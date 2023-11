Deindustrializace Německa pokračuje, BMW už ve své domovině nevyrábí ani jeden motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

Uvážíme-li, jakou pýchou a specifickou předností jedné z nejuznávanějších německých automobilek zrovna motory byly, je to docela tristní. Výroba jako taková samozřejmě nekončí, pokračovat ale bude už jen ve Velké Británii a v Rakousku.

Během posledních pár let se podnikatelské prostředí v Evropě zásadně změnilo. Většina politiků v tomto ohledu poukazuje na negativní vlivy spojené s koronavirem nebo ruskou invazí na Ukrajinu, to ale jen proto, aby odvedla pozornost od následků svých vlastních rozhodnutí. V prvé řadě mají ekonomický úpadek starého kontinentu na svědomí regulatorní omezení Evropské unie, zejména pak ta spojená se „zeleným” čímkoli. Než Evropská unie začala po příchodu nového milénia tlačit tzv. Green Deal, měl evropský HDP na celosvětovém koláči více než třetinový podíl, a podobná byla i tržní kapitalizace firem ze starého kontinentu. Dnes jsme nicméně na 25 a 15 procentech.

Jakkoli někteří jistě jásají, že dochází na kýženou deindustrializaci, ti, kteří mají všech pět pohromadě, nemohou vidět nic než katastrofu. Evropa zkrátka v globálním měřítku přestává být konkurenceschopná, neboť ekologické tlaky vedly k ohromnému zvýšení nákladů na mnoha úrovních. Vysoko jsou hlavně ty spojené s energiemi, jde ale spíše o tu nejviditelnější a nejbolestivější část, EU i lokální politici soustavně zvyšují byrokratickou zátěž a míru přerozdělování se všemi důsledky, které tento přístup nevyhnutelně má.

Něco takového nelze snášet věčně, a tak budeme svědky dalšího a dalšího odlivu průmyslové výroby buď do jiných zemí Evropy nebo zcela mimo ni. Mezi prvními hází flintu do žita BMW, které oznámilo, že ve své domovině končí s výrobou spalovacích motorů. Neznamená to ovšem, že by tyto jednotky přestala nabízet. Osmiválce a dvanáctiválce však namísto Mnichova bude vyrábět v britském Hams Hall, zatímco menší agregáty dostane na starosti továrna rakouské společnosti Steyr.

Podle mluvčího BMW k ukončení už fakticky došlo - bez velkého humbuku se tak mělo stát 10. listopadu, kdy byl smontován poslední německý motor V8. Továrnu nyní čeká změna zaměření, vyrábět se zde totiž budou elektromobily. Jejich produkce ale zjevně nebude tak vysoká, neboť při jejich montáži se již nepočítá se zapojením všech místních 1 200 zaměstnanců. Někteří z nich budou totiž po příslušném tréninku přesunuti do jiných podniků značky, o propouštění se se zatím nemluví.

Tento krok je opravdu pozoruhodný, neboť Německo je pokladnicí EU a do bruselského rozpočtu přispívá jasně nejvíc. A z velké části se tak děje právě díky automobilové branži. „Vyšší ideové cíle” EU ale mají zkrátka vždy přednost, takže proč si dělat hlavu s devastací tradičních průmyslových odvětví, že?

Klíčový komponent spalovacích aut v případě německého BMW dál nebude vyráběn v Německu. Místo toho se osmiválce a dvanáctiválce stěhují do Velké Británie a menší jednotky do Rakouska. Foto: BMW

