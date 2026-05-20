Designér vrátil život legendárnímu Trabantu. Zpátky měl být už v roce 2009, zjevně až teď přišel jeho čas
včera | Petr Miler
Ať už v dobrém či zlém, tohle je jedna z největších automobilových legend východního bloku. A navzdory své nechvalné proslulosti by dokázala znovu zabodovat, pokud by její nová iterace stála za to. V této podobě se nezdá být ani trochu marná, ostatně jde o evoluci toho, co skutečně mohlo být.
Na automobilové značky z bývalého východního bloku mají na západě dodnes tendenci hledět spatra, i když jim Škoda nebo Dacia ukázaly, že stačí docela málo, aby se zařadily mezi velmi velmi konkurenceschopné výrobce. Osud, který byl ke zmíněnému duu milosrdný, ale jaksi minul firmu, který si celým jménem říkala VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Že vám tahle změť německých slovíček nic neříká? Pak se zřejmě sluší upřesnit, že mezi roky 1957 a 1991 vyráběla auta značky Trabant.
Zkraje své existence vlastně nešlo o žádnou marnost, když ale firma na přelomu 80. a 90. let pořád vyráběla v principu to samé jako dvoutaktní Trabant 601 nebo později Trabant 1.1 s motorem z VW Polo, marnost to prostě byla. Na druhou stranu, Trabant poslal za dobu své existence víc než 3 miliony vozů a zapsal se do životů ještě násobně většího množství lidí. A víte, jak funguje nostalgie, v tomto případě snad spíš „ostalgie”... Prostě si pamatujeme hlavně to dobré, ne to zlé, nakonec jsme v Trabantech jezdili mladí, vídali je mladí, takže když bychom dnes usedli do Trabantu nebo viděli Trabant, no...
Je to absurdní uvažování, ale lidská mysl takto prostě funguje, a tak mají jakkoli známé značky nejen automobilové historie velmi slušné šance na úspěch, pokud dojde k jejich znovuzrození. Toho se Trabant nikdy nedočkal, jedno k tomu ale měl velmi blízko - to když v roce 2009 stvořila firma Herpa řádně licencovaný elektrický (sic!) Trabant NT. Jak to s ním dopadlo, víme dobře.
S tímto osudem „entýčka” se ale nesmířil srbský designér Nagy Perge László, který se rozhodl vzít právě Trabant NT a vrátit mu život v podobě, kterou by mohl mít dnes. „Projekt je emotivní cestou, jejímž cílem je probudit nostalgii a oživit vzpomínky na nezapomenutelnou éru,” říká bez okolků autor designu vlastně nadvakrát inovovaného provedení. A máme pocit, že nostalgii probouzí velmi úspěšně.
„Design vozu je hluboce zakořeněn v charakteristické, klasické siluetě Trabantu a čerpá inspiraci z upřímné, minimalistické estetiky, která z něj udělala kulturní ikonu,” říká dál s tím a auto vnímá jako cestu k překlenutí propasti mezi historickým dědictvím a současným designem elektricky poháněných aut.
Autor od nás má palec nahoru, problém je ale pochopitelně v tom, že pokud by tohle auto skutečně vzniklo jako elektrický vůz, stěží se stane tím, čím byl Trabant po celou éru své „první existence”. Tedy jednoduchým, superlevným autem na pořízení i provoz. Jen nostalgie by jakkoli atraktivní nové provedení neprodala, to už poznal třeba VW se svým novodobým Broukem. Faktická atraktivita svého druhu je tu podle nás neodmyslitelnou součástí mixu, ale posuďte sami, samotný design včetně jeho geneze můžete do detailu navnímat níže.
Máme pocit, že pro Trabant NT přišel v jeho modernizované podobě ten správný čas právě teď. Jde ale tentokrát jen o designový koncpet, podobné auto se fakticky do prodeje už nikdo dostat nepokouší. Možná je to škoda... Foto: Nagy Perge László, publikováno se souhlasem
Zdroj: Nagy Perge László@Behance
