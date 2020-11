Designér spravil vzhled nejnovějšího BMW, může vypadat až překvapivě dobře před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Bavorská automobilka tento týden představila designově zřejmě nejkontroverznější auto své historie a odezva od dalších designérů na sebe nenechala dlouho čekat. Jeden z nich ke kritice přidává i řešení.

Pokud se alespoň trochu zajímáte o auta, nemohlo vám ujít, že BMW tento týden odhalilo nový model iX. Jde o ryze elektrické SUV, které má do prodeje dorazit v příštím roce a první takto koncipovaný vůz od roku 2013, kdy automobilka přišla na trh s modelem i3. Technické řešení auta ale zcela zastínil jeho design a v dobrém slova smyslu to skutečně nebylo.

Zatím jsme nenarazili na nikoho, komu by se iX líbilo. Tím neříkáme, že nikdo takový neexistuje, v tuto chvíli si ale ani nedokážeme představit měřítko krásy, které by něco takového dovolilo. Auto je designově nesmírně rozpolcené, jako by každou jeho část dělal někdo jiný bez ohledu na pojetí těch zbylých. Ignorovány jsou tradiční designové poučky, výsledek nefunguje ani z hlediska proporcí, ani z hledisky ztvárnění jakýchkoli větších celků a pojetí některých jeho detailů je zcela absurdní vzhledem k tomu, o jaký vůz se po technické stránce jedná.

Člověk nepotřebuje víc než mateřskou školu, aby dokázal říci, že tohle auto designově nefunguje jinak než aerodynamicky, pokud ale chcete důkladnější rozbor od někoho, kdo na to má i univerzitu, pusťte si přiložené video od člověka, který si na internetu říká The Sketch Monkey a s jehož pracemi už jsme vás dříve seznámili. Co je na autě špatně, rozebírá dlouhých 13 minut, my zůstaneme u shrnutí - podle něj je to auto s nejvíce matoucím designem, které BMW kdy stvořilo.

Aby ale jen nekritizoval, rozhodl se design spravit. A i když bychom na první dobrou řekli, že tento vzhled se spravit nedá, ono to kupodivu lze. Na videu od času 13:05 můžete zrychleně vidět, jak si s tímto nepovedeným mnichovským dítkem pohrává a o pár minut později před vámi stojí mnohem přijatelnější, snad i docela dobře vyhlížející SUV.

Stačilo jej zbavit nesmyslných základních proporcí zejména v zadních partiích, homogenizovat nesmyslný mix ostrých a zakulacených hran a zjednodušit příliš komplikované partie. Voila, na toto se najednou dá koukat, a to i přes jen mírnou modifikaci znovu absurdních ledvinek na přídi. Podívejte se na to sami, my bychom řekli, že Mnichov by potřeboval o jednoho designéra víc...

BMW iX (zde ve své originální podobě) se vzhledově opravdu nepovedlo, to nám nikdo nerozmluví. The Sketch Monkey se jeho design pokusil spravit a ono to kupodivu jde. Foto: BMW

Zdroj: The Sketch Monkey@Youtube

