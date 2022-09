Dění ve Velké Británii jasně ukazuje EU, k čemu vede snaha o vnucování elektromobilů všem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Přesně před těmito dopady už před léty varovali skuteční experti, kteří si vydobyli renomé dekádami práce v automobilovém průmyslu. Z odpovědných lidí je neposlouchal nikdo. A velmi pravděpodobně je neposlechne ani teď, kdy se jejich slova začínají naplňovat.

Když se Velká Británie chystala na odchod z Evropské unie, měli z toho tamní motoristé radost. Zdálo se totiž, že s poroučením větru dešti z Bruselu je konec, závazné nebudou ani nesmyslné emisní normy, ani celý bláznivý systém pokut za nadlimitní spotřebu paliva přesouvající potají peníze z kapes jedněch do kapes druhých. To by Britům přineslo svobodnější volbu a ve výsledku pestřejší nabídku levnějších aut, po dokončení Brexitu ale přišla velmi studená sprcha.

Ostrovní království se rozhodlo, že se nejen bude dále řídit pravidly EU, ale že bude dokonce zelenější než Brusel. Nejprve koketovalo s myšlenkou zakázat spalovací auta v roce 2040, postupně ale došlo na stanovení tohoto cíle pro rok 2030, přičemž o pět let později by stopka byla vystavena i plug-in hybridům. Zůstáváme přesvědčeni, že se to v této podobě nestane, neboť se to stane ekonomicky i technicky neúnosným, v tuto chvíli ale Británie dělá vše proto, aby ve stanoveném termínu byly v prodeji přípustné pouze elektromobily.

K čemu tyto snahy vedou, si rozumný člověk domyslí, tohle je pro automobilový trh zničující. Děje se nyní přesně to, co pro budoucí vývoj v celé Evropě věští slavný motorář Audi, profesor Indra. Ten opakovaně, že elektromobily nejsou z praktického ani ekonomického hlediska přijatelné pro spoustu lidí, kteří si prostě budou chtít nechat současné vozy, protože jim vyhovují. A tak si budou nechávat svá konvenční auta déle, nebo budou sahat po ojetinách - obojí požene ceny takových aut vzhůru. V Británii se děje přesně to.

S ohledem na to, že k výše popsanému dochází prakticky všude (a dále tomu pomáhají i jiné faktory jako omezená dostupnost nových aut daná zádrhely ve výrobě), dochází také prakticky všude k růstu cen ojetin, ve Velké Británii je ale dynamika růstu cen mimořádně vysoká. A je o to více bolestivá, že v této zemi byly naopak vozy z druhé ruky po léta velmi levné - tamní autopark je mladý, daně spojené s provozem starších aut vysoké, a tak se stalo zvykem vyměnit starší vůz za nový velmi rychle. Ale co když se nabídka nových vozů (spolu s všemožnými daňovými a dalšími podporami elektrických vozů) začne vzdalovat vašim představám? Pak si prostě ojetinu necháte, nebo si místo kdysi nového vozu koupíte znovu ojetý, protože vám vyhovuje lépe. Právě to se v masivní míře děje i v „UK”.

Patrné je to nakonec už na prodejích nových vozů, které sice v srpnu meziročně vzrostly o 1,2 %, pořád byly ale druhé nejnižší od roku 2013. Britové si tak mohou mnout ruce, že prodeje elektroaut vzrostly o 35,4 % z roku na rok, ale výměnou za pokles prodejů téměř všeho ostatního. Celkově prodaných 68 585 aut je i na srpnové poměry na tak velkou zemi bída s nouzí.

Ještě varovnější je ale růst cen ojetin, který v srpnu meziročně poskočil už na 15,6 %, za dva roky činí 36,4 % a za tři dokonce 43,4 %! To jsou šílená čísla neopakovaná v jiných evropských zemích - v Británii jsou nepochybně akcelerovaná tamní „zelenou” politikou okořeněnou faktem, že se v této zemi jezdí vlevo, což znemožňuje vyrovnávání cen s okolními evropskými zeměmi.

Ještě více fascinující je dopad na vývoj cen některých konkrétních vozů. Zejména (znovu především tlakem na elektromobilitu) z trhu vytlačované typy nových aut rostou v podobě ojetin na ceně až brutálním tempem. Takový Peugeot 107 je jen za poslední rok nahoru s cenou o 43,2 %, Fiat Punto o 39,5 % a Renault Scenic o 38,5 %. To jsou skutečně bláznivé nárůsty, však se bavíme o skoro polovičním zdražení o jeden jediný rok - co stálo třeba okolo 200 tisíc Kč rázem stojí okolo 300 tisíc.

Tento vývoj by měl být varováním pro EU, která stále pracuje na tom, aby spalovací auta zakázala v roce 2035. Pokud bude i nadále kladen stejný důraz na elektrifikaci, je jasné, že nových aut se bude prodávat méně a méně a ta ojetá budou populární více a více. A tím se stanou dražšími. Dosáhnout na vlastní vůz tak bude moci stále méně lidí. V době, kdy je starý kontinent děním na Ukrajině citelně zasažen, je podle nás na zintenzivňování „zelené” politiky ten nejhorší moment, je jednoduše ekonomicky neefektivní.

Ojetá auta rostou ve Velké Británii bezprecedentním tempem, který dalece překonává i dění ve většině ostatních zemí. Že to je dáno tlakem na vnucování mnohými nechtěných nových aut, je mimo veškerou pochybnost. Ilustrační foto: Škoda Auto



Růst cen některých konkrétních vozů je až brutální, meziročně až skoro poloviční. V případě některých z nich vývoj akceleruje vytlačování takových modelů z trhu. Grafika: Auto Trader Retail Price Index, tiskové materiály

Zdroje: Auto Trader Retail Price Index, SMMT

Petr Prokopec

