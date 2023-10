Dědic Fordu se diví, že se elektromobily staly zpolitizovanými, přirovnává je k vakcíně proti koronaviru včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Toto vnímání není nemístné, ale čemu se Bill Ford mladší diví? Nebýt politických tlaků, na trhu se vyskytne pár okrajových elektrických modelů, které nebudou nikomu vnucovány. Pak by se z toho politikum nestalo, takto politici i automobilky jen sklízí to, co samy zasely.

Dědic necelé čtvrtiny modrého oválu a výkonný prezident automobilky Bill Ford tento týden opravdu perlí. Nejprve se svým plačtivým projevem pokusil zastavit stávku odborů UAW, o pár dnů zkusil říci něco chytrého k elektrifikaci aut. A zase to nevyšlo.

William Clay Ford Jr., jak si současný prezident značky říká celým jménem, tedy v rozhovoru pro New York Times vlastně nazval věci pravými jmény, ale s nemístným údivem. „Letošní prodeje elektromobilů jsou vyšší o 50 procent, zájem tedy roste velmi rychle. Viděli jsme ovšem také politizaci elektromobilů. Modré státy říkají, že elektromobily jsou skvělé a je potřeba je přijmout co nejdříve z klimatických důvodů. Některé z červených států ovšem říkají, že je to totéž, čím byla vakcína proti koronaviru. (...) Nikdy jsem si nemyslel, že naše produkty budou tak zpolitizované, ale ten den zjevně nadešel,“ uvedl Ford.

Oněmi modrými státy pochopitelně myslí ty, ve kterých volby vyhrávají Demokraté, zatímco červenými ty, kde mají nadvládu Republikáni. Tomu odpovídá i pohled politických elit - současný americký prezident Joe Biden po elektromobilitě touží snad ještě více než Ford, jeho předchůdce Donald Trump naopak dodnes hlásá, že bateriový pohon zkázou branže a povede k propouštění. Elektromobily tak skutečně jsou zpolitizované téma, ale to není nic nového a především to není něco, čemu by se pan Ford měl divit.

Kdyby se na trhu elektrická auta prosazovala přirozeně, tedy úměrně svým cenám, možnostem apod., nikdy by se z nich politikum nestalo. Protože jsou ale lidem vnucována proti jejich vůli, vyvolává to v řadě z nich odpor. Přirovnání k oné vakcinaci, které Bill Ford používá s opovržením, je pak docela trefné. Nejsme odborníci na vakcíny a na tu koronavirovou nemáme žádný vyhraněný názor, je ale celkem přirozené, že když se začne používat něco nového a dříve pořádně nevyzkoušeného, lidé jsou obezřetní. Ať už je to důvodné nebo ne, někteří se s touto motivací vakcinaci brání a když je jim vnucována pod pohrůžkou nemožnosti dělat bez ní to či ono, cítí se být vehnaní do kouta a podle toho o věci smýšlí.

S elektromobily je to dnes v principu podobné a tady můžeme bez okolků říci, že pro spoustu lidí skutečně nejsou řešením, navíc jsou drahé. Pokud jsou tedy najednou tak či onak nuceni je kupovat (a to jsou, přímých i nepřímých mechanismů mířících tímto směrem je nespočet), cítí se být vehnaní do kouta úplně stejně. Navíc je tu jeden podstatný rozdíl. O vakcínu někdo stát nemusí, ale aspoň ji nemusí přímo platit. Elektromobily jsou lidem vnucovány s tím, že si sami mají zaplatit více peněz za méně muziky. Kdo z toho bude nadšený?

Na to Ford uvádí, že „ceny budou klesat“, to je nicméně věc, o které zastánci bateriového pohonu mluví již dlouhá léta. Došlo k ní až v okamžiku, co Tesla odstartovala cenovou válku, ovšem ani poté nejsou elektrická auta pro většinu lidí dosažitelná. A jejich nepoužitelnost pro řadu využití je problémem bez ohledu na cenu. Ford přesto žije v tom, že lidé o tyto vozy stojí, ač na současných patáliích „vlastní” firmy musí nejlépe vidět, jak nežádané zboží to je. Proč si tedy myslí opak? Prý proto, že Tesla je nejhodnotnější automobilkou světa. Co má víra investorů ve velmi specifickou firmu společného s obecným zájmem o elektromobily jako takové?

Ford je zkrátka ve svém posledním prohlášení tak moc mimo realitu, že to snad víc ani nejde. Právě fakt, že více či méně povinná vakcinace rozdělila společnost, by pro něj mělo být varováním, proč elektromobily nabízet jako možnost, jako alternativu, ne jako jediné řešení. Modrý ovál míří k pravému opaku přes všechny varovné signály o tom, že to není dobrý nápad. Proč, jde zas jednou mimo nás.

Ford do elektromobilů investoval jmění a dosud jsme nechápali, proč to za udělal. Odpověď se nyní nabízí sama: Výkonný prezident firmy je totálně mimo. Foto: Ford

Zdroj: New York Times

Petr Prokopec

