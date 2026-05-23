Designér čínské automobilky navrhl Mercedes, který vypadá jako Mercedes víc než novinky samotného Mercedesu
Petr ProkopecZa jiných okolností bychom k jeho dílu tak pozitivní postoje asi nezaujali, třícípá hvězda ale v posledních letech nadělala tolik přešlapů, že by dnes i za takto vyhlížející vůz musela být vděčná.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Designér čínské automobilky navrhl Mercedes, který vypadá jako Mercedes víc než novinky samotného Mercedesu
včera | Petr Prokopec
Za jiných okolností bychom k jeho dílu tak pozitivní postoje asi nezaujali, třícípá hvězda ale v posledních letech nadělala tolik přešlapů, že by dnes i za takto vyhlížející vůz musela být vděčná.
V posledních letech Mercedes tápe jako snad nikdy ve své historii a znát je to i na práci jeho designového oddělení. Ať už se podíváte na modely EQ, nové CLA či GLB, nedávno odhalenou třídu C nebo nejnověji čtyřdvéřové AMG GT, zaplesat můžete snad jen z tradice.
Pokaždé jde o střelu více či méně mimo terč, načež si automobilka může gratulovat, že se zbavila dlouholetého šéfdesignéra Gordena Wagenera, který v tom všem měl prsty. Jeho nástupcem se ovšem stal Bastian Baudy, které dříve zastával roli designového šéfa AMG. Němci tak dost možná jen míří z deště pod okap. A i kdyby ne, bude trvat ještě několik let, než se lépe stylizovaných novinek dočkáme.
Osobně si myslíme, že by Mercedes měl sáhnout po člověku zvenčí, který by do firmy vnesl nové pohledy na věc. A zdá se, že by to klidně mohl být Lukas Wochinger, dlouholetý šéf venkovního designu automobilky NIO, pročež má zkušenosti hlavně s elektromobily. Právě Wochinger totiž dal ve volném čase dohromady svou vizi elektrické limuzíny třícípé hvězdy. A jakkoli není vysloveně úchvatná, vypadá mnohem „mercedesověji” a hodnotněji než cokoli, co jsme zmínili výše mezi novinkami samotné automobilky.
Pochválit lze třeba dlouhou čelní kapotu, díky které vůz působí majestátně - podobně jako mnohé Mercedesy z předchozích dekád. Stejně tak oceňujeme, že vpředu trůní pouze dvě loga třícípé hvězdy a vzadu dokonce jen jedno. Design je jinak jednoduchý, na některé až příliš, ale i to bylo dříve Mercedesům vlastní. Použití dvoubarevného laku pak trochu evokuje Maybach, střešní linie pro změnu odkazuje na kupé CL.
Wochingerův návrh nakonec nejvíc zaujme uvnitř, kde se mnohem citlivěji než Mercedes snaží skloubit klasiku s modernou. Analogové budíky, fyzická tlačítka, kvalitní materiály... Tohle všechno v nových „merklech” chybí, tady to je a působí to mnohem přirozeněji než záplava displejů, která ve stuttgartských autech ovládla všechno. Ale podívejte se na to sami a názor si udělejte stejně tak, zde víc než kdy jindy platí, že krása je v oku toho, kdo se dívá.
Mercedes navržený Lukasem Wochingerem vypadá o dost lépe než tovární kreace, zejména pak uvnitř. Jak těžké to je v době, kdy třícípá hvězda klesla kamsi poblíž pomyslného dna, zvažte sami. Foto: Lukas Wochinger, publikováno se souhlasem
Zdroj: Lukas Wochinger@LinkedIn
Bleskovky
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
21.5.2026
- Mercedes pořádně předvedl kompletně falešný zvuk svého nového sporťáku, připomíná to béčkové filmy z 80. let
21.5.2026
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
20.5.2026
Nejčtenější články
- Audi právě zařízlo dva modely, které se starají o 17 procent jeho prodejů, potvrdilo jeden, který nekoupí skoro nikdo
25.4.2026
- Éra SUV končí. Odvrací se od nich zákazníci i automobilky, někde už přebraly vládu zpět „nízká auta”
25.4.2026
- Aby to nezapadlo: Nový Mercedes třídy C jako barokní kostel nejen vypadá, ale i váží
25.4.2026
- Šéf Formule 1 se nečekaně vložil do debaty o automobilovém průmyslu. Říká, že politici mu způsobili nevratné škody, které ničí i F1
25.4.2026
- Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají
25.4.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva