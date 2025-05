Designový šéf Ferrari osvětlil pozadí rozchodu s Pininfarinou, teď by možná chtěl vrátit čas včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Byl to po dekádách velúspěšné spolupráce překvapivý rozchod, jehož pozadí nyní osvětluje šéfdesignér italské automobilky. Jeho vysvětlení dává smysl, problém je ale v tom, že vizuální atraktivita italských aut stále více strádá. A znát je to už i na zájmu publika.

V roce 2013 došlo na jeden z velmi překvapivých automobilových rozchodů, Ferrari tehdy ukončilo svou víc než šedesátiletou spolupráci s karosárnou a designovým studiem Pininfarina. Místo toho vsadilo na vlastní designové centrum a interní tým, který vzhled aut se vzpínajícím se koníkem ve znaku určuje dodnes.

Na tuto událost se nyní pro Motor1 rozhodl zavzpomínat šéfdesignér italské automobilky Flavio Manzoni, dle kterého bylo vše náročné pro obě strany. Pininfarina totiž přišel o klíčového klienta, zatímco Ferrari nemělo své vlastní designové oddělení, a muselo jej tak od základů stvořit. Bylo to však prý nevyhnutelné.

„Na počátku to pro ně (pro Pininfarinu - pozn. red.) bylo velmi těžké, neboť po víc než 60 letech spolupráce museli akceptovat, že Ferrari touží po svém vlastním designovém centru. Jenže to bylo nutné, protože Ferrari bylo jedinou automobilkou na světě, které nemělo vlastní designové centrum, což bylo poněkud zvláštní a také riskantní,“ uvedl Manzoni. A dodal, že tuto změnu si vyžádala stále větší technologická náročnost moderních aut vyžadující, aby vše bylo pod jednou střechou.

„Bylo nezbytné, aby tým pracoval jako jedno tělo, jedna duše, ne aby designéři pracovali někde jinde a technici byli v Maranellu. Mít designové centrum přímo v továrně je velmi důležité, protože dochází na každodenní schůzky mezi techniky, ekonomy či specialisty na aerodynamiku. Ti se musí krok po kroku sbližovat, aby dosáhli co nejlepšího možného tvaru a zvážili výkon a veškeré plány, které Ferrari musí splnit,“ dodal šéfdesignér italské automobilky.

Manzoni dále uvedl, že Ferrari se rozhodlo s Pininfarinou rozloučit v době, kdy pracovalo na modelu LaFerrari. Vedení totiž pověřilo jak karosárnu, tak interní tým, aby nezávisle na sobě přišli s návrhy, jak by nová specialita měla vypadat. Když pak volba padla na řešení, za kterým stál Manzoni a jeho tým, byla vlastně spolupráce s externím partnerem, který se netrefoval do vkusu vrcholných manažerů, zbytečná, a došlo tak na její ukončení.

Od té doby je Manzonim vedené Centro Stile zodpovědné za každé nové Ferrari. A teď by možná designový šéf chtěl aspoň trochu vrátit čas, neboť zejména poslední vozy značky vizuálně spíše odrazují, než aby přitahovaly a znát je to na prodejích i zůstatkových hodnotách. Italové mají poprvé po desítkách let problémy s prodeji, i když je produkce nadále uměle držena při zemi. Loňských 13 752 prodejů je sice novým stropem, ale uvnitř věci vypadají trochu jinak než navenek.

„Každý projekt je výzvou. Pokaždé, kdy máme příležitost pracovat na nových technologiích - například všechna hybridní Ferrari jsou pro nás nová v rámci rozložení komponentů - máme také možnost přijít s něčím odlišným. Vždy máme šanci podpořit inovace a pokrok,“ říká dále Manzoni. Italové však oněmi posledními novinkami dost možná až příliš upřednostnili funkci před formou, což nemusí být výhra.

Možná by tak nebylo od věci, kdyby Ferrari spolupráci s Pininfarinou obnovilo, alespoň v určité poradenské roli. Karosárna by kupříkladu vždy mohla přijít se svým vlastním návrhem, který by ve finále mohl být přijat s větším nadšením či by Centro Stile inspiroval k přepracování vlastního projektu. Tušíme však, že na něco takového nedojde, místo toho se v Maranellu bude zarputile tvrdit: „Vždyť je to Ferrari!“

Na Manzonim navržené LaFerrari lze ještě pohlížet se zalíbením v oku, byť ani pro něj každý nadšením nehořel. Foto: Ferrari



To ale již není případ jeho nástupce v podobě plug-in hybridního F80... Foto: Ferrari



...ze stejného designového soudku pak vypadlo i dvanáctiválcové 12cilindri. Foto: Ferrari

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

