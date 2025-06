Děje se to. Číňané si připsali rekordně vysoký podíl na evropském trhu s auty. Už nejde o drobné, bez nich by prodeje šly dolů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Čistě pocitově z dění okolo nás nejspíš nezískáte pocit, že by si čínská auta začínala podmaňovat Evropu, při pohledu na data je ale zjevné, že se to děje. A to sem zatím dorazila hrstka značek s hrstkou modelů.

O tom, že se čínské automobilky prosadí na evropském trhu na úkor místních výrobců, se mluví už dekády. A nic takového se dosud nestalo, přes mnohé pokusy to dokázat. Evropané byli dlouho nejen příliš konzervativní, ale také příliš navyklí na extrémně vysoký standard relativně dostupných místních automobilů. To, co do jednoho celku za pár set tisíc korun po léta dokázaly vměstnat vozy jako Volkswagen Golf nebo Passat, v širším kontextu bere dech.

Číňané k tomu vlastně neměli co říct. Jistě by dokázali být levnější, ale s o tolik horšími auty, že by lidi stejně dlouhodobě oslovovat nedokázali. Jsme přesvědčeni, že zvlášť někteří místní výrobci byli svým způsobem neporazitelní - měli know-how, měli objem výroby, měli cit pro obchod, měli loajální klientelu, měli prostě hromadu věcí, které by jim při aspoň troše snahy nikdo nedokázal vyfouknout další dekády, neboť nic z toho nenapodobíte během pár roků.

Mohli se ale porazit sami. A přesně to „dokázali”.

Nezní to hezky, ale pokud vám je aspoň 35 až 40 let, nemůžete nevnímat, jak málo vpřed (pokud vůbec) se některá auta posunula od první pětiletky minulé dekád do dnešních dnů, o kolik za tu dobu zdražila, pozbyla kvality, zřetelně pozbyla vstřícnosti k preferencím zákazníků a některá vyrazila dokonce technickým směrem, který je s nimi zcela nekompatibilní. Evropský autoprůmysl vzal místo naleštěných cílených řízených střel do rukou prašivé rachejtle z výprodeje a doufal, že s nimi něco trefí. A trefil. Sám sebe.

Nebudeme tvrdit, že Číňané vedle toho předváděli práci zralou na doktorát z automobilových věd, ale snažili se, učili se, posouvali se vpřed. Také oni často stříleli naslepo, ale aspoň uspořádali nespočet pokusů a berou si poučení z toho, jaké střely trefují terč. Výsledkem je to, co vidíme dnes - v Evropě získávají půdu pod nohama tak moc, jak se jim léta ani nezdálo. A tušíme, že v tomto ohledu budou jen lepší.

Na první pohled to tak nemusí vypadat, data ale hovoří jasně. Jak vypichuje Felipe Munoz, analytik JATO Dynamics, čínská auta udělala navzdory vší negativitě, která provází, na evropském automobilovém trhu další obrovský krok vpřed. Za letošní květen zvýšily své prodeje o 111 procent z roku na rok a nejde o 211 vozů místo stovky. Bavíme se už o 65 808 autech prodaných za jediný měsíc.

Čínské prodeje tak tvoří téměř šest procent veškerého odbytu nových vozů v Evropě a jsou přibližně na úrovni všech prodejů Škody. Je navíc třeba dodat, že se bavíme jen o prodejích čínských firem působících primárně v Číně, ne o vozech místních značek v Číně vyrobených nebo o prodejích místních automobilek vlastněných Číňany. Prodeje dál táhne hlavně MG, které překonává už třeba i Fiat. A BYD si také vede dobře, meziročně je o 397 procent výš.

Je také dobré dodat, že bez čínských prodejů by evropský automobilový trh klesal. Do května se letos ve 28 zemích EU prodalo 5 535 831 vozů, což je o 0,7 procenta víc než loni za stejné období. V květnu se pak prodalo 1 107 517 aut - nebýt oněch 65 808 vozů, trh jde jako celek dolů. Na paměti je dál třeba mít, že i z významných - natož pak všech - čínských automobilek tu působí hrstka firem a pár modely. S každou další značkou a každým dalším modelem bude jejich tržní potenciál jen vyšší.

Některé teď jistě napadne obvyklé klišé, že Evropa zaspala s elektromobily, Číňané je umí vyrábět lépe a levněji apod. Houby s octem, čínské elektromobily jsou zatížené vysokými cly a jejich prodeje tu nic velkého neznamenají, klíčový je odbyt spalovacích aut, ať už jde o ryze benzinové modely, hybridy nebo plug-in hybridy, jak podotýká Munoz. Automobilky z Říše středu tak prostě prodávají lidem to, po čem touží, za ceny, které si mohou dovolit zaplatit. Víc v tom není, předsudky za takové situace padají. Jak těžké by bylo je znovu zašlapat do země? V podstatě nijak, stačí dělat totéž a využít oněch obtížně napodobitelných přednosti. Přesně to ale místní výrobci dnes dělat neumí. Anebo to spíš bůhvíproč dělat nechtějí.

Auta jako MG ZS v Evropě skórují, tohle si jen za květen našlo 11 580 kupců zejména díky dominantně spalovacímu hybridnímu provedení. Recept na úspěch je znám, dnes podle něj vaří prakticky jen Číňané, proto tak bodují. Foto: MG Motor

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

