Devastace a sebemrskačství až do hořkého konce: Škoda ukáže novou Octavii v podobě, o níž ví, že vzbudí rozpaky. A klidně na ní prodělá

Je to jedna z nemocí doby, které jako by se lidé ve vedoucích pozicích nedokázali zbavit. Šéf Škody je dál připraven činit rozhodnutí, kterými bude trápit nás i sebe. A pro co vlastně?

Neříkejte, že jste o tom nepřemýšleli. V Česku máme jen pár měsíců před klíčovými volbami a současné vládnoucí strany jsou na pokraji ztráty svých pozic. Není to nová věc, poslední roky kupí chybu za chybou a z průzkumů veřejného mínění je stále zřejmější, že pokud se nestane zázrak, nedají relevantní formace dohromady většinu v poslanecké dohromady, ani když se součástí koalice znovu stanou ti, kteří se dnes prohlašují za opozici.

S ohledem na to, kolika se dopustily přešlapů, je přitom zřejmé, že jim jejich příznivci odpustí skoro všechno, takže by stačilo udělat aspoň něco významně pozitivního, aby byly znovu úspěšnější. Takových receptů je asi 300 a jmenovat jeden po druhém je nebudeme, je ale zřejmé, že Česko ničí třeba uměle vysoké ceny elektrické energie, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě a absolutně neodpovídají energetické situaci v České republice.

Na rozdíl od spousty jiných věcí je pak výsostně v rukou vlády to změnit téměř mávnutím kouzelného proutku a postarat se o řadu pozitivních sekundárních dopadů. Bylo by to správné a populární rozhodnutí s minimem sekundárních negativ, Němci by si bez části naší elektřiny poradili stejně jako si museli poradit bez té francouzské. Ale vláda to neudělala a neudělá, ani tváří tvář devastaci země, kterou tím způsobuje, a s rizikem, že jí to lidé spočítají.

Nechci to ale vyčítat nikomu z vládní party, neboť je to emblematické pro celý současný svět. Jako by dělat správné a populární věci bylo něco ošklivého a naopak činit nesmyslné kroky hodné odsouzení bylo skvělé. Dnes jako by nejlepším programem bylo: Napálíme vysoké daně všem! Vidíme to nejen v politice napříč „západním” světem, ale i v byznysu, ten automobilový nevyjímaje. Však kolik let už lidé ze zjevné většiny jasně dávají automobilkám jasně najevo, že nestojí o jejich drahé a nepraktické elektromobily a mají jinou představu o svém příštím autě? Je zjevně plaváním proti proudu se přesto pokoušet je všem vnutit tak, jak jsme mnohokrát popsali, tedy vysloveně na sílu a s tisícem negativních sekundárních dopadů. Přesto se to děje a zjevně dál dít bude.

Výjimky existují, rozhodně mezi ně ale nepatří česká Škoda v čele se svým zmateným šéfem, který je schopen přesně takové věci sám dělat a pak dokonce kňučet nad následky, které tím způsobil. Nemá problém činit kroky, které firmu zbytečně připraví o pětinu zaměstnanců a ještě to prezentovat jako selhání jiných. Jedním z důvodů tohoto vývoje je vynucené přecházení na elektrický pohon i v případě aut, která se pro to vůbec nehodí, mj. klíčové Octavie. Tu už škodovka v minulosti elektrifikovala a ověřila si, že je to nesmysl, přesto to udělá znovu, i když nesmysl bude výsledkem zas.

Máte pocit, že to jako projev devastace a sebemrskačství, které zastaví až hořký konec, stačí? Omyl. Škodovka elektrickou Octavii poprvé ukáže už letos, a tak o ní znovu šéf automobilky Klaus Zellmer předem promluvil s kolegy z Autocaru. A víte co? Teď ke všemu říká, že vedle kontroverzního technického pojetí auto dostane i kontroverzní design, který vzbudí rozpaky. Protože když už se mlátíte bičem, proč si nedat ještě jednu, že? Proč dělat něco trapně populárního, proč vycházet vstříc vlastním zákazníkům, když je můžete krásně na... Naštvat, samozřejmě.

Předobraz nové Octavie tak podle Zellmera „vyvolá spoustu rozruchu a kontroverzních debat”, řekl Britům. Bude to prý součást vstupu značky do nové éry jejího designu, který bude podobně kontroverzní i u dalších nových modelů. Půjde údajně o „další krok”, který dá značce novou tvář, jež ale má zůstat rozpoznatelná jako její.

Zellmer dál potvrdil, že koncept nového kombíku bude skutečně jen a pouze elektrický a stane na nové platformě SSP od Volkswagenu, neboť na současné platformě MEB by vypadal jako další SUV. Pokud spalovací Octavie bude žít dál, pak jen znovu jako poněkolikáté faceliftované provedení třetí generace, což bude v roce 2030 auto asi dvě dekády staré koncepce. To samé čeká Fabii, Scalu a Kamiq. Tatra forever, vážně...

Stačilo? Ne, Zellmer přidá ještě pár ran. Jak sám říká, elektromobily a auta se spalovacími se sice blíží „cenové rovnosti, ale nikoli nákladové rovnosti”. Jinými slovy se za podobné ceny prodávají, ale za diametrálně odlišné náklady vyrábí. Firma tedy na elektrických autech bude dál vědomě prodělávat v duchu toho, co nedávno popsal viceprezident Kie. Pro Škodu se i kvůli tomu klíčovým cílem v případě elektromobilů „stává snižování nákladů, kde to jen bude možné”. To budou jistě kvalitní auta... V souladu s tím pak vylučuje návrat čehokoli mimo mainstream - cokoli jako kupé, kabriolet, dokonce i „funky” SUV typu Yeti, to vše je předem ze hry.

Tak si to shrňme: Škoda letos přijde s nástupcem svého klíčového modelu v technické podobě, která je nežádaná, s designem, který bude kontroverzní a ekonomickým modelem, který bude primárně ztrátový a životaschopný jen díky přerozdělovacím mechanismům. Pokud tohle není devastace a sebemrskačství, pak nevíme co ano.

Možná si nyní říkáte, že škodovka ony elektromobily neprodává zase tak špatně, takže o co jde. Jednak jich neprodává zase tak moc, především je ale třeba se ptát: Komu je vlastně prodává? Z prodejních čísel ve spoustě zemí - Česko nevyjímaje - je zřejmé, že po těchto autech existuje zcela zanedbatelná organická poptávka a prodeje jsou vynucené různými příkazy, zákazy, dotacemi, bonusy, malusy.... Změňte něco v zemích, jako je má druhá Nizozemsko, Francie nebo Norsko a odbyt jde nenávratně ke dnu. Na takových základech může stavět budoucnost svých podnikatelských aktivit jen blázen.

Současná Octavia je aspoň nekonfliktně líbivé auto, navíc z podstaty velmi univerzální. Foto: Škoda Auto



Letos se poprvé odhalí její nástupce, který vsadí na podivný design známý konceptu 7S, navíc půjde jen a pouze o elektromobil. Není to něco jako kapitulace před začátkem bitvy? Foto: Škoda Auto

