nechtějí, ale co i z valné většiny odmítají. Mercedes patří mezi takové, jeho dealeři mají z věci víc rozumu.

Každá analogie bude pokulhávat, ale ve výsledku mi to přijde, jako bychom na Autoforum.cz začali zítra psát o umění, protože je to přece krásná věc, o které by lidé měli číst víc. Možná je a možná měli, ale pokud si k nám lidé chodí číst o autech, proč bychom jim vnucovali něco jiného? Skladba našeho obsahu je primárně obrazem vašeho zájmu o něj, tak to má být.

Opačně se dnes chovají automobilky, které sice nenabízí místo aut divadelní róby, ale místo žádaných spalovacích vozů chtějí prodávat jen ty elektrické. Kdyby šlo o jakýsi komplement, tedy další typ produktu prodávaný vedle těch už nabízených, proč ne, elektromobily své zákazníky mají. Ale ony to míní jako substitut, tedy náhradu všeho, co dnes nabízí. A to za situace, kdy naprostá většina lidí něco takového soustavně odmítá.

Je to naprostá absurdita, v tak významném oboru hospodářství nevídaná věc a experiment, který snad ani nemůže dopadnout dobře. Automobilkám roky říkáme, jak se věci mají, automobilky samy vidí, jak minimální zájem o tyto vozy je (přirozeně jednotky procent, v Česku letos 2,48 %, a to je třeba se ptát, kolik by to při tak malém počtu bylo bez vynucených odběrů dealerů či samotných zastoupení automobilek), přesto si jedou svou a jsou bez přehánění agresivní, pokud jejich nesmyslnému jednání nastavujete zrcadlo. Rozumnější média navíc nejsou jedinými, kdo to dělá.

Výrobci jako by žili někde v zámku v oblacích, jejich prodejci ale vidí, jak marný boj o zákazníka s elektrickými vozy je. Protestovat proti nastavenému směru v Evropě je velmi ožehavé, tady platí svoboda projevu v totalitním stylu „můžete si říkat, co chcete, ale následky si přičtěte sami”, za oceánem se ještě aspoň trochu svobodněji diskutuje. Nyní se ozvali kanadští dealeři Mercedesu s tím, že by automobilka měla ubrat a dál nabízet víc spalovacích, nikoli elektrických modelů. A prý uspěli.

Jim McManes, šéf dealerství Mercedesu Country Hills v Calgary, pro kanadskou edici Auto News řekl, že německá automobilka si nechala říci a plánuje alespoň v Kanadě omezit svou agresivní strategii na poli elektromobilů. „Pochopili, že v tomto rozhodnutí hrají roli zákazníci. Musí přece naslouchat tomu, co lidé chtějí. Mnozí si prostě elektrická auta nemohou dovolit,” uvádí s tím, že i pro řadu klientů třícípé hvězdy jsou elektromobily moc drahé a špatně použitelné.

Perry Itzcovitch, ředitel jiného dealerství Mercedesu v Calgary, říká, že dealeři nemají s elektrifikací nabídky v obecné rovině problém, nemohou ale ignorovat trh. „Zákazníci si stále uvědomují hodnotu, zvlášť poté, co úrokové sazby vzrostly a lidé jsou opatrnější na své finance,” říká. Mercedes přehodnocení strategie odmítá komentovat a raduje se z 332 prodaných elektromobilů v Kanadě během prvního letošního kvartálu. To ale znamená podíl na trhu pouze 5,4 procenta, 94,6 % kupců tedy volilo jinak. Přesto chce i jim Mercedes vnucovat elektrické modely.

Pokud Mercedes s dříve nastolenou strategií (do roku 2029 chtěl i v Kanadě prodávat jen elektrické modely) „stáhne ocas”, nebude to poprvé. Už v roce 2020 chtěl prorazit s elektrickým SUV EQC, ale skončilo to fiaskem. Proč si vůbec myslel, že to tentokrát bude probíhat jinak? Není žádný důvod předpokládat, že by se - zvlášť v Kanadě - setkaly v principu pořád stejně problematické elektromobily s vřelejším přijetím. Je to dogmatické bušení do zavřených vrat, nic jiného.

Ani Mercedes-Benz EQS netáhne k třícípé hvězdě podstatné množství kupců elektrických aut, u nás má letos v Česku na celém trhu podíl 0,3 promile. V Kanadě situace není podstatně lepší a dealeři se prý už domohli změny dříve nastolené strategie. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

