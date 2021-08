Detailní rozbor hodnoty akcí Tesly jasně ukazuje, o jak obří nafouklou bublinu jde před 7 hodinami | Petr Prokopec

Snad nikdo soudný si nemyslí, že by hodnota Tesly odpovídala násobkům hodnot Toyoty, VW, GM a ještě několika dalších velikánů dohromady. Až pohled na detaily cenového cíle známého analytika z Wall Street ale ukazuje, jak velká absurdita to je.

Pokud se nepohybujete ve finančním světě, jméno analytika Adama Jonase vám nejspíše mnoho neřekne. Na Wall Street ale jde o důležitou osobu, která se proslavila už v roce 2011. Tehdy Jonas oznámil, že Tesla otřese automobilovou branží a hodnota jejích akcií se v brzké době zdvojnásobí. Při daném prohlášení si řada lidí ťukala na čelo, ovšem vzápětí všichni litovali, že neposlechli analytikovy rady. Akcie Tesly totiž vystřelily přesně podle jeho předpovědi, přičemž jejich hodnota roste prakticky dodnes. Byť tu pochopitelně stejně jako náhlé vzestupy máme i náhlé propady.

Jonas je od té doby s Teslou jedna ruka a nadále věří dalšímu růstu její hodnoty i přesto, že jen málokdo soudný dnes neuznává, že už současná hodnota společnosti je extrémně přestřelená. A to i kdyby se Tesle v dalších 10 letech podařilo také to, o čem sama ani nesní. Trefně na to poukazuje magazín Financial Times, který detailně rozebral právě Jonesovu analýzu dalšího vývoje.

Aktuální Jonesův cenový cíl odpovídá někdejší rekordní hodnotě společnost definované cenou 900 dolarů (19 600 Kč) za jednu akcii. Dle analytika se k ní firma vrátí a popisuje, jak se na ní jednotlivé dílčí aktivity Tesly budou podílet. Nebudeme vás zatěžovat všemi detaily, například výroba aut podle Jonese tvoří třetinu hodnoty firmy. Takto Teslu kouskuje dál a dál a konstatuje, že 30 dolary (660 Kč) se na ceně jedné akcie podílí pojišťovací byznys značky.

Na první pohled je to nevinné však 30 dolarů představuje pouhá 3,3 procenta z onoho cenového cíle, to je skoro nic. Kolegové z Financial Times ale připomínají, že když si i tuto malou část vynásobíme aktuálním počtem vydaných akcií (990 015 158 kusů), má mít jen ona pojišťovací divize hodnotu 29,7 miliardy dolarů, tedy asi 646 miliard korun.

Bez patřičného kontextu to nemusí vypadat přestřeleně, pokud si ale uvědomíme, čím vlastně pojišťovací byznys Tesly je, pak je to naprosto absurdní. Tesla žádné vlastní nenabízí, funguje jen jako prostředník přeprodávající pojistky State National Insurance Corporation, která následně zajišťuje krytí, a to je ke všemu pouze v Kalifornii. Na Teslu tedy připadají jen provize, bude to relativně nevýdělečný, nízkomaržový byznys zaměřený na jediný stát USA.

Tohle má mít hodnotu skoro 30 miliard dolarů? Pro srovnání - pouhé přeprodávání pojistek by podle této logiky mělo skoro dvakrát vyšší hodnotu, než jakou má pojišťovací impérium Markel, pod níž State National Insurance Corporation patří. A nebo zhruba trojnásobek hodnoty Renaultu, velké globální automobilky, která i loni prodala skoro 3 miliony aut na celém světě, předloni skoro 4 a je významně zastoupena na řadě mimoevropských trhů, mimo jiné v Rusku, Indii nebo Brazílii.

Něco takového je opravdu nesmyslné a jen to dokazuje, že Jonas pomohl a dále pomáhá stvořit možná největší finanční bublinu historie. Přesto nečekejme, že by se na tom v dohledné době něco změnilo - bude chtít velký úprk investorů z Wall Street, aby se hodnota firmy přiblížila realitě.

