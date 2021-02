Dění na německém trhu s ojetými auty ukazuje dopady tlaku na rozmach elektromobilů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jsou logické a za současných okolností nevyhnutelné, přesto je jednou věcí o nich hovořit a druhou spatřit je na vlastní oči. Lidé si svá starší auta více drží a jiní současně více kupují ojetiny, což může mít jediný dopad - růst cen.

Prodeje nových aut v lednu razantním způsobem neklesaly pouze u nás. Ještě hůře je na tom Německo, kde 169 754 registrací představuje dokonce skoro 31procentní pád. Krom koronavirových omezení za tím stojí i fakt skutečnost, že se silvestrovskou půlnocí končila řada bonusů spojených s vozy se spalovacím ústrojím. Zájemci o ně tedy nakupovali ještě před koncem roku a letos se showroomům vyhýbali. Nahoru tak šel prodej jen výrazně, až více než 300 tisící Kč dotovaných elektromobilů, kterých bylo prodáno 16 315 kusů, tedy o 118 procent více než v lednu loňského roku.

Za této situace může překvapit, že trh s ojetinami nijak výrazněji neutrpěl, naopak. Zatímco prodeje nových aut klesají a tím i klesá počet ojetin, které se objevují v nabídce od kupců nových vozů, zájem o ojeté vozy je bezprecedentně vysoký. Děje se tak to, co v jiných zemích, kde jsou elektrická auta zvýhodňována na úkor těch se spalovacími motory - část lidí se nechá zlákat pobídkami, část ale přijde na to, že elektromobil pro ně nic neřeší a konvenční auto se stalo relativně (ve vztahu k elektromobilům), absolutně (nové daně či růst cen kvůli regulatorním tlakům) či provozně (vyšší cena paliva, vyšší silniční daň apod.) dražším. A tak buď koupi odloží nebo nahradí svůj vůz ojetinou, aby se do možností daných svým rozpočtem vešli jinak.

Před takovými dopady varoval nejeden expert a dějí se s přesně očekávanými následky - ojetá auta jsou stále dražší. Podle statistik Autoscout24 tak letos v lednu museli Němci vytáhnout z kapsy při koupi ojetiny v průměru o 800 Eur (cca 20 700 Kč) více než loni ve stejném období. A to aniž by dostali cokoli více než v předchozích letech.

Cenový index Autoscout24 dále poukazuje zejména na zdražení malých vozů a aut střední a vyšší střední třídy. Zatímco totiž v ostatních segmentech se cena posunula výše o maximálně dvě procenta, v těchto šlo o tři až čtyři procenta. Malá auta tak v průměru vycházela na 11 344 Eur (293 tisíc Kč), zatímco střední třída se prodávala za 21 376 Eur (552 tisíc Kč) a vyšší střední třída za 27 958 Eur (723 tisíc Kč).

V kontextu se zmíněným nepřekvapí, že ceny dodávek a minibusů, na které dosud ve větší míře nedopadlo zkraje zmíněné, přibližně o jedno procento klesly. V kursu jsou naopak SUV, po kterých je poptávka o 19 procent vyšší než loni v lednu. Dle Jochena Kurze z Autoscout24 je to dáno hlavně počasím, které pochopitelně přeje zejména vozům s pohonem všech čtyř kol.

Jakkoliv nicméně zima není ideálem především pro sportovní vozy, také jejich cena narostla, byť jen o chlup. Poptávka šla nicméně nahoru o nějaká čtyři procenta, což je působivé. Dá se totiž předpokládat, že čím více bude svítit sluníčko, tím více zákazníků bude sporťáky vyhledávat a tím více půjde jejich cena dále nahoru. Pokud pak navíc půjde o veterány staré alespoň 30 let, jejich cena již nyní vzrostla o 18 procent, dá se očekávat razantní růst cen i zde.

Autoscout24 dále potvrzuje, že nabídka ojetin se začíná stále snižovat a zejména v jiných třídách než SUV je převis poptávky nad nabídkou u žádaných modelů enormní. Pokud se tedy dnes zachovalé auto žádaného typu objeví v autobazaru, s trochou nadsázky se u něj vytvoří fronta ještě dříve, než vůbec jejich dosavadní majitel stihne podepsat kupní smlouvu.

Důvodů tohoto vývoje je více, tím klíčovým jsou ale snahy omezovat nabídku nových aut, která lidé chtějí a tlačit na rozšiřování nabídky těch, která nechtějí. Zrovna včera jsme na základě průzkumu jiného německého prodejního webu rozklíčovali přístup Němců k elektrickým autům. Ve stručnosti - většina lidí o současné elektromobily nemá zájem a nepřeje si jejich subvence, nabídka aut, která by chtěli, se ale ztenčuje. Přesun stále větší části klientely na trh ojetin je tak logickým dopadem, stejně jako adekvátní růst cen.

Stále více zákazníků v Německu je vytlačováno z trhu nových aut, jezdit ale potřebují. A tak trh s ojetinami i v době razantního poklesu prodejů nových vozů bují se všemi následky s tím spojenými. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Autoscout24

