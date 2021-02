Designér zkusil napravit nový Rolls-Royce Justina Biebra, uspět snad ani nemohl před 2 hodinami | Petr Prokopec

Kanadský zpěvák se novým autem jistě chtěl zviditelnit, což se mu nepochybně podařilo. O jeho novém kupé upraveném firmou West Coast Customs se mluví všude, ovšem ne v úplně pozitivním duchu. Šlo jej udělat lépe?

Zřejmě nejslavnějším Rolls-Roycem současnosti je kupé Wraith, které vlastní Justin Bieber. Kanadský zpěvák si totiž britský vůz nechal upravit americkou firmou West Coast Customs, a to jako nikdo jiný na světě. Inspirací mu nepochybně byl koncept Vision Next 100 alias 103EX z roku 2016, která byl sám o sobě vizí, kde značka sama sebe vidí za sto let. Dostali jsme částečně zakrytá kola či výrazně propadlé boky karoserie. Přesně to se tuneři pokusili zreplikovat a pokud bylo Bieberovým cílem získat pozornost celého světa, pak bezesporu uspěl.

Jinou otázkou nicméně je, jak počin West Coast Customs hodnotit z estetického hlediska. Již dříve jsme totiž naznačovali, že záleží zejména na úhlu pohledu. To ostatně koneckonců platí již o originálu, který řadu lidí zaujme už proto, že se jedná o Rolls-Royce, něco překrásného však v dvoudveřové karoserii vidí málokdo. Britové nicméně alespoň sladili veškeré prvky do jednoho sourodého celku, což se Američanům již napodobit nepovedlo. Jejich dílo je totiž spíše typu „každý pes jiná ves“.

Přesně to si myslí i Marouane Bembli, který v roce 2010 zamířil do Itálie, kde získal akademický titul v automobilovém designu. Mimo to spolupracoval i s týmy od Audi a Lamborghini. Ke vzhledu aut tedy rozhodně má co říci, což ostatně pravidelně dělá na YouTube na svém kanálu TheSketchMonkey. A jak asi tušíte, díky věhlasu, jakého se Bieberovu vozu dostalo, hodil očkem také po modifikovaném kupé. Na chválu nicméně zapomeňte, tady došlo spíše na kritiku a zároveň o pokus design vozu alespoň nějakým způsobem spravit.

S Bembliho názorem, že Wraith nyní připomíná spíše než cokoliv jiného dort pejska a kočičky, nemáme problém souhlasit. Firma West Coast Customs ostatně nikdy nebyla známa citlivým přístupem, ale spíše snahou maximálně ohromit. To se jí povedlo, neboť vpředu, vzadu i na bocích sáhla po mixu různorodých elementů, jež vůbec nekorespondují dohromady. Ve výsledku tak vlastně ani nezáleží na tom, zda se vám vůz líbí či nikoliv, z různých stran totiž zkrátka vždy uvidíte něco jiného.

Bembli se přitom pokusil napravit hlavně příď, dle našeho skromného názoru však ani jeho krok nestačí na to, aby Wraith vypadal zepředu přitažlivě. Stojí za tím především maska chladiče, která působí lacině. Sladění bočních ventilačních otvorů je pak sice prospěšné, ovšem na druhou stranu přináší do vzhledu jistou zastaralost, která nekoresponduje s ostatními spíše moderními liniemi.

Vzadu pak sice rovněž došlo na posun k lepšímu, nicméně právě zde je třeba poukázat na originální design splývavé zádě, která možná až přespříliš vystupuje nad boky. V případě tuningového kousku byl totiž daný přechod ještě umocněn rozšířením vozu a zadní vertikální lamelou, načež vše působí jako dvě auta zaražená do sebe. V takovém případě pak vlastně logicky již napravení tvaru světla nemůže pomoci, tedy ne výrazně.

Ať se vám nicméně modifikovaný vůz líbí či nikoliv, zaujmout dokázal, pochopitelně i proto, že jej vlastní kanadský zpěvák. Ten by nicméně měl možná příště více zvažovat, kam vloží své peníze. Přeci jen je lepší, když si na vás lidé ukazují prstem s obdivem, co jste si to nechali postavit, třebaže jej při jeho multimiliardovém majetku nejspíše netrápí, co dostal za mrzkých pár desítek milionů...

Jako Rolls-Royce Vision Next 100 alias 103 EX se tváří nejnovější auto Justina Biebera upravené firmou West Coast Customs. Foto: Rolls-Royce



Ve skutečnosti se ale jedná o kupé Wraith. Výsledek tohoto spojení se nyní pokusil korigovat profesionální designér Marouane Bembli. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: TheSketchMonkey@YouTube

