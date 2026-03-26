Dědic VW se zbavuje svého černého přízraku, kdysi nejdražšího auta světa, aby zachránil ztrátový byznys s elektrickými auty
včera | Petr Miler
Tento stroj byl dlouho opředen skoro tolika mýty jako jeho ztracený předchůdce, postupem času se ale vše vyjasňuje. A jeho aktuálně probíhající prodej odhaluje ještě víc. Pokud proběhne z důvodů, o kterých se hovoří, bude to rána na druhou.
„Závodění z vás udělá milionáře, stačí, abyste začali jako miliardáři,” praví jedna úsměvná fráze o tom, že ježděním s auty si naprostá většina lidí žádné peníze nevydělá. Naopak jde o velmi drahý koníček, který vám pomůže udělat z velkého jmění malé. Nyní se zdá, že jej lze vztáhnout také na byznys s auty jako takový, stačí, aby byla elektrická.
Jistě - podobně jako v závodění - existují tací, kteří na tomtéž jmění nadělali. A jejich výčet by neskončil jen u Elona Muska, přesto se zdá, že jde o výjimky potvrzující docela jiné pravidlo. Stellantis, Ford, Volkswagen, Porsche a další by mohly vyprávět, v neúspěších s tímto typem aut utopily stovky miliard. Když se ale řekne, že nějaká firma prodělala miliardu nebo sto, působí to pro většinu lidí dost abstraktně, jako nějaké číslo v tabulce, které se kamsi přesune, provedou se jakási opatření a za rok dva je zase hej. Stejná věc ale mívá i poněkud osobnější rozměry.
O jedné takové informuje Handelsblatt a celý příběh se točí okolo svého času nejdražšího nového auto světa. Nebavíme se tedy o nejdražším kdy prodaném autě, tam se dostáváme o jiných sfér díky historickým skvostům, jaký je třeba jeden velevzácný Mercedes. Řeč je o nejdražším autě prodaném přímo z výroby, kterým se před pár léty stalo Bugatti zvané La Voiture Noire.
Česky prostě Černé auto se rok před koronavirem představilo v Ženevě a jeho cena se v závislosti na vývoji kurzu a lokálních daní pohybovala kolem 400 milionů Kč. V mezičase si jej začal hýčkat jeho majitel a dlouho nebylo jasné, o koho jde. V době vzniku vozu se spekulovalo o samotném Ferdinandu Piëchovi, ten ale ještě před dokončením vozu naneštěstí zemřel a vůz se od té doby podařilo opakovaně nafotit v provozu na švýcarských registračních značkách. Nyní do sebe všechno začalo zapadat.
I když majitel vozu zůstával dobrých šest let tajemstvím, už nedávné odhalení dříve tajné soukromé sbírky nejlepších Bugatti lokalizované ve Wolfsburgu, která tento vůz zahrnuje, jasně ukázalo, že jde o někoho z rodin Porsche nebo Piëchů, které ovládají právě tam sídlící koncern Volkswagen. Handelsblatt nyní říká, že La Voiture Noire - tedy nový vůz tohoto jména, nikoli ztracený originál - patří Antonu Piëchovi, synovi bývalého šéfa Volkswagenu Ferdinanda Piëcha a strůjce jeho moderní podoby. Anton zdědil po svém otci nejen významnou část firmy, která VW zprostředkovaně kontroluje, ale právě i tento vůz. A sám sídlí ve švýcarském Zugu, kde je auto registrováno, tohle vážně zapadá.
Automobil je to v každém případě zcela mimořádný. Na jednom z nejúžasnějších vozů, které kdy vznikly, byla „jedna každá součástka vyrobena ručně”, jak kdysi pronesl designér Bugatti Etienne Salomé, jenž se nechal slyšet, že automobilka na voze pracovala tak dlouho, „až nezbylo nic, co by šlo ještě vylepšit”. Je to ohromující stroj, jeden z dějinných odkazů Ferdinanda Piëcha, jinak jej ale stíhá dost pohnutý osud - podobně jako jeho předobraz. Poté, co Bugatti představilo tohle auto na autosalonu v Ženevě v březnu 2019, jeho původní kupec o šest měsíců později později. Bugatti bylo nakonec dodáno v roce 2021 a přešlo do vlastnictví jeho syna Antona. Ten ale jako by nikdy pořádně nevěděl, co si s ním počít.
I když vůz umístil do své automobilové sbírky, přinejmenším jednou se ho už pokoušel prodat. Dost pochybně působící pokus se uskutečnil v září 2025 přes platformu SBX Cars, kdy za vůz požadoval 27 milionů švýcarských franků, tedy asi 720 milionů Kč. Nabídka však po několika dnech zmizela, aniž by SBX a jeho hlavní prominentka, Alex Hirschi známá spíš jako Supercar Blondie, uvedla jediný důvod. Nyní je auto na prodej znovu.
Tentokrát chce Piëch skromnějších 23 milionů franků, tedy asi 615 milionů korun, jde ale o nejnižší možnou cenu. A prodej probíhá diskrétněji. Podle nabídky musí potenciální kupci předložit nejprve předložit doklady o vůbec schopnosti vůz financovat, projít kontrolou totožnosti a splnit náležitosti zákonů proti praní špinavých peněz. Po podepsání dohody o mlčenlivosti získají přístup ke zbylým informacím i samotného vozu.
„Kvalifikovaní kupci jsou vyzváni k podání nezávazné orientační nabídky,” uvádí se v dokumentech k prodeji. Pokud bude nabídka kohokoli přijata, 20 procent kupní ceny je splatných okamžitě, pak bude vozidlo staženo z trhu a proběhne zbytek úhrady. Nejpozoruhodnější ale nakonec je, proč má Piëch vůz prodávat.
Nedává v jeho kůži úplně smysl se něčeho takového zbavovat, dokud si nedáte dvě a dvě dohromady. Jeho rozhodnutí prodat toto vzácné Bugatti má být podle Handelsblattu motivováno jeho zatím silně ztrátovým byznysem schovaným pod hlavičkou Piëch Automotive. Tedy nové firmy zaměřené na výrobu úzkoprofilových supersportů.
Kdyby někdo se jménem Piëch vtrhl do světa spalovacích supersportů, má úspěch skoro zajištěný, Anton P. se ale rozhodl jít elektrickou cestou a doplácí na to, co nejlépe popsal šéf konkurenčního Rimacu - na nezájem a faktické limity výchozí koncepce. Příchod hotového auta je tak stále odkládán - původně měl být elektrický sporťák uveden na trh v roce 2020, později se hovořilo o roce 2022, nyní je to prý rok 2028. V jakémkoli termínu to ale bude stěží vítaný přídavek do nabídky podobných strojů.
Společnost je silně ztrátová a postupně jej opustila řada významných jmen. Podle Handelelsblattu projekt údajně spotřeboval ohromné finanční prostředky, a protože ze zisků VW už toho moc nezbývá, hledá Piëch finance jinde. Prodej jeho černého přízraku mu má pomoci zachránit sen o vlastním elektrickém sporťáku. Anebo mu aspoň získat čas navíc, po který se firma bude ještě o něco pokoušet. Přejeme hodně zdaru, ale... Asi bychom to raději zabalili a nechali si La Voiture Noire, to bude skoro jistě na ceně jen stoupat.
Bugatti La Voiture Noire má už jasného majitele a je na prodej. Cílem je záchrana zjevně krachujícího byznysu s elektrickými sportovními auty, to je skoro tragikomické... Foto: Bugatti
Zdroj: Handelsblatt
Bleskovky
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
dnes
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
včera
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Před Austinem vedou Bezzecchi, Holgado a Quiles včera 10:37
- Jako lídři přijíždějí do Portimaa Bulega a Arenas včera 10:00
- WSBK míří do Portimaa 25.3.2026
- Triumph Daytona 660 2026: s novým podvozkem a rychlořazením 24.3.2026
- Další zastávkou je Austin 24.3.2026
Nejnovější články
- Ceny dekády starých Tesel se začínají blížit nule, tato se prodala za 7 procent původní ceny, i když vypadá fit, funguje a tolik toho nenajela
před 4 hodinami
- Hackerský útok ukázal, že osazovat auta povinně systémem na kontrolu alkoholu v dechu řidiče nebude zase tak dobrý nápad
před 6 hodinami
- BMW se přidalo, auta v Evropě mohou být brzy kompletně bezemisní i bez jediného prodaného elektromobilu
před 7 hodinami
- Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, uškodil si tím jen víc
před 9 hodinami
- Chevrolet asi zapomněl, co je za rok, ukázal nová malá auta s motory 6,7 V8 a jsou to pecky do jednoho
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Mazda MX5 (Miata) 03.27. 19:06 - Snowman000
- Politický koutek 03.27. 14:36 - HondaMan
- VZKAZY 03.27. 13:01 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 03.27. 12:18 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 03.27. 11:35 - jerry
- Letní 225(př) + 255(z) 18-19" - které? 03.27. 06:07 - pavproch
- Chlubítko univerzální 03.26. 21:06 - abgx1
- BMW Divize 03.26. 19:53 - Lachende Bestien