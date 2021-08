Designér si myslí, že nová generace BMW řady 7 bude vypadat trochu jako Škoda před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW/Škoda Auto, koláž Autoforum.cz

Rádi bychom řekli, že střílí úplně mimo terč, ale on zase tak špatně mířit nemusí. Mnichov má totiž s novou sedmičkou skutečně přejít na dvojitá oddělená přední světla právě jako Škoda.

BMW v poslední době jako by se za každou cenu snažilo šokovat designem svých novinek a dělá to tak okatě, že to absolutně nemůže vystát ani bývalý šéfdesignér značky. Přesto nečekejte, že by s tím v dohledné době hodlalo přestat. Dokud vedení automobilky bude mít pocit, že se firmě daří, když prodává dvakrát víc aut než v době, kdy nabízelo asi pětkrát méně modelů, těžko někdy získá dojem, že by designovými experimenty více ztrácela než získávala.

Mnichovská značka dnes kráčí skoro cestou „co kus, to originál” a přesně tak tomu bude u nové generace vrcholné řady 7. Už dříve se šuškalo - a špionážní fotky to později potvrdily -, že sedmička přejde na dost bizarně pojatá přední světla v jedním úzkým a podlouhlým zdrojem a nahoře a kratším čtvercovým či obdelníkovým pod ním. Podivujte se tomu jakkoli chcete, ale toto už je zkrátka nevyhnutelné.

Jak výsledek bude vypadat, s jistotou zjistíme přibližně do roka, kdy se novinka představí světu. Do budoucnosti se ale už nyní snaží pohlédnout nám dobře známý brazilský designér Kleber Silva, který se pokusil zachytit, jak by nová sedmička mohla vypadat. A když už vsadí na dvojitá světla ve stylu Škody, proč by nemohla vypadat jako Škoda?

Auto opravdu působí jako slepenec současné řady 7 s něčím jako Škoda Kamiq či některé z větších SUV. Nebudeme říkat, že se nám výsledek líbí, to ani omylem - nelíbí. A už vůbec nedělá dojem bavoráku. Jenže to dělají stále méně i všechny ostatní novinky poslední doby, tak proč by sedmička, která určí směr pro některé další novinky, měla být z jiného těsta?

Podívejte se na výsledek níže, troufneme si tvrdit, že BMW vsadí na něco trochu osobitějšího a nikoli Škodu 7emiq Sedan či jak tento vůz nazvat. Jisti si tím, že se to opravdu stane, ale být vážně nemůžeme, ani v nejmenším.

Škoda Kami vážně může být inspirací... Foto: Škoda Auto



...pro nástupce současného BMW řady 7, vůz už nepochybně přijde s podobně pojatými předními světly. Jak by mohl vypadat, naznačují ilustrace níže. Foto: BMW

Zdroj: Kleber Silva@Instagram

Petr Miler