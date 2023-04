Deus ex China: V Evropě se začala znovu prodávat v Česku už nevyráběná Škoda Octavia III před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

U nás tomuto autu už dávno odzvonilo a jako nové jej nejde - až na pár skladových výjimek - koupit už třetím rokem. V Číně se ale vyrábí dál a jako přízrak se nyní vrací do Evropy. Za své čínské ceny by jistě mělo šanci uspět.

Škoda v minulosti proslula tím, že souběžně v prodeji dlouho udržovala dvě generace stejného či obdobného modelu. Byla to cesta, jak současně oslovit jak náročnější klientelu toužící po té nejnovější technice a elektronice, tak zákazníky preferující obyčejnější vůz za dobrou cenu. Podle nás je to docela chytrá strategie, v určité chvíli od ní ale česká automobilka ustoupila.

Pamatuji dobové debaty s lidmi z firmy, kteří měli obavy z toho, že podobná cesta znamená jistou kanibalizaci - spousta kupců, kteří by si jinak koupili nový a dražší vůz, podle nich raději sahala po starším a levnějším, protože jim prostě stačil. Řekli bychom, že takový problém je pro firmu vlastně pozitivní, neboť ji nutí nabídnout nový model o tolik lepší, aby kupci taková dilemata neřešili, Škoda se ale rozhodla jít jinou cestou. Naposledy současně prodávala Octavie III a II, místo té starší pak přišel Rapid, místo něj Scala... To už je dobře známá historie.

Tento stav ale platí u nás, jinde škodovka dál jede podle starých not. V Číně tak i dnes prodává Octavii III vedle Octavie IV, což je obzvlášť pikantní. Čtyřka totiž není nic jiného než více faceliftovaná trojka, není tu tedy klasický generační posun a číslo tři je za velkou zdí k mání od 109 900 CNY tedy, asi 343 tisíc Kč. To je opravdu málo, je to skoro polovina základní ceny Octavie IV v Česku. Na něco takového by lidé slyšeli, však by měli pořád moderní auto za dobré peníze, možnost takové volby ale nemají.

Jinde v Evropě ji ale mít budou a nepřekvapivě se tak stane v Rusku. Také tam byla Octavia III velmi populární a čtvrtá iterace zamířila s odbytem rychle ke dnu, nejprodávanějším vozem se tam stal Rapid. Dealeři Škody se tak nyní snaží zachránit, co se dá, a do země začali neoficiálně vozit právě Octavii III alias 5E alias A7 z Číny.

K dispozici je jedna z dostupnějších variant s 1,5litrovým atmosféricky plněným motorem o výkonu 113 koní, který je spojen s 6stupňovou automatickou převodovkou. Výbava zahrnuje klimatizaci, přední airbagy, ABS nebo multimediální systém a takto vybavené auto lze koupit od 2,4 milionu rublů. To je asi 624 tisíc Kč, což už tak pěkně nezní, přepočty z ruské měny na českou jsou ale ošidné, 2,4 milionu RUB je na dnešní Rusko slušná cena.

Připomeňme, že čínská verze Octavie III není tak úplně stejná jako ta místní, jde o větší vůz s odlišným provedením zádě, která připomíná model Superb. I to vám ale přiblíží fotky níže.

Škoda Octavia III se v této podobě pořád vyrábí a prodává v Číně, teď se jako přízrak vrátila do Evropy, konkrétně do Ruska. Cena v Číně je sympatická, v Rusku už méně. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Quto

