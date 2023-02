Dění v Kazachstánu ukazuje, jak moc mají oficiální informace o situaci v Rusku daleko k realitě před 7 hodinami | Petr Prokopec

Už po vyhlášení sankcí jsme varovali před tím, že izolovat Rusko od okolního světa bude velmi těžké. Aktuální vývoj v Kazachstánu ukazuje, že to je právě tak a oficiální čísla z Ruska neukazují celý obrázek. Jde jen o jedno z mnoha vysvětlení.

Ruský trh s novými auty se v loňském roce nepřekvapivě výrazně propadl. Přes stále větší přítomnost čínských značek tam bylo prodáno pouze 687 370 nových vozů, zatímco o rok dříve registrace přesáhly 1,6 milionu kusů. Pokles o skoro 60 % se letos opakovat nebude, nízká statistická základna se postará spíše o meziroční růst, ovšem k návratu do původních kolejí budou mít Rusové daleko. Šéf automobilového výboru evropské obchodní asociace AEB Alexej Kalitsev totiž uvedl, že prodeje by oproti loňsku měly vzrůst o zhruba 12 procent na přibližně 770 tisíc aut.

Potíž je ale v tom, že tato čísla nejsou úplná, ukazují jen oficiální prodeje jednotlivých značek přímo v Rusku. Do země ale míří více či méně individuálním dovozem i spousta dalších aut evidovaných v prodejních statistikách jiných států. Jedním z takových je Kazachstán. Bývalá republika Sovětského svazu se k mezinárodním sankcím nepřidala, pochopitelně, je naopak součástí Společenství nezávislých států (CIS). Skrze ní tak do Ruska míří auta, která Rusové mají „zakázaná”. Potvrzují to i data za letošní leden, kdy prodáno bylo 10 083 nových osobních a užitkových aut. To je 2,6x více než loni, a to navzdory čipové krizi a trhlinám v dodavatelských řetězcích.

Data za loňský rok navíc naznačují, že Kazachstán začíná být jako přestupní stanice využíván stále častěji. Do 31. prosince 2022 bylo v zemi prodáno 123 779 nových aut. To je sice historický rekord, ovšem zároveň „pouze“ 5,3procentní zlepšení vůči předloňskému roku. Ovšem ještě v listopadu byl růst na úrovni 2,9 %. Je tak evidentní, že distribuční kanály směřující nová auta do Ruska již mají pevné základy. Ostatně za loňský leden má trh na kontě jen 3 916 registrací.

Lídrem v zemi nadále zůstává Chevrolet, který má za první letošní měsíc na kontě 3 203 registrací, tedy desetkráte tolik, co loni. Bestsellerem značky je pak sedan Cobalt, který je ostatně nejlépe prodávaným vozem na trhu již dva roky. Letos ovšem může o trůn přijít kvůli stále větší oblibě Hyundai Tucson a Solaris, jehož fotky lemují tento článek. Za loňský rok se jejich registrace zvedly o téměř trojnásobně. Zájem pak přetrvává i letos, Korejci tak s 2 237 prodanými vozy drží druhou příčku.

Kia je mezi značkami třetí, přičemž ani tento výrobce se zatím ještě nemusí tak moc ohlížet přes rameno kvůli Číňanům. V lednu totiž prodal 1 723 aut, zatímco čtvrté Chery má na kontě 652 registrací. Na druhou stranu, tato automobilka loni ani nefigurovala v žebříčku deseti nejlepších, lépe na tom tehdy byly Infiniti, Audi a Land Rover. Stejně jako Toyota, která dokonce zastávala stříbrnou pozici. Nyní ji nicméně s 603 registracemi (+21,3 %) patří až páté místo.

