„Deelektrifikovaný” Fiat 500 zná svou cenu, použitelnější auto prodávají Italové dramaticky levněji

Dokud budou spalovací auta nabízet víc hodnoty za peníze dokonce navzdory všem finančním klackům naházeným pod jejich nohy, nemá žádná „elektrická revoluce” šanci uspět. Příběh současného Fiatu 500 to připomíná ve vší nahotě.

Pět let. Tak dlouho trvalo Fiatu, než pochopil, že se s modelem 500 dopustil jednoho z největších přešlapů ve své novodobé historii, když jej svého času nabídl jen jako elektrické auto. Můžeme se mu nyní smát, že to udělal, můžeme se mu nyní smát, že mu náprava zřetelně vadného stavu trvala tak dlouho, ale musíme ocenit, že udělal aspoň něco a aspoň někdy. To když tomu samému vozu vrátil spalovací pohon.

Slibuje si toho od tohoto kroku hodně, v prvé řadě pak asi šestinásobné (!) zvýšení prodejů a odpovídající nárůst výroby až na 100 tisíc vozů ročně jen v Itálii. To je masivní posun, který se některým jistě bude znát nedosažitelný. Má tedy Fiat reálnou šanci s tímto modelem uspět tak, jak si sám maluje? Podle jeho prvních cen asi ano.

Ačkoli prodeje „deelektrifikovaného” modelu 500 budou fakticky zahájeny až letos v listopadu, automobilka kuje železo tak, jak cítí jeho žhavost. Nejenže nám tedy opakovaně připomíná, že vozu nadělila motor 1,0 FireFly s výkonem od 70 koní v kombinaci s manuální převodovkou, ale rovnou přidává, že auto bude i cenově řádně atraktivní nabídkou. Tedy alespoň relativně.

Na odhalení kompletního ceníku si budeme muset počkat, Italové už ale začali na svém domácím trhu lákat publikum na startovní cenu od 16 900 Eur, tedy asi 416 tisíc Kč. Nezní to jako terno, je ale třeba si uvědomit, že elektrická verze téhož vozu startuje v zemi na 29 950 Eur (cca 738 tisíc Kč) a ani s využití všech aktuálních zvýhodnění neklesne pod 22 250 Eur (bezmála 550 tisíc Kč). A stejně není žádaná, problém tu není jen v ceně.

Spalovací provedení tedy nabídne podstatně širší využitelnost za cenu nižší o 5 350 Eur, tedy asi o 132 tisíc korun. Uvážíme-li, co všechno udělala zejména EU pro to, aby spalovací auta byla uměle co nejdražší a ta elektrické uměle co nejlevnější (takže současné ceny ani zdaleka neodráží náklady potřebné na vyrobení vozu, jeho vývoj, pokrytí záruk apod.), je tento stav pro elektrifikaci obyčejných aut po tolika letech úporné snahy o její zbožšťování totálním fiaskem.

Reálné prodeje ukážou víc, ale opravdu bychom se nedivili, kdyby se Fiat po návratu vnitřního spalování pod jeho kapotu skutečně stal tím hitem, který z něj Italové chtějí mít. U nás navíc bude tohle auto skoro jistě levnější, startovní cenu pod 400 tisíc Kč bychom tipovali s celkem lehkým srdcem.

Spalovací Fiat 500 je zpět a známá už je i jeho základní cena v domácí Itálii. Šanci na úspěch s ní jistě má. Foto: Fiat

